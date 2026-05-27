Marc Marquez Berhati-Hati dengan Kondisi Fisiknya Jelang GP Italia

Marc Marquez mengatakan bahwa ia "berhati-hati sepenuhnya" menjelang rencana kembalinya ke MotoGP di Mugello akhir pekan ini.

Juara bertahan itu melewatkan putaran Catalunya baru-baru ini setelah mengalami patah tulang kaki di balapan Sprint Le Mans.

Cedera itu juga mendorong Marquez untuk mempercepat operasi bahu 'rahasia' untuk mengurangi tekanan pada saraf radial di lengannya.

Marc Marquez, 2026 French MotoGP. © Gold and Goose

Menunggu pemeriksaan medis pada hari Kamis, pembalap Spanyol itu kini akan kembali ke trek penampilan di kandang Ducati, tempat ia meraih dua kemenangan musim lalu.

“Pemulihan berjalan sesuai rencana, saya sudah kembali berlatih normal dalam beberapa hari terakhir dan saya akan berada di trek terutama untuk menguji perasaan dan kondisi fisik saya yang sebenarnya di atas Desmosedici GP,” kata Marquez.

“Kedua operasi berjalan lancar, tetapi kami melanjutkan dengan sangat hati-hati dan dengan pemeriksaan medis terakhir di lintasan.

“Mugello adalah lintasan yang luar biasa, jujur ​​saja juga sangat menantang, tetapi dukungan dari semua Ducatisti akan menjadi pendorong motivasi tambahan untuk tampil baik”.

Pecco Bagnaia, 2026 Catalan MotoGP. © Gold and Goose

Sebelum Marquez mendominasi edisi 2025, rekan setimnya, Francesco Bagnaia, memenangkan balapan kandangnya di Italia selama tiga musim sebelumnya.

"GP Italia di Mugello selalu menjadi momen spesial di musim ini," kata Bagnaia.

"Tidak banyak yang bisa dikatakan tentang trek ini, ini adalah salah satu yang terindah di kalender, salah satu yang di mana melaju cepat benar-benar memberi Anda sesuatu yang ekstra. Kemudian ada dukungan dan kasih sayang dari para penggemar, energi yang luar biasa."

Bagnaia menyelesaikan balapan dramatis di Catalunya meski terseret pada insiden Tikungan 1 yang melibatkan Johann Zarco. Tapi, dia bisa kembali memulai balapan dan meraih podium Minggu pertama Ducati Lenovo musim ini.

“Saya siap dan kami terus bekerja keras bersama seluruh Tim. Saya tidak sabar untuk kembali ke lintasan: podium di Barcelona, ​​setelah balapan, adalah perasaan yang aneh, tetapi itu dibutuhkan oleh seluruh kru, terutama setelah hari seperti Minggu lalu dengan begitu banyak insiden,” kata Bagnaia.

Duo pembalap pabrikan Ducati akan memulai akhir pekan ini di posisi kedelapan dan kesembilan dalam klasemen kejuaraan dunia.

