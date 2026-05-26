Pensiunnya Rossi Mempengaruhi Popularitas MotoGP di Italia

Team Manager Ducati MotoGP Davide Tardozzi meyakini pertumbuhan kejuaraan di Italia terpengaruh oleh pensiunnya Valentino Rossi dan kontrak TV berbayar.

Di bawah kepemilikan baru Liberty Media, MotoGP mulai menikmati periode pertumbuhan baru, terlihat dari berkembangnya kalendernya dan angka kehadiran balapan meningkat.

Tapi menurut Davide Tardozzi dari Ducati, MotoGP telah “kehilangan pangsa pasanya” di Italia dalam beberapa tahun terakhir.

Davide Tardozzi, Ducati Corse, 2026 Spanish MotoGP © Gold and Goose

Dia menyebut pensiunnya Valentino Rossi MotoGP pada akhir tahun 2021, serta perlihan dari siaran televisi free-to-air sebagai faktor kunci dalam hal ini.

"Kami telah kehilangan pangsa pasar di Italia dalam beberapa tahun terakhir," katanya kepada Speedweek.

“Saya tidak bisa berbicara untuk negara lain. Fakta bahwa kita tidak lagi memiliki Valentino Rossi adalah sebuah masalah. Valentino Rossi adalah seorang bintang, seorang pahlawan bahkan untuk nenek.

“Dia memastikan mereka menonton MotoGP. Di sisi lain, Pecco Bagnaia sangat terkenal di Italia selama beberapa tahun sekarang, dan tentu saja, Ducati dan Aprilia juga - mereka melakukan pekerjaan yang baik dengan promosi.

“Tapi juga jelas bahwa TV berbayar tidak membantu. Namun, dunia ini harus bertahan, dan penyiar TV berbayar membayar banyak uang, jadi penyelenggara condong ke arah itu.

“Saya tidak tahu bagaimana hal-hal akan berkembang dengan pemilik baru, bagaimana mereka berencana untuk memasarkan kejuaraan. Saya percaya bahwa era TV berbayar tidak dapat dikembalikan.”

Pecco Bagnaia, Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Italian MotoGP © Gold and Goose

Situasinya telah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Grand Prix Italia di Mugello pada tahun 2022 hanya menarik penonton akhir pekan lebih dari 74.000.

Tahun lalu, bagaimanapun, itu tumbuh menjadi 166.074, menandainya kerumunan akhir pekan terbesar dalam dua dekade. Misano telah melihat ledakan serupa, dengan 174.000 penonton yang muncul tahun lalu.

Seperti yang ditunjukkan Tardozzi, kesuksesan Ducati dalam beberapa tahun terakhir, dan sekarang kebangkitan Aprilia, telah membantu dalam hal ini.

Tetapi Tardozzi juga melihat pertumbuhan Formula 1 di bawah Liberty, dan mencatat bahwa sirkuit jauh lebih sibuk di awal akhir pekan meskipun biaya tiket lebih tinggi daripada di MotoGP.

"Saya kagum ketika saya melihat harga tiket untuk Formula 1, dan tribunnya penuh sejak Jumat pagi dan seterusnya," tambahnya.

“Itu membuatku bertanya-tanya apakah kita membuat kesalahan di suatu tempat.

“Tapi juga jelas bahwa MotoGP tidak bisa hanya pergi ke Las Vegas, Dubai, atau Monte Carlo.

“Hal-hal sangat berbeda di sini, dan kita harus lebih peduli tentang keselamatan. Itu membuat perbedaan besar.”