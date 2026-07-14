Martin Menyambut Prospek Pertarungan Gelar MotoGP dengan Marc Marquez

Jorge Martin tidak memiliki ilusi tentang besarnya tugas yang dihadapinya dalam upaya mempertahankan keunggulan poin di klasemen MotoGP yang semakin menyusut melawan Marc Marquez musim ini.

Martin memimpin klasemen kejuaraan dunia dengan selisih 14 poin atas sesama pembalap Aprilia, Ai Ogura, menjelang jeda musim panas.

Namun, juara bertahan MotoGP, Marc Marquez, kini hanya tertinggal 18 poin setelah meraih kemenangan ganda Sprint Race dan Grand Prix di Sachsenring.

Jorge Martin, Marc Marquez, MotoGP 2026. © Gold and Goose

Pembalap Ducati itu tertinggal lebih dari 100 poin dari pemimpin klasemen kejuaraan hanya empat putaran lalu.

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Sementara itu, Martin, yang memenangkan gelar juara 2024 bersama Pramac Ducati, hanya meraih dua podium Grand Prix sejak kemenangannya di Le Mans pada bulan Mei.

“Tentu saja tantangannya adalah mengalahkan pembalap terbaik dalam sejarah, jadi bisa bersaing dengannya saja sudah luar biasa,” kata Martin.

Jorge Martin, Marc Marquez, MotoGP 2026. © Gold and Goose

“Saya akan berusaha memberikan 100% kemampuan saya di rumah, berusaha meningkatkan diri setiap hari, dan jika saya mampu bersaing dengannya, itu akan luar biasa, jika saya mampu bersaing hingga akhir.

“Mari kita lihat. Saat ini, dia berada di level yang jauh lebih baik daripada kami, tetapi saya pikir ketika saya dalam kondisi 100% dengan motor, saya pasti bisa bersaing dengan Marc.

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“Tapi sekarang kita masih jauh dari itu.”

Jika Martin mampu memenangkan gelar MotoGP pertama Aprilia, plat nomor #1 akan ikut berpindah bersamanya ke Yamaha musim depan.