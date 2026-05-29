Zarco Butuh Beberapa Bulan Pemulihan dari Cedera GP Catalunya

Lucio Cecchinello memberikan timeline pemulihan Johann Zarco dari cederanya di GP Catalunya.

Johann Zarco, Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP accident.
Johann Zarco, Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP accident.
© Gold and Goose
Add as a preferred source

Johann Zarco akan membutuhkan "beberapa bulan" untuk pulih dari operasi lutut setelah kecelakaan MotoGP Catalunya, menurut bos tim Lucio Cecchinello.

Pembalap Prancis itu mengalami cedera pada ligamen anterior dan posterior cruciate, serta kerusakan pada meniskus medial setelah terjatuh saat restart Catalunya dan tersangkut di roda belakang Ducati milik Francesco Bagnaia.

“Saya senang menyampaikan bahwa saya telah berbicara secara pribadi dengan dokter yang akan melakukan operasi lutut Zarco dalam beberapa hari mendatang,” kata Cecchinello kepada MotoGP.com pada hari Kamis di Mugello.

“Dia mengatakan bahwa dia tidak ragu Johann akan kembali pulih 100% - lututnya akan pulih sempurna 100% setelah operasi.”

Lucio Cecchinello, LCR Honda.
Lucio Cecchinello, LCR Honda.
© Gold and Goose

Pemilik tim LCR menjelaskan bahwa dokter menunggu hingga setelah operasi sebelum mengkonfirmasi jadwal yang lebih tepat.

“Dokter mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk menunggu hingga operasi selesai dan kemudian ia akan lebih tepat mengenai waktu pemulihan.

“Tapi pasti beberapa bulan lagi. Ini butuh beberapa bulan karena secara fisiologis ada waktu tertentu di mana Anda tidak bisa mempercepat tempo.”

Alex Marquez, 2026 Catalan MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Catalan MotoGP.
© Gold and Goose

Mantan pembalap LCR, Cal Crutchlow, telah ditunjuk untuk menggantikan Zarco akhir pekan ini.

Sementara itu, Alex Marquez juga absen dari Grand Prix Italia karena cedera punggung yang diderita dalam kecelakaan besar yang menghentikan balapan Catalunya yang semula direncanakan.

“Alex merasa sedikit lebih baik dari hari ke hari,” kata Team Manager Gresini, Michele Masini.

“Kita perlu menunggu dua minggu, lalu dia akan menjalani beberapa pemeriksaan, dan kita akan mengevaluasi kondisinya, saya rasa, sebelum Brno. Prioritasnya adalah agar pemulihannya berjalan lancar dari hari ke hari.”

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, akan menggantikan Marquez akhir pekan ini.

Prediksi pemenang MotoGP Italia 2026

Zarco Butuh Beberapa Bulan Pemulihan dari Cedera GP Catalunya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

More News

MotoGP News
Bagnaia Akui Kecelakaan Zarco Sulit untuk Dilihat
19/05/26
Pecco Bagnaia, Johann Zarco, Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Marini Teringat Insiden Suzuka saat Melihat Kecelakaan Zarco
19/05/26
Luca Marini, Pecco Bagnaia help Johann Zarco after Turn 1 crash, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Pembalap MotoGP Ajukan Perubahan Tikungan 1 Barcelona usai Insiden Zarco
18/05/26
Zarco, Bagnaia, Marini, Turn 1 accident, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Zarco 'Lebih Takut Daripada Terluka' setelah Insiden GP Catalunya
18/05/26
Johann Zarco crashes at the 2026 Catalan MotoGP
MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2026 setelah Grand Prix Catalunya di Barcelona
17/05/26
Marco Bezzecchi, 2026 Catalan MotoGP.
MotoGP News
Bos LCR Memberi Pembaruan Johann Zarco usai Insiden Restart Catalunya
17/05/26
Johann Zarco crashes at the 2026 Catalan MotoGP