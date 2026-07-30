Zarco Akui Tidak Seberani Marc Marquez dalam Upaya Pemulihannya

Pemulihan Johann Zarco dari cedera lutut yang dialaminya di MotoGP Catalan terus berlanjut, dan menemukan perbandingan dengan Marc Marquez dalam hal ini.

Zarco telah absen dari MotoGP sejak pertengahan Mei saat kanannya tersangkut di bagian belakang motor Ducati milik Francesco Bagnaia saat mereka terjatuh di Tikungan 1 pada Restart MotoGP Catalunya 2026.

Cedera yang diderita Zarco tidak dapat dioperasi karena luka bakar yang dialaminya akibat knalpot motor dan kerusakan jaringan yang diakibatkannya.

Johann Zarco, 2026 MotoGP Catalan Grand Prix. Credit: Gold and Goose. © Gold & Goose

Oleh karena itu, Zarco harus menepi cukup lama, dengan Cal Crutchlow menggantikan pembalap Prancis itu selama lima putaran terakhir di LCR Honda, dan akan terus berlanjut di Silverstone pada awal Agustus mendatang.

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Zarco mengaku bahwa pikiran pertamanya saat kecelakaan itu adalah bagaimana ia bisa berjalan lagi di masa depan. Dan selama proses pemulihannya, ia mendapat inspirasi dari bagaimana Marc Marquez pulih dari cedera bahu parahnya.

“Saya hanya berharap bisa berjalan lagi,” kata Johann Zarco dalam sebuah video dari stasiun televisi Prancis Canal+.

“Saya melihat Marc [Marquez] menderita, meringis saat mereka memasukkan jarum ke bahunya. Saat itulah saya menyadari betapa sulitnya.

“Saya tidak merasa seberani dia; saya tidak ingin menjadi pahlawan super.”

Johann Zarco, MotoGP 2026. © Gold and Goose

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Comeback Zarco ke MotoGP direncanakan pada bulan September, tetapi ia mengakui bahwa ia mungkin akan lebih terburu-buru jika masa depannya belum terjamin.

“Saya bisa berpikir seperti ini karena saya cukup beruntung sudah memiliki kontrak hingga 2027,” katanya. “Itu memungkinkan saya untuk bersabar.”

Meskipun Zarco terikat kontrak dengan HRC untuk musim depan, ada beberapa ketidakpastian mengenai rekan setimnya saat ini, Diogo Moreira.

Moreira sudah memiliki kontrak Honda untuk 2027, tetapi pertanyaanya adalah di mana ia akan balapan tahun depan. Apakah ia tetap bersama LCR atau naik ke tim pabrikan Honda HRC Castrol sebagai rekan satu tim Fabio Quartararo, dengan rekrutan baru HRC, David Alonso juga dipertimbangkan.