Crutchlow Akui Dirinya Sempat Ditawari Klub Premier League

Cal Crutchlow mengungkapkan bahwa dirinya pernah ditawari untuk membeli klub yang kini baru saja promosi ke English Premier League.

Cal Crutchlow could have owned Coventry City
Cal Crutchlow could have owned Coventry City
© Gold and Goose

Cal Crutchlow mengungkapkan bahwa ia pernah ditawari untuk membeli klub sepak bola Coventry City, yang musim ini promosi ke English Premier League.

Perjalanan karier Crutchlow terbilang unik, karena ia sempat berkarier sebagai pemain sepakbola dan melakukan trial bersama Conventry dan Aston Villa sebelum beralih ke dunia balap motor karena cedera lutut.

Itu adalah keputusan yang tepat karena Crutchlow menjalani karier yang solid di MotoGP antara tahun 2011 sampai 2020. Selama kariernya, ia membela Tech3 Yamaha, Ducati, dan LCR Honda - di mana ia meraih tiga kemenangan MotoGP di sana.

Di fase itu juga, dia sempat mendapat tawaran untuk membeli klub favoritnya - Conventry - yang saat itu terpuruk ke League Two, divisi empat di piramida sepakbola Inggris.

Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP.
© Gold and Goose

"Saya sempat berada di Coventry selama beberapa tahun, lalu saya mengalami cedera lutut, dan kemudian saya memutuskan untuk beralih ke balap motor," ujar Cal Crutchlow kepada SunSport.

"Jadi, entahlah apakah saya bisa saja terus bermain sepak bola atau tidak. Namun, saya menjalani masa-masa yang indah saat bermain. Saya mencintai Coventry City sebagai sebuah klub.

“Bertahun-tahun yang lalu, saat karier saya di MotoGP mulai menanjak, saya sempat ditawari apakah saya ingin membeli klub itu. Namun, saat itu saya menolaknya karena saya sedang fokus membalap di MotoGP.

“Dan kini mereka berlaga di Premier League… sebuah perubahan nasib yang luar biasa.”

Perjalanan Conventry City di Premier League musim ini akan dimulai dengan bertandang ke markas sang juara bertahan, Arsenal, pekan depan.

Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP.
Cal Crutchlow, 2026 Silverstone MotoGP.
© Tony Goldsmith

Crutchlow beruntung Willow memilih sepakbola

Meski Crutchlow memilih dunia balap motor, kecintaan terhadap sepak bola kini telah menurun kepada putrinya yang berusia sepuluh tahun, Willow.

Ia berkata: "Dia bermain sepak bola dan sangat menyukainya. Dia hebat sekali, dia sangat cepat. Kalau bisa bermain sepak bola tujuh hari seminggu, pasti dia akan melakukannya.

"Jadi, kami harus sedikit mengerem semangatnya, dan saya bersyukur pilihannya bukan balap motor. Bukan berarti saya tidak ingin mengajak orang - baik anak-anak maupun anak perempuan - untuk terjun ke dunia balap motor; saya justru sangat menginginkannya.

“Tapi saya tidak ingin putri saya sendiri yang melakukannya, karena saya sudah melihat suka-dukanya - seperti halnya dalam olahraga apa pun.

“Ya, semua olahraga memang seperti itu. Namun, saya senang dia menyukai balap motor. Dulu saya juga pernah balapan motor, jadi saya mendukung penuh apa pun yang ingin dia lakukan.

“Kalau dia ingin balapan motor, tentu saja saya akan membantunya. Tapi saat ini dia lebih suka menontonnya. Dia menyukainya sama seperti saya; dia punya hasrat besar terhadap olahraga ini.”

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Cal Crutchlow
LCR Honda
Crutchlow Akui Dirinya Sempat Ditawari Klub Premier League
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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