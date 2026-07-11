MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi

Hasil lengkap Free Practice 2 dan kualifikasi MotoGP Jerman 2026 dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marc Marquez memimpin sapu bersih baris depan Ducati untuk MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring, dengan adiknya Alex dan Fabio di Giannantonio dari VR46 menempati posisi kedua dan ketiga.

Serangan akhir Desmosedici mendorong Raul Fernandez dari pole sementara ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Fabio Quartararo, menggunakan sayap depan Yamaha terbaru, bergabung dengan Pecco Bagnaia dalam pertarungan di Kualifikasi 1 sebelum meraih posisi keenam di grid.

Namun, Bagnaia hanya mampu finis di urutan kesebelas.

Kecelakaan besar lainnya untuk Bezzecchi

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Marco Bezzecchi, yang masih babak belur akibat kecelakaan di Assen, mengalami kecelakaan cepat lainnya ketika ia terlempar dari RS-GP-nya setelah kehilangan kendali bagian belakang motor di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.

setelah kehilangan kendali bagian belakang mobil di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.

Mantan pemimpin klasemen tersebut dibawa kembali ke paddock dengan skuter, di mana ia terlihat memegang pergelangan tangan kirinya. 

Pembalap Italia itu tidak kembali ke lintasan dan, yang mengkhawatirkan, kemudian dibawa ke ambulans yang menunggu dengan lengan kirinya dibalut perban.

Franco Morbidelli dan Diogo Moreira sama-sama mendapat penalti tiga posisi di grid start untuk grand prix setelah menghalangi pembalap lain dalam sesi latihan Jumat.

Balapan Sprint 15 lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat (2 siang waktu Inggris).

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Kualifikasi

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)1'19.041s
2Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.061s
3Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.147s
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.151s
5Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.307s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.342s
7Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.491s
8Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.572s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.687s
10Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.699s
11Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.712s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.740s
 Qualifying 1:   
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)1'19.988s
14Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'19.998s
15Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'20.084s
16Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'20.184s
17Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'20.370s
18Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'20.585s
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'20.600s
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'20.781s
21Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'20.953s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sachsenring:

  • Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2)
  • Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Free Practice 2

Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Alex Marquez mendominasi sesi latihan terakhir MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring.

Pembalap Gresini Ducati itu menjadi yang tercepat sepanjang sesi setengah jam tersebut, dengan keunggulan 0,321 detik atas pembalap Aprilia, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi.

Pedro Acosta dari KTM, kemudian pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, melengkapi enam besar.

Sebagian besar pembalap memilih ban depan keras dan ban belakang lunak untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan Sprint sore ini.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Laptime/Gap
1Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)1'20.333s
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.321s
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.326s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.383s
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.444s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.511s
7Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.518s
8Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.587s
9Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.675s
10Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+0.687s
11Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.698s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.727s
13Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.734s
14Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.750s
15Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.857s
16Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.873s
17Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+0.910s
18Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.985s
19Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.246s
20Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+1.882s
21Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.921s

* Rookie

Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di Assen.

Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura

Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.

Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.

Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.

Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.

Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.
Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.

Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.

Tags:

Marc Marquez
Jorge Martin
Marco Bezzecchi
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Pedro Acosta
Ai Ogura
Toprak Razgatlioglu
Fabio Quartararo
Jack Miller
Joan Mir
Luca Marini
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Sachsenring
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Bagnaia "Tidak Bisa Mengatakan Aapapun" Soal Penyebab DNF Assen
Pecco Bagnaia, Ducati.
MotoGP News
Mir Akui Carchedi Jadi Faktor Penting dari Kepindahannya ke Gresini
Joan Mir, 2026 Sachsenring MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring
3m ago
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Bezzecchi Mundur dari MotoGP Jerman setelah Kecelakaan Kualifikasi
1h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
2h ago
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
2h ago
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
F1 News
Norris Ingin Berpasangan dengan Rossi di Le Mans 24 Jam
3h ago
Valentino Rossi, Lando Norris, 2025 Misano MotoGP

More News

MotoGP News
Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman
4h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP
MotoGP News
"Tidak akan Terlalu Lama" - Quartararo Segera Umumkan Masa Depannya
22h ago
Fabio Quartararo, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Kehilangan Kursi di MotoGP, Alex Rins Pertimbangkan WorldSBK
23h ago
Alex Rins, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM
10/07/26
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Marc Marquez Khawatirkan Kondisi Fisiknya dalam Pertarungan Gelar
10/07/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP