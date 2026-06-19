Zarco Menunggu Waktu Operasi Satu Bulan Sejak Kecelakaan Horornya

Johann Zarco masih belum menjalani operasi lutut sebulan setelah kecelakaan yang dialaminya di Barcelona.

Johann Zarco, Pecco Bagnaia, Turn 1 accident, 2026 Catalan MotoGP.
Johann Zarco, Pecco Bagnaia, Turn 1 accident, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose
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Johann Zarco dari LCR Honda telah memulai latihan kembali sebulan setelah kecelakaan mengerikan yang dialaminya di MotoGP Catalunya, tetapi operasi lututnya masih ditunda.

Pembalap Prancis itu terlibat dalam insiden mengerikan di tikungan pertama Grand Prix Catalan yang dilanjutkan bulan lalu bersama Luca Marini dan Pecco Bagnaia.

Kaki Johann Zarco tersangkut di motor Ducati milik Bagnaia saat motor itu melaju kencang melewati kerikil, tetapi ia hanya mengalami luka bakar dan kerusakan ligamen di lutut kirinya.

Johann Zarco, LCR Honda, 2026 Catalan MotoGP
Johann Zarco, LCR Honda, 2026 Catalan MotoGP
© Gold and Goose

Zarco sejak saat itu dan masih menunggu operasi lututnya, yang terus tertunda karena tidak dapat dilakukan sampai luka bakarnya sembuh dan risiko infeksi berkurang.

“Sudah sebulan,” tulisnya di Instagram, bersama dengan foto dirinya sedang berlatih. “Saya senang bisa berlatih lagi; saya tidak bisa menyangkal bahwa saya mulai merindukan tim saya, merindukan sepeda saya, dan merindukan dunia saya!

“Selama masih ada risiko infeksi, saya tidak bisa mengambil risiko menjalani operasi.

“Tapi waktu tidak terbuang sia-sia karena perawatan lutut yang saya lakukan sebelum operasi akan membantu saya bahkan setelah operasi!

“Jadi saya masih perlu menunggu sedikit. Sementara itu, kemampuan bermain gitar saya semakin meningkat, dan sungguh menyenangkan bisa menghabiskan waktu tenang bersama keluarga.”

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Juara MotoGP dua kali itu saat ini digantikan oleh mantan pembalap LCR, Cal Crutchlow, yang telah menggantikannya sejak Grand Prix Italia.

LCR mengkonfirmasi bahwa Crutchlow akan terus balapan hingga Grand Prix Ceko akhir pekan ini dan Grand Prix Belanda minggu depan.

Selain Zarco, ada dua pembalap lain juga yang menderita cedera dan membutuhkan operasi selama Grand Prix Catalunya.

Alex Marquez mengalami patah tulang dalam tabrakan mengerikan dengan Pedro Acosta, yang memicu bendera merah pertama dalam balapan tersebut.

Namun, pembalap Gresini itu telah mendapat izin untuk kembali balapan akhir pekan ini di Brno.

Zarco falls into Bagnaia, Marini. Turn 1, 2026 Catalan MotoGP.
Zarco falls into Bagnaia, Marini. Turn 1, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

Fabio Di Giannantonio dari tim VR46 Ducati juga terlibat dalam insiden tersebut, ketika bagian roda depan motor Marquez menabrak sisi motornya.

Di Giannantonio - yang memenangkan Grand Prix Catalan - mengalami cedera pada jarinya, yang kemudian dioperasi menjelang Grand Prix Ceko.

Menyusul insiden Zarco di Tikungan 1 di Barcelona, ​​MotoGP akan memperkenalkan jarak yang lebih lebar antar baris grid mulai dari Grand Prix Jerman bulan depan untuk meningkatkan keselamatan saat start balapan.

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Zarco Menunggu Waktu Operasi Satu Bulan Sejak Kecelakaan Horornya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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