Binder Mengira Bahan Bakarnya Habis di Akhir MotoGP Jerman

Keausan ban belakang Brad Binder sangat parah pada akhir MotoGP Jerman, sehingga pembalap Red Bull KTM itu awalnya mengira kehabisan bahan bakar atau mengalami kebbocoran ban.

Bagian terburuknya, pembalap Afrika Selatan itu mengira dirinya telah berhati-hati dengan bannya, menggambarkan balapannya sebagai "jalan santai hari Minggu" sampai saat itu.

“Saya merasa sudah terlalu berhati-hati dengan ban belakang saya dan mengira akan ada performa bagus di akhir balapan,” kata Binder.

“Tersisa dua lap lagi… Pertama, saya pikir bahan bakar saya hampir habis. Kemudian saya pikir mungkin bannya kempes. Lalu saya menyadari bannya sudah benar-benar rusak!

“Itu adalah penurunan performa terbesar yang pernah saya alami.”

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Brad Binder, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Dia menambahkan: “Itulah bagian terburuknya, saya sama sekali tidak bertarung [dengan siapa pun].

“Saya sedang berkendara santai di hari Minggu, dan ban belakang saya tetap berasap.

“Saya mencoba menanjak dari Tikungan 8 ke 9 dan motor saya tidak bertenaga.

“Itu hanya turunan yang sangat curam di tepinya. Keausan tepi ban sangat parah.”

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Meskipun Binder kehilangan satu posisi dari Enea Bastianini dari Tech3, ia tetap berada di posisi kesepuluh dengan menyalip Jack Miller dari Pramac Yamaha, yang juga mengalami masalah keausan ban yang cukup parah.

“Posisi kesepuluh, saya tidak percaya,” katanya. “Sejujurnya saya pikir saya akan maju di pertengahan balapan, lalu tiba-tiba berhenti.”

Brad Binder holds off Diogo Moreira in the closing laps, 2026 Sachsenring MotoGP. © Gold and Goose

Binder mengakui keausan ban belakang telah menjadi masalah berulang sepanjang kariernya di MotoGP.

“Saya tahu dari semua tahun saya sering menggunakan ban belakang dengan keras. Saya selalu mengalami keausan tertinggi di ban belakang. Jika bukan yang tertinggi, setidaknya mendekati itu,” katanya.

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“Ini adalah pertarungan yang telah saya menangkan selama bertahun-tahun, tetapi saya tidak ingin kalah.

“Ketika Bastianini lewat, saya bisa melihat dia memiliki lebih banyak karet ban.”

Rekan setimnya, Pedro Acosta, menjadi pembalap KTM terbaik, di posisi keempat.