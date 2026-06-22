KTM Tegaskan Vinales Masih Jadi Opsi Teratas di Tech3

Direktur KTM Motorsport, Pit Beirer, mengatakan ia memahami rasa frustrasi Maverick Vinales atas penantian yang terus berlanjut untuk menyelesaikan masa depannya di Tech3.

Pada hari Kamis di Brno, mantan pemenang balapan Suzuki, Yamaha, dan Aprilia, yang telah pulih dari cedera bahu yang lambat sembuh selama hampir setahun, mengatakan: “Sekarang sudah hampir Juli, dan saya masih belum tahu apa pun tentang masa depan saya, jadi saya rasa ini sudah terlambat dari KTM.”

Pembalap Spanyol, yang juga mengaku telah menolak tawaran dari tim saingan, menambahkan bahwa ia awalnya berpeluang mendapatkan kursi di tim pabrikan KTM, tetapi sekarang ia bahkan tidak yakin dengan masa depannya di Tech3.

Pit Beirer chats with Yamaha's Paolo Pavesio, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Saya bisa memahami rasa frustrasinya,” kata Beirer kepada reporter pit lane MotoGP, Jack Appleyard, di Brno pada hari Jumat.

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“Tetapi dia juga perlu sedikit memahami dari sisi kami bahwa kami perlu menciptakan paket [pembalap] terbaik.

“Kami memberinya banyak waktu untuk kembali, dan tidak ada yang lebih kami inginkan selain melihatnya kembali ke performa normal.

“Misalnya, hari ini dia tampil sangat bagus. Jika dia terus seperti itu, mungkin dia akan menjadi salah satu pembalap di garasi Tech3.

“Tetapi juga, ada kepemimpinan yang sangat kuat dari Guenther [Steiner] di garasi Tech3, yang sangat bagus bagi kami karena saya merasa ini akan menjadi tim yang sangat kuat di masa depan.

“Kami sepakat untuk sedikit menunggu posisinya karena begitu banyak [kesepakatan pembalap] sudah selesai di paddock ini.

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“Kami memiliki kesempatan untuk memutuskan sedikit lebih lambat, dan itu memberi semua orang yang terlibat kesempatan untuk menunjukkan kekuatan mereka.”

Maverick Vinales, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

“Salah satu kandidat teratas kami”

Meskipun Vinales merasa dirinya berada dalam ketidakpastian dan tidak dapat menandatangani kontrak di tempat lain sampai opsi kontraknya dengan KTM berakhir, Beirer menegaskan penundaan tersebut tidak berarti posisinya tergeser.

“Ya, saya bisa memahami Maverick, dan saya merasa tidak nyaman dalam situasi itu karena dia anak yang baik dan telah banyak membantu kami di awal tahun lalu ketika yang lain tidak percaya pada proyek ini,” kata Beirer.

“Dia satu-satunya dari keempatnya yang benar-benar mendorong proyek ini maju. Ketika dia memberikan hasil yang bagus, itulah cara kami mendapatkan Pedro [Acosta] kembali.

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“Jadi ia tidak dilupakan, tetapi melihat ke masa depan, kita perlu melakukan yang terbaik untuk garasi Tech3.

“Itulah mengapa Guenther meminta saya untuk tetap sabar; itulah yang sedang kami lakukan, tetapi itu tidak berarti Maverick bukan salah satu kandidat teratas kami.

“Beri kami sedikit waktu lagi.”

Enea Bastianini diperkirakan akan meninggalkan Tech3 untuk bergabung dengan Trackhouse Aprilia musim depan.

Namun, pemenang balapan Moto2 Senna Agius dan pembalap pabrikan KTM Brad Binder juga diyakini masuk dalam daftar incaran Tech3 2027 bersama Vinales.

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Mantan pemenang balapan MotoGP lainnya seperti Jack Miller dan Alex Rins juga sedang mencari tim untuk memulai era 850cc.

Sementara itu, tim pabrikan KTM akan menurunkan susunan pembalap baru Alex Marquez dan Fabio di Giannantonio musim depan, menggantikan Pedro Acosta dan Binder.

Vinales finis ke-15 di Brno, meraih poin terakhir yang ditawarkan dari Grand Prix.