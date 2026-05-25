Bagnaia Catat Lap Luar Biasa dengan Panigale V4S Jelang Mugello

Francesco Bagnaia melakukan pemanasan menjelang MotoGP Italia akhir pekan ini dengan mencetak waktu lap terbaik pribadinya saat latihan menggunakan Ducati Panigale V4S di sirkuit Misano, kota kelahirannya.

Bagnaia, yang khawatir mengalami cedera pergelangan tangan setelah terlibat dalam kecelakaan Johann Zarco di Catalunya, ikut serta dalam sesi trackday di sirkuit bersama sesama pembalap MotoGP dan anggota VR46 Academy, Marco Bezzecchi, Luca Marini, Franco Morbidelli, dan jugaValentino Rossi.

Pembalap kemudian mengungkapkan catatan waktu terbaik barunya dengan Panigale, yaitu 1 menit 34,70 detik, melalui foto yang menunjukkan waktu di dasbornya.

Pembalap Ducati WorldSBK, Sam Lowes, termasuk di antara mereka yang terkesan dengan catatan waktu tersebut (lihat gambar terakhir di bawah):

Waktu tersebut hanya 3,41 detik lebih lambat dari catatan waktu lap terbaik MotoGP di Grand Prix San Marino tahun lalu, yang dicetak oleh rekan setimnya, Marc Marquez.

Bagnaia masih memegang rekor pole position dan lap tercepat resmi MotoGP Misano berkat catatan waktunya 1 menit 30,031 detik dan 1 menit 30,877 detik dari ajang tahun 2024.

Sementara itu, Nicolo Bulega mencatatkan waktu 1 menit 31,618 detik dengan Panigale spesifikasi WorldSBK miliknya selama sesi Superpole Misano tahun lalu.

Rekor lap resmi WorldSBK tetap 1 menit 32,687 detik yang dicetak oleh Toprak Razgatlioglu dari BMW pada tahun 2024.

Bagnaia, yang naik podium grand prix pertama musim ini berkat penalti tekanan ban pasca balapan yang diterima Joan Mir di Catalunya, saat ini berada di peringkat kedelapan dalam kejuaraan dunia.

Sesi latihan pembuka MotoGP Italia di Mugello dimulai pada Jumat pagi.

