Bagnaia Penasaran dengan Alex Marquez setelah Sprint yang Sulit

Francesco Bagnaia berharap menemukan jawaban atas Sprint Race Sachsenring yang sulit dari performa Alex Marquez.

Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.
Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Setelah finis ketujuh di Sprint Race MotoGP Jerman, Francesco Bagnaia justru lebih memilih Alex Marquez, pembalap Gresini, daripada rekan setimnya dan pemenang balapan Marc Marquez, untuk mencari solusi atas masalah cengkeraman motor Ducatinya.

Berbeda dari pembalap GP26 lainnya, Bagnaia mengatakan ia tidak mampu melakukan sliding secara efektif dengan Desmosedici-nya, yang membuat bagian depan motornya kelebihan beban.

Sementara itu, pembalap yang paling mampu melakukan sliding sambil tetap melaju adalah Alex Marquez dari Gresini.

Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.
Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

“Saya sangat kesulitan dengan grip ban dan saat kami harus melakukan time attack, itu adalah bagian terburuknya. Jadi, menyelamatkan posisi Q2 dan P11 adalah hasil maksimal,” kata Bagnaia.

“Saya memulai dengan baik dan mencoba mengikuti para pembalap di depan saya. Tetapi begitu ban belakang mulai turun, saya harus memaksakan bagian depan, karena saya tidak bisa menggunakan teknik sliding seperti Ducati lainnya.

“Saya tidak memiliki grip yang baik, jadi begitu saya sliding, saya tidak bisa berakselerasi. Jadi saya harus tetap sejajar dengan kedua roda, dan kemudian saya mengalami banyak understeer.

“Saya menghabiskan ban depan, menghabiskan ban belakang, dan 5-6 lap terakhir sangat sulit.

“Saya mencoba segala cara untuk mendekati Martin, tetapi saya mengambil risiko besar dan hanya perlu finis di posisi ketujuh.”

Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Pecco Bagnaia, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

"Jika kita bisa memahami apa yang dilakukan Alex Marquez..."

Para pembalap kini akan beralih dari ban belakang Soft ke Medium untuk Grand Prix penuh, mungkinkah itu membantu?

“Saya tidak tahu karena saya tidak bisa menggunakan teknik sliding, dan dengan ban Medium Anda lebih mudah selip.

“Jika kita bisa memahami apa yang sebagian besar dilakukan Alex Marquez, kita bisa bersaing.

“Karena kita sudah melihat datanya, dan orang yang paling banyak mendapat dukungan dari sepeda itu adalah Alex, dan kita perlu memahami hal itu.”

Bagnaia akan naik dua posisi di grid hari Minggu.

“Bez absen, dan besok Frankie mendapat penalti 3 posisi di grid, jadi saya akan start dari posisi ke-9,” ia menegaskan.

“Saya tidak tahu apakah saya senang atau tidak karena start dari luar adalah pilihan yang bagus di sini, tapi mari kita lihat saja nanti.”

Tags:

Francesco Bagnaia
Ducati Lenovo Team
Ducati
Alex Marquez
Bagnaia Penasaran dengan Alex Marquez setelah Sprint yang Sulit
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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