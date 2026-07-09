"Keputusan yang Baik" - Bastianini Bocorkan Rencana untuk Musim 2027

Enea Bastianini yakin bahwa ia telah "membuat keputusan yang baik" mengenai masa depannya di MotoGP.

Enea Bastianini speaks to the media ahead of 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and Goose.
Enea Bastianini speaks to the media ahead of 2026 MotoGP German Grand Prix. Credit: Gold and…
© Gold & Goose

Masa kerja Enea Bastianini bersama tim Tech3 KTM tampaknya akan berakhir pada akhir tahun 2026, tetapi pembalap Italia itu berpikir bahwa ia telah "membuat keputusan yang baik" tentang masa depannya.

Line-up pembalap Red Bull KTM Tech3 untuk musim 2027 belum dikonfirmasi, tetapi beberapa pembalap dikaitkan dengan tim tersebut, termasuk Luca Marini dari Honda, bungkam tentang masa depannya ketika berbicara kepada media di Sachsenring menjelang Grand Prix Jerman akhir pekan ini (10–12 Juli).

Namun, Bastianini diyakini kuat telah dikeluarkan dari rencana KTM untuk tahun 2027 karena batas waktu bagi merek Austria tersebut untuk mengambil opsi pada kontraknya untuk mempertahankannya selama satu tahun lagi telah berakhir.

Enea Bastianini, 2026 Assen MotoGP.
Enea Bastianini, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Kepindahan ke Trackhouse Aprilia, yang akan kehilangan Ai Ogura ke Yamaha di akhir musim ini, diantisipasi untuk Bastianini. Ia mengatakan bahwa keputusannya sudah bulat, tetapi ia belum bisa membicarakannya.

“Ya, saya sudah membuat keputusan sejak lama dan itu sudah jelas, tetapi saya belum bisa membicarakannya,” kata Enea Bastianini kepada media menjelang MotoGP Jerman.

Kemudian ia ditanya apakah ia bisa mengatakan bahwa kontrak untuk tahun 2027 sudah selesai, meskipun ia tidak bisa menyebutkan dengan tim atau pabrikan mana.

“Saya tidak bisa mengatakan itu, tetapi saya telah membuat keputusan yang baik,” jawabnya.

Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2026 Hungary MotoGP
Enea Bastianini, Tech3 KTM, 2026 Hungary MotoGP
© Gold and Goose

Mengenai akhir pekan Grand Prix Jerman itu sendiri, Bastianini mengakui bahwa Sachsenring bukanlah salah satu sirkuit favoritnya.

Hasil terbaiknya di sana adalah posisi ketiga, tetapi itu terjadi saat ia masih di Moto3; sejak saat itu ia belum pernah naik podium, dengan hasil terbaik di kelas utama adalah posisi keempat pada tahun 2024, ketika ia juga berada di posisi keempat di Sprint.

“Yah, saya absen balapan tahun lalu karena masalah akibat keracunan makanan ayam dan itu, yah, aneh,” kata Bastianini.

“Tapi bagaimanapun, trek ini sangat aneh dan, jujur ​​saja, saya tidak terlalu menyukainya. Saya kehilangan sesuatu – saya tidak terlalu menyukainya.”

“Namun untuk sisanya, seperti biasa, kita harus kompetitif dan memulai dengan baik sejak hari Jumat.

“Kita sedang dalam tren positif, juga di Assen kita bertarung sangat dekat dengan lima besar.

“Saya berharap bisa berada di posisi yang kurang lebih sama dari balapan itu karena itu akan penting setelah jeda musim panas.”

Tags:

Enea Bastianini
Red Bull KTM Tech3
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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