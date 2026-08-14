MotoGP Pakai Formula 850cc, Steiner: Langkah Mundur untuk Melaju Jauh

Formula teknis baru MotoGP dengan mesin 850cc akan menjadi "sedikit langkah mundur demi dua langkah maju", menurut bos Tech3 KTM, Guenther Steiner.

Mantan Team Principal Haas F1, Steiner, kini telah menjalani separuh musim pertamanya sebagai CEO Red Bull KTM Tech3 setelah mengambil alih pengelolaan tim dari pendiri dan mantan pemilik, Herve Poncharal, pada akhir musim lalu.

Itu bukanlah musim yang mudah bagi Steiner, terutama di tengah situasi yang melibatkan Maverick Vinales. Cedera bahu yang dideritanya sejak GP Jerman 2025 belum pulih sepenuhnya, dan kritik terbukanya terhadap KTM dan Tech3 semakin tajam seiring berjalannya musim.

Guenther Steiner. © Gold and Goose

Vinales digantikan oleh Pol Espargaro pada MotoGP Inggris akhir pekan lalu, dan tampaknya tidak akan memiliki tim untuk musim 2027, saat regulasi baru mesin 850cc mulai diberlakukan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Salah satu harapan dari regulasi baru ini adalah peningkatan kualitas balapan melalui pengurangan aerodinamika dan penghapusan perangkat ride-height. Langkah ini diharapkan akan memberi kendali lebih besar kepada para pembalap sekaligus mengurangi beban pada ban depan - aspek yang menjadi semakin krusial sejak regulasi tekanan minimum ban mulai ditegakkan secara lebih ketat pada tahun 2023.

Steiner sendiri berpendapat bahwa kualitas balapan MotoGP saat ini sebenarnya tidak buruk, namun ia meyakini bahwa motor-motor baru tersebut secara keseluruhan akan menjadi langkah maju dibandingkan mesin 1.000cc yang digunakan saat ini.

Guenther Steiner, Carmelo Ezpeleta. © Gold and Goose

"Menurut saya, balapan saat ini cukup seru, setidaknya di sebagian besar kesempatan," ujar Steiner pada hari Jumat di Grand Prix Inggris.

"Memang ada kalanya balapan terasa kurang maksimal, tetapi menurut saya secara keseluruhan cukup seru.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

"Menurut saya, kehadiran [motor 850cc] itu akan membuat kita sedikit mundur selangkah demi melangkah dua langkah ke depan dalam hal balapan."

“Sedikit pengurangan tenaga, sedikit pengurangan aerodinamika, dan menurut saya hal itu akan terjadi.

“Para pembalap mengatakan kepada saya bahwa motornya enak dikendarai, mereka bisa mengendalikannya, dan itulah hal yang paling penting.”

Guenther Steiner, Tech3 KTM. © Gold and Goose

Saat ini, belum sepenuhnya jelas motor MotoGP 850cc milik pabrikan mana yang akan menjadi yang terkuat pada tahun 2027.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Steiner sendiri berpendapat bahwa kita perlu menunggu hingga awal musim depan untuk benar-benar memahami peta kekuatan di era baru kejuaraan ini, terlepas dari berbagai rumor yang terus beredar saat ini mengenai pabrikan mana yang berada dalam posisi terbaik untuk tahun depan.

"Saat ini, sepertinya kita akan memiliki lima juara dunia tahun depan karena semua sesi uji coba berjalan sangat baik bagi semua orang," canda Steiner.

"Tapi itu hal yang wajar; saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia balap. Situasinya sama saja di awal musim - 'Kami berada di jalur yang tepat, performa kami sangat bagus'.

"Anda memang hebat, sampai ada orang lain yang lebih hebat dari Anda.

“Menurut saya, secara umum pengujian berjalan lancar bagi semua pihak. Terkadang kita mendengar kabar atau ada orang yang merasa tahu segalanya, namun karena saya sudah cukup lama berkecimpung di dunia ini, saya menyikapi semua itu dengan sikap skeptis yang wajar.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Selama mereka bisa menyelesaikan putaran dengan motornya, menjalani uji coba, serta memetik pelajaran - baik soal ban maupun aspek lainnya - dan mendapatkan data, saya sudah puas.

“Soal seberapa kompetitif nantinya masing-masing pabrikan, satu-satunya cara untuk mengetahuinya adalah dengan menunggu hingga tahun depan.”