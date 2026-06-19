Acosta Semakin Menentang Aturan Satu Motor usai Terjatuh di FP1

Pedro Acosta mengatakan kecelakaanya di FP1 Grand Prix MotoGP Ceko memperkuat keyakinannya bahwa usulan aturan satu motor untuk tahun 2027 "bukan ide yang bagus".

MotoGP sedang menimbang untuk beralih ke hanya menggunakan satu motor untuk para pembalap di seluruh sesi, dengan penggunaan dua motor hanya diperuntukkan untuk balapan.

Ini adalah usulan yang dikonfirmasi oleh kepala MotoGP Carlos Ezpeleta pada hari Jumat sebagai bagian dari diskusi regulasi untuk tahun 2027, menyusul penandatanganan perjanjian komersial baru antara kejuaraan dan para pabrikan.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Czech MotoGP © Gold and Goose

Namun, hal itu juga menuai reaksi negatif yang luas.

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Pedro Acosta terjatuh di awal sesi FP1 di Brno pada hari Jumat dan mengatakan, berdasarkan aturan yang diusulkan, ia akan "mencapai batas" pada sesi latihan.

Ia juga merasa, dengan ban Pirelli yang akan digunakan pada tahun 2027, para pembalap butuh waktu sebanyak mungkin di lintasan, yang mana dua motor akan memungkinkan mereka untuk melakukannya.

“Bahkan hari ini saya tidak merusak motor,” katanya. “Saya masih berpikir bahwa itu bukan ide yang bagus, terutama karena jika ini terjadi di FP1, maka Anda benar-benar mencapai batas untuk PR.

“Lalu, ketika mereka berencana untuk menyiapkan motor kedua di garasi, tetapi hanya untuk sesi pertama, jika saya tidak balapan pagi ini, apa yang bisa saya harapkan sore ini?

“Bahkan untuk keselamatan, ketika tahun depan kita akan memiliki ban baru, dan kita perlu mencoba untuk mencetak waktu putaran, saya pikir penting bagi kita untuk bisa memaksimalkan waktu di lintasan.”

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Acosta mengatakan kecelakaannya "aneh", sambil juga mengakui bahwa KTM belum mengetahui penyebab masalah teknis pada salah satu motornya di sesi kedua.

“Kecelakaan itu cukup aneh karena banyak pembalap yang mengalami kecelakaan di tikungan ini,” tambahnya.

“Mungkin ada beberapa bagian yang kotor atau semacamnya. Di awal sesi latihan, [Fabio] Di Giannantonio hampir terjatuh di depan saya, dan kemudian saya hampir kehilangan kendali bagian depan lagi di sana juga.

“Kemudian, motor berhenti. Sekarang mereka sedang memeriksa semua data untuk mencoba memahaminya, tetapi hanya masalah waktu sebelum mereka menemukan solusinya.

“Saya mendapat pesan di dasbor, dan kemudian saya mematikan motor.”

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Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Czech MotoGP © Gold and Goose

‘Kami punya potensi besar… tidak seperti Aprilia’

Acosta mengakhiri hari di posisi keenam secara keseluruhan dan di bawah rekor lap sebelumnya, tetapi hampir setengah detik dari pemimpin klasemen Ai Ogura di Trackhouse Aprilia.

Pembalap Spanyol itu berjuang memperebutkan podium di Brno tahun lalu dan percaya bahwa motornya memiliki "potensi", tetapi tidak sampai menyamai Aprilia.

“Kami mencatatkan waktu di bawah rekor lintasan, dan di kualifikasi tahun lalu saya mencatatkan waktu 1 menit 52,8 detik,” jelasnya.

“Kami enam persepuluh detik lebih cepat. Satu-satunya masalah adalah Aprilia lima persepuluh detik lebih cepat [daripada kami].

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“Pada akhirnya, kami hanya terpaut 0,4 detik. Saya pikir kami memiliki potensi lebih besar - tidak seperti mereka.

“Saya tidak akan mengatakan bahwa kami memiliki potensi untuk menang, tetapi saya akan mengatakan bahwa kami memiliki potensi yang baik. Untuk itu, saya pikir kita hanya perlu meningkatkan motor, memahami di mana titik lemah kita dan mengapa.”