MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race

Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Jerman dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez dari Ducati berhasil mengungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk meraih kemenangan bersejarah di Sprint Race MotoGP Jerman.

Beberapa jam setelah meraih pole dengan rekor lap di Sachsenring, Marc Marquez difavoritkan untuk meraih kemenangan Sprint keempatnya musim ini.

Pembalap Ducati Lenovo itu memang memimpin dari start sampai finis, tetapi dia mendapat tekanan di sepanjang balapan dari Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.

Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Marc Marquez, Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Ia melewati garis finis dengan selisih 0,368 detik dari Alex Marquez, yang mengendarai Ducati Gresini, untuk mengurangi selisih poin kejuaraannya menjadi 32.

Jorge Martin memperluas keunggulan kejuaraannya menjadi 11 poin tanpa kehadiran rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaan kualifikasi pada Sabtu pagi.

Sprint Race ini juga menjadi debut dari layout grid baru MotoGP, dengan Marquez bersaudara tetap berada di posisi 1-2 selepas start, Marc unggul dari Alex.

Di Giannantonio tergeser ke posisi keempat di Tikungan 2, sementara Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia melesat ke posisi ketiga.

Namun, pembalap VR46 itu dengan cepat kembali ke posisi tiga dan menyalip Ogura di akhir lap pertama untuk melanjutkan pengejarannya terhadap dua Ducati di depannya.

Trio terdepan melaju beriringan di awal balapan sprint 15 lap, tetapi Marc Marquez tidak menyerah di bawah tekanan.

Kecuali beberapa kali mencoba menyalip di Tikungan 12 pada lap-lap awal, Marc Marquez memastikan tidak ada jalan bagi Alex Marquez untuk merebut posisi terdepan.

Di Giannantonio mulai melemah di pertengahan balapan, tetapi bangkit di tahap akhir untuk mengancam posisi runner-up Alex Marquez.

Namun, pembalap Italia itu kehabisan waktu dan terpaksa puas dengan finis 1-2-3 untuk Ducati dalam sprint.

Tantangan podium Ogura tidak pernah benar-benar terwujud dan ia melewati garis finis 2,2 detik di belakang pembalap terdepan Trackhouse Aprilia yang berada di posisi ketiga.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Rekan setimnya, Raul Fernandez - yang berjuang melawan rasa sakit akibat guncangan kompresi saat kualifikasi - tertinggal 0,7 detik, sementara Jorge Martin melengkapi enam besar dengan tim pabrikan Aprilia-nya.

Francesco Bagnaia naik dari posisi ke-11 di grid ke posisi ketujuh dengan tim pabrikan Ducati, sementara Pedro Acosta berada di posisi kedelapan dengan KTM.

Fabio Quartararo mencetak poin terakhir di posisi kesembilan dengan Yamaha pabrikan, dengan Diogo Moreira dari LCR Honda tertinggal 2,4 detik di posisi ke-10.

Franco Morbidelli dari VR46 menjadi satu-satunya pembalap yang tersingkir setelah terjatuh pada Lap 7.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)15 laps
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.368s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.813s
4Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+3.019s
5Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.454s
6Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+6.155s
7Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+7.751s
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+8.968s
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+10.855s
10Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+13.279s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+13.406s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+14.111s
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+15.007s
14Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+15.398s
15Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+17.977s
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+18.137s
17Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+22.622s
18Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+22.929s
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+31.185s
 Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)DNF

*Rookie

Rekor resmi MotoGP Sachsenring:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2)
  • Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Bagnaia "Tidak Bisa Mengatakan Aapapun" Soal Penyebab DNF Assen
Pecco Bagnaia, Ducati.
MotoGP News
Marc Marquez akan Memangkas Masa Liburan untuk Pemulihan Fisiknya
Marc Marquez, Pecco Bagnaia, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Tidak Menjadikan Rekor sebagai Ambisi Utamanya di MotoGP
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
Marc Marquez Ungkap Pembicaraan dengan Honda untuk 2027
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Dutch MotoGP

Latest News

MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
2h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring
5h ago
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Bezzecchi Mundur dari MotoGP Jerman setelah Kecelakaan Kualifikasi
6h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
8h ago
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
8h ago
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.

More News

F1 News
Norris Ingin Berpasangan dengan Rossi di Le Mans 24 Jam
8h ago
Valentino Rossi, Lando Norris, 2025 Misano MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman
9h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya
10/07/26
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Kehilangan Kursi di MotoGP, Alex Rins Pertimbangkan WorldSBK
10/07/26
Alex Rins, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM
10/07/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP