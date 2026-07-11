MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Pole, Bezzecchi Terjatuh Lagi

Marc Marquez memimpin sapu bersih baris depan Ducati untuk MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring, dengan adiknya Alex dan Fabio di Giannantonio dari VR46 menempati posisi kedua dan ketiga.

Serangan akhir Desmosedici mendorong Raul Fernandez dari pole sementara ke posisi keempat, tepat di depan rekan setimnya di Trackhouse Aprilia, Ai Ogura.

Fabio Quartararo, menggunakan sayap depan Yamaha terbaru, bergabung dengan Pecco Bagnaia dalam pertarungan di Kualifikasi 1 sebelum meraih posisi keenam di grid.

Namun, Bagnaia hanya mampu finis di urutan kesebelas.

Kecelakaan besar lainnya untuk Bezzecchi

Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

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Marco Bezzecchi, yang masih babak belur akibat kecelakaan di Assen, mengalami kecelakaan cepat lainnya ketika ia terlempar dari RS-GP-nya setelah kehilangan kendali bagian belakang motor di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.

setelah kehilangan kendali bagian belakang mobil di Tikungan 7 pada tahap awal kualifikasi.

Mantan pemimpin klasemen tersebut dibawa kembali ke paddock dengan skuter, di mana ia terlihat memegang pergelangan tangan kirinya.

Pembalap Italia itu tidak kembali ke lintasan dan, yang mengkhawatirkan, kemudian dibawa ke ambulans yang menunggu dengan lengan kirinya dibalut perban.

Franco Morbidelli dan Diogo Moreira sama-sama mendapat penalti tiga posisi di grid start untuk grand prix setelah menghalangi pembalap lain dalam sesi latihan Jumat.

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Balapan Sprint 15 lap akan dimulai pukul 3 sore waktu setempat (2 siang waktu Inggris).

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Kualifikasi Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) 1'19.041s 2 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.061s 3 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.147s 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.151s 5 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.307s 6 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.342s 7 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.491s 8 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.572s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.687s 10 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.699s 11 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.712s 12 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.740s Qualifying 1: 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'19.988s 14 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'19.998s 15 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'20.084s 16 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'20.184s 17 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'20.370s 18 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'20.585s 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'20.600s 20 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'20.781s 21 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'20.953s

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Sachsenring:

Lap tercepat: Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2)

Marc Marquez, Ducati, 1m 19.041s (2026-Q2) Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 20.667s (2024)

Free Practice 2

Alex Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

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Alex Marquez mendominasi sesi latihan terakhir MotoGP Jerman 2026 di Sachsenring.

Pembalap Gresini Ducati itu menjadi yang tercepat sepanjang sesi setengah jam tersebut, dengan keunggulan 0,321 detik atas pembalap Aprilia, Raul Fernandez dan Marco Bezzecchi.

Pedro Acosta dari KTM, kemudian pembalap Ducati Lenovo, Marc Marquez dan Pecco Bagnaia, melengkapi enam besar.

Sebagian besar pembalap memilih ban depan keras dan ban belakang lunak untuk mempersiapkan diri menghadapi balapan Sprint sore ini.

MotoGP Jerman 2026 - Sachsenring - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Laptime/Gap 1 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) 1'20.333s 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.321s 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.326s 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.383s 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.444s 6 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.511s 7 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.518s 8 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.587s 9 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.675s 10 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +0.687s 11 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.698s 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.727s 13 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.734s 14 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.750s 15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.857s 16 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.873s 17 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +0.910s 18 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.985s 19 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.246s 20 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +1.882s 21 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.921s

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* Rookie

Jorge Martin merebut kembali posisi puncak klasemen MotoGP dari rekan setimnya di Aprilia, Marco Bezzecchi, di Assen.

Namun, kedua pembalap pabrikan RS-GP tersebut kalah bersinar dari duo Trackhouse, Raul Fernandez dan Ai Ogura, yang finis di posisi satu dan dua di kedua balapan Belanda, termasuk kemenangan Grand Prix pertama Ogura

Sementara Martin menyelesaikan podium di posisi ketiga, Bezzecchi dilarikan ke rumah sakit setelah terjatuh di awal balapan yang menandai kegagalan keempatnya meraih poin dalam lima balapan.

Martin kini unggul tujuh poin dari pembalap Italia tersebut, tetapi Diggia hanya tertinggal 16 poin di posisi ketiga. Ogura juga memiliki peluang matematis untuk memimpin klasemen kejuaraan dunia pada Minggu malam.

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Marc Marquez's leg off during di Giannantonio battle, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Setelah akhir pekan yang 'tidak mencolok' di Assen, semua mata akan tertuju pada Marc Marquez, saat juara bertahan kembali ke trek yang paling sukses baginya dengan tujuan mengurangi defisit 40 poinnya.

Pedro Acosta tampil pada akhir pekan pertamanya sejak menjalani operasi carpal tunnel pada pergelangan tangan kanannya.

Alex Marquez with special 'Movistar' retro livery for the 2026 German MotoGP.

Fermin Aldeguer dari tim Gresini absen setelah mengalami patah tulang belakang saat latihan Jumat di Assen.

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Pembalap Spanyol itu belum digantikan untuk akhir pekan ini, yang berarti rekan setimnya, Alex Marquez, akan balapan sendirian dengan livery khusus Movistar pada hari Minggu.

Johann Zarco masih absen karena cedera ligamen lututnya di Catalunya pada bulan Mei. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow.

Setelah pelarangan holeshot device di Assen, kali ini MotoGP akan mengadopsi jarak grid yang lebih lear antar baris di Sachsenring.