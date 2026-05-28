Marc Marquez Dinyatakan Fit untuk Akhir Pekan MotoGP Italia

Juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, telah dinyatakan fit untuk balapan menjelang Grand Prix Italia akhir pekan ini (29–31 Mei).

Marc Marquez sudah absen sejak Sabtu di Grand Prix Prancis (9 Mei) setelah mengalami patah tulang di kaki kanannya.

Patah tulang tersebut membutuhkan operasi, yang membuatnya absen dari Grand Prix Prancis pada 10 Mei serta akhir pekan GP Catalunya pada 15-17 Mei.

Pembalap Spanyol itu juga menjalani tindakan untuk mengangkat sekrup yang longgar di bahu kanan yang menekan saraf radialnya saat berkendara, yang dipastikan menjadi penyebab awal musim 2026 yang sulit.

Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengkonfirmasi awal pekan ini bahwa ia akan kembali balapan di Mugello akhir pekan ini untuk balapan kandang timnya, meskipun hal ini masih menunggu pemeriksaan medis pada Kamis pagi (28 Mei).

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Marquez kini telah lolos pemeriksaan medis pagi ini dan karenanya telah diizinkan untuk balapan. Namun, kondisinya harus diperiksa kembali setelah FP1 pada Jumat pagi untuk memastikan kembali kemampuannya menyelesaikan akhir pekan.

Marquez bukan satu-satunya pembalap yang kembali akhir pekan ini, karena Cal Crutchlow akan turun balapan untuk pertama kalinya sejak 2023 menggantikan Johann Zarco yang cedera.

Zarco adalah salah satu dari dua pembalap yang cedera di MotoGP Catalan beberapa minggu lalu, pembalap Prancis itu mengalami kerusakan ligamen lutut ketika terjatuh di tikungan pertama pada restart pertama dari dua restart.

Cedera Zarco juga akan membuatnya absen dari Suzuka 8 Hours, di mana Honda hari ini mengkonfirmasi bahwa ia akan digantikan oleh Somkiat Chantra.

The restart Zarco crashed in came after a crash for Alex Marquez which resulted in several injuries for the Gresini Racing rider after he hit the back of Pedro Acosta’s KTM, which encountered a technical problem.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

Cedera Marquez termasuk patah tulang di ruas tulang belakang C7 saat ia terjatuh di rerumputan di sepanjang sisi lintasan lurus bagian belakang antara tikungan sembilan dan sepuluh. Ia akan digantikan oleh Michele Pirro di Italia.