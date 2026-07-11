MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
Hasil lengkap Sprint Race MotoGP Jerman dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Marc Marquez dari Ducati berhasil mengungguli Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio untuk meraih kemenangan bersejarah di Sprint Race MotoGP Jerman.
Beberapa jam setelah meraih pole dengan rekor lap di Sachsenring, Marc Marquez difavoritkan untuk meraih kemenangan Sprint keempatnya musim ini.
Pembalap Ducati Lenovo itu memang memimpin dari start sampai finis, tetapi dia mendapat tekanan di sepanjang balapan dari Alex Marquez dan Fabio Di Giannantonio.
Ia melewati garis finis dengan selisih 0,368 detik dari Alex Marquez, yang mengendarai Ducati Gresini, untuk mengurangi selisih poin kejuaraannya menjadi 32.
Jorge Martin memperluas keunggulan kejuaraannya menjadi 11 poin tanpa kehadiran rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, yang mengalami patah tulang selangka dalam kecelakaan kualifikasi pada Sabtu pagi.
Sprint Race ini juga menjadi debut dari layout grid baru MotoGP, dengan Marquez bersaudara tetap berada di posisi 1-2 selepas start, Marc unggul dari Alex.
Di Giannantonio tergeser ke posisi keempat di Tikungan 2, sementara Ai Ogura dari Trackhouse Aprilia melesat ke posisi ketiga.
Namun, pembalap VR46 itu dengan cepat kembali ke posisi tiga dan menyalip Ogura di akhir lap pertama untuk melanjutkan pengejarannya terhadap dua Ducati di depannya.
Trio terdepan melaju beriringan di awal balapan sprint 15 lap, tetapi Marc Marquez tidak menyerah di bawah tekanan.
Kecuali beberapa kali mencoba menyalip di Tikungan 12 pada lap-lap awal, Marc Marquez memastikan tidak ada jalan bagi Alex Marquez untuk merebut posisi terdepan.
Di Giannantonio mulai melemah di pertengahan balapan, tetapi bangkit di tahap akhir untuk mengancam posisi runner-up Alex Marquez.
Namun, pembalap Italia itu kehabisan waktu dan terpaksa puas dengan finis 1-2-3 untuk Ducati dalam sprint.
Tantangan podium Ogura tidak pernah benar-benar terwujud dan ia melewati garis finis 2,2 detik di belakang pembalap terdepan Trackhouse Aprilia yang berada di posisi ketiga.
Rekan setimnya, Raul Fernandez - yang berjuang melawan rasa sakit akibat guncangan kompresi saat kualifikasi - tertinggal 0,7 detik, sementara Jorge Martin melengkapi enam besar dengan tim pabrikan Aprilia-nya.
Francesco Bagnaia naik dari posisi ke-11 di grid ke posisi ketujuh dengan tim pabrikan Ducati, sementara Pedro Acosta berada di posisi kedelapan dengan KTM.
Fabio Quartararo mencetak poin terakhir di posisi kesembilan dengan Yamaha pabrikan, dengan Diogo Moreira dari LCR Honda tertinggal 2,4 detik di posisi ke-10.
Franco Morbidelli dari VR46 menjadi satu-satunya pembalap yang tersingkir setelah terjatuh pada Lap 7.
MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laps/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|15 laps
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.368s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.813s
|4
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+3.019s
|5
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+5.454s
|6
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+6.155s
|7
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+7.751s
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+8.968s
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+10.855s
|10
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+13.279s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+13.406s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+14.111s
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+15.007s
|14
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+15.398s
|15
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+17.977s
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+18.137s
|17
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+22.622s
|18
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+22.929s
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+31.185s
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|DNF
*Rookie
Rekor resmi MotoGP Sachsenring:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2)
- Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)