MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi
Hasil lengkap Free Practice 2 dan kualifikasi MotoGP Jerman 2026 dari Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.
Marc Marquez memimpin sapu bersih baris depan Ducati untuk MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring, dengan adiknya Alex dan Fabio di Giannantonio dari VR46 menempati posisi kedua dan ketiga.
Serangan akhir Desmosedici mendorong Raul Fernandez dari pole sementara ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.
Fabio Quartararo, menggunakan sayap depan Yamaha terbaru, bergabung dengan Pecco Bagnaia dalam pertarungan di Kualifikasi 1 sebelum meraih posisi keenam di grid.
Namun, Bagnaia hanya mampu finis di urutan kesebelas.
Kecelakaan besar lainnya untuk Bezzecchi
Marco Bezzecchi, yang masih babak belur akibat kecelakaan di Assen, mengalami kecelakaan cepat lainnya ketika ia terlempar dari RS-GP-nya setelah kehilangan kendali bagian belakang motor di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.
setelah kehilangan kendali bagian belakang mobil di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.
Mantan pemimpin klasemen tersebut dibawa kembali ke paddock dengan skuter, di mana ia terlihat memegang pergelangan tangan kirinya.
Pembalap Italia itu tidak kembali ke lintasan dan, yang mengkhawatirkan, kemudian dibawa ke ambulans yang menunggu dengan lengan kirinya dibalut perban.
Franco Morbidelli dan Diogo Moreira sama-sama mendapat penalti tiga posisi di grid start untuk grand prix setelah menghalangi pembalap lain dalam sesi latihan Jumat.
Balapan Sprint 15 lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat (2 siang waktu Inggris).
MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Kualifikasi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|1'19.041s
|2
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.061s
|3
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.147s
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.151s
|5
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.307s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.342s
|7
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.491s
|8
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.572s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.687s
|10
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.699s
|11
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.712s
|12
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.740s
|Qualifying 1:
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'19.988s
|14
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'19.998s
|15
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'20.084s
|16
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'20.184s
|17
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'20.370s
|18
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'20.585s
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'20.600s
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'20.781s
|21
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'20.953s
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Sachsenring:
- Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2)
- Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)
Free Practice 2
Alex Marquez mendominasi sesi latihan terakhir MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring.
Pembalap Gresini Ducati itu menjadi yang tercepat sepanjang sesi setengah jam tersebut, dengan keunggulan 0,321 detik atas pembalap Aprilia, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi.
Pedro Acosta dari KTM, kemudian pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, melengkapi enam besar.
Sebagian besar pembalap memilih ban depan keras dan ban belakang lunak untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan Sprint sore ini.
MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Laptime/Gap
|1
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|1'20.333s
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.321s
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.326s
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.383s
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.444s
|6
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.511s
|7
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.518s
|8
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.587s
|9
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.675s
|10
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+0.687s
|11
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.698s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.727s
|13
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.734s
|14
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.750s
|15
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.857s
|16
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.873s
|17
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+0.910s
|18
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.985s
|19
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.246s
|20
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+1.882s
|21
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.921s
* Rookie
Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di Assen.
Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura
Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.
Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.
Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.
Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.
Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.
Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.
Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.
Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.