Zarco Butuh Beberapa Bulan Pemulihan dari Cedera GP Catalunya

Johann Zarco akan membutuhkan "beberapa bulan" untuk pulih dari operasi lutut setelah kecelakaan MotoGP Catalunya, menurut bos tim Lucio Cecchinello.

Pembalap Prancis itu mengalami cedera pada ligamen anterior dan posterior cruciate, serta kerusakan pada meniskus medial setelah terjatuh saat restart Catalunya dan tersangkut di roda belakang Ducati milik Francesco Bagnaia.

“Saya senang menyampaikan bahwa saya telah berbicara secara pribadi dengan dokter yang akan melakukan operasi lutut Zarco dalam beberapa hari mendatang,” kata Cecchinello kepada MotoGP.com pada hari Kamis di Mugello.

“Dia mengatakan bahwa dia tidak ragu Johann akan kembali pulih 100% - lututnya akan pulih sempurna 100% setelah operasi.”

Pemilik tim LCR menjelaskan bahwa dokter menunggu hingga setelah operasi sebelum mengkonfirmasi jadwal yang lebih tepat.

“Dokter mengatakan bahwa ia lebih memilih untuk menunggu hingga operasi selesai dan kemudian ia akan lebih tepat mengenai waktu pemulihan.

“Tapi pasti beberapa bulan lagi. Ini butuh beberapa bulan karena secara fisiologis ada waktu tertentu di mana Anda tidak bisa mempercepat tempo.”

Mantan pembalap LCR, Cal Crutchlow, telah ditunjuk untuk menggantikan Zarco akhir pekan ini.

Sementara itu, Alex Marquez juga absen dari Grand Prix Italia karena cedera punggung yang diderita dalam kecelakaan besar yang menghentikan balapan Catalunya yang semula direncanakan.

“Alex merasa sedikit lebih baik dari hari ke hari,” kata Team Manager Gresini, Michele Masini.

“Kita perlu menunggu dua minggu, lalu dia akan menjalani beberapa pemeriksaan, dan kita akan mengevaluasi kondisinya, saya rasa, sebelum Brno. Prioritasnya adalah agar pemulihannya berjalan lancar dari hari ke hari.”

Pembalap tes Ducati, Michele Pirro, akan menggantikan Marquez akhir pekan ini.

