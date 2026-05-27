Gresini Tunjuk Pirro sebagai Pengganti Alex Marquez di GP Italia

Michele Pirro akan kembali mengenakan seragam Gresini Ducati MotoGP untuk kedua kalinya musim ini.

Michele Pirro, 2026 Thai MotoGP.
Gresini telah mengkonfirmasi bahwa pembalap tes Ducati, Michele Pirro, akan menggantikan Alex Marquez yang cedera di MotoGP Italia akhir pekan ini.

Marquez akan absen di dua balapan berikutnya, Mugello dan Balaton Park, setelah mengalami cedera tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di putaran Catalunya.

Peraturan MotoGP mengharuskan tim untuk melakukan "segala upaya yang wajar untuk menyediakan pembalap pengganti yang memenuhi syarat untuk memenuhi kewajiban keikutsertaan mereka dalam waktu 10 hari setelah pengunduran diri."

Alex Marquez's bike, 2026 Catalan MotoGP.
Ini bukan penampilan pertama Pirro musim ini, karena sebelumnya ia menggantikan rekan satu tim Marquez, Fermin Aldeguer, yang masih dalam pemulihan dari cedera kaki dalam latihan musim dingin.

Mengendarai GP25 spesifikasi satelit, Pirro finis di belakang dalam kualifikasi dan dua balapan, menyelesaikan akhir pekan di posisi ke-19. Ia kini akan mengendarai GP26 milik Marquez yang memenangkan Jerez di Mugello.

Pirro, 39 tahun, mengenal Mugello dengan baik dari tugasnya sebagai pembalap tes Ducati dan secara reguler tampil sebagai wildcard, di mana ia meraih lima finis 10 besar, termasuk P7 di 2019.

Namun, status konsesi Ducati berarti dia tidak lagi bisa mengikuti balapan wildcard dan Pirro belum berpartisipasi dalam Grand Prix Italia sejak 2023.

Johann Zarco juga akan absen pada putaran Mugello akhir pekan ini karena cedera di Catalunya, tetapi LCR Honda masih belum mengkonfirmasi penggantinya.

