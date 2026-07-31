VW Membantah Rumor Penjualan Ducati ke Investor Italia

Volkswagen Group membantah klaim yang dibuat oleh seorang investor Italia bahwa mereka sedang mengajukan penawaran untuk Ducati.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 French MotoGP
© Gold and Goose

Grup Volkswagen membantah klaim perusahaan Italia Patritalia bahwa mereka "sepenuhnya siap" untuk mengambil alih kepemilikan Ducati dari merek Jerman tersebut.

Rumor tentang kemungkinan penjualan Ducati telah beredar selama berbulan-bulan, meski CEO Claudio Domenicali belum lama menyatakan dalam sebuah wawancara dengan MCNews bahwa: “Ini bukan sesuatu yang sepenuhnya mustahil, tetapi sebenarnya untuk saat ini tidak ada yang terjadi di Borgo Panigale.”

Namun, pendiri perusahaan investasi Italia, Patritalia S.p.A, mengklaim kepada RideApart bahwa pendekatan formal telah dilakukan kepada Grup VW untuk membeli Ducati sepenuhnya.

Marc Marquez, Claudio Domenicali, 2025 German MotoGP
Marc Marquez, Claudio Domenicali, 2025 German MotoGP
© Gold and Goose

“Saya dapat memastikan bahwa rumor tersebut berdasar,” kata Manuel Ros, pendiri Patritalia. “Patritalia S.p.A. telah secara resmi menyatakan minatnya dan sepenuhnya siap untuk mengakuisisi 100% saham Ducati Motor Holding S.p.A.”

Ros, yang pernah terlihat di acara MotoGP dengan Ducati - meski tampaknya hanya sebagai fans dan bukan seseorang yang memiliki hubungan bisnis dengan merek tersebut - mengklaim misinya adalah untuk "membawa pulang perusahaan Italia dan merek ikonik Italia yang saat ini berada di bawah kepemilikan asing dan membawanya di bawah kendali Italia."

Yang mengkhawatirkan, pernyataan ini dikaitkan dengan sejumlah unggahan yang dimanipulasi AI di saluran media sosialnya yang menyerukan deportasi massal, serta gambar ofensif yang menggambarkan penodaan Al-Quran.

Kredibilitasnya sebagai tokoh yang layak di industri otomotif juga kurang, berdasarkan profil LinkedIn-nya, terutama untuk brand sebesar Ducati.

Dilaporkan RideApart, juru bicara VW mengatakan bahwa mereka "secara rutin meninjau portofolio bisnisnya", tetapi mengatakan bahwa mereka tidak mengetahui tawaran Patritalia.

"Ducati adalah perusahaan yang sangat sukses dan berada dalam posisi yang sangat kuat," kata juru bicara VW tersebut.

"Merek ini menawarkan rangkaian produk yang modern dan sangat kompetitif, secara konsisten mencapai hasil yang luar biasa dalam uji perbandingan, mencatat tingkat kepuasan dan rekomendasi pelanggan yang luar biasa, dan mendapat manfaat dari komunitas yang sangat loyal.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

“Selanjutnya, Ducati terus meraih kesuksesan signifikan dalam balap motor internasional, baik di MotoGP maupun di Kejuaraan Dunia Superbike.

“Grup Volkswagen, seperti halnya dengan semua perusahaan induknya, secara teratur meninjau portofolio bisnisnya.

“Sebagai bagian dari strategi yang ditetapkan oleh Gambaran Target Grup, Grup memberikan penekanan khusus pada bisnis otomotif intinya.

“Dalam konteks ini, Grup terus mengevaluasi bagaimana investasi dapat memberikan kontribusi terbaik bagi kesuksesan keseluruhan Grup.

“Ini juga termasuk menilai struktur kepemilikan mana yang dapat menciptakan nilai jangka panjang terbesar bagi masing-masing perusahaan.

“Saya tidak mengetahui adanya tawaran yang telah diajukan kepada Grup. Selain itu, kami tidak berkomentar tentang rumor atau spekulasi pasar.”

Tags:

Ducati
VW Membantah Rumor Penjualan Ducati ke Investor Italia
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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