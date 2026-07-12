MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Nyaman Menuju Kemenangan ke-10 di Sachsenring

Hasil lengkap MotoGP Jerman 2026 di Sirkuit Sachsenring, putaran 11 dari 22.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez dari Ducati meraih kemenangan mudah dari pole di MotoGP Jerman 2026, dan menuju liburan musim panas hanya 18 poin dari puncak klasemen.

Itu adalah posisi yang tidak terbayangkan oleh Marquez, khususnya setelah tertinggal 102 poin dari puncak klasemen setelah Grand Prix Italia bulan lalu.

Tapi kemenangan di Hungaria, Ceko, dan Jerman, yang bersamaan dengan kejatuhan mantan pemimpin klasemen Marco Bezzecchi, membuat jarak klasemen menjadi hanya 18 poin memasuki pertengahan musim.

Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.
Marc Marquez leads, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Setelah meraih pole dan memenangi Sprint Race pada hari Sabtu, Marc Marquez memimpin seluruh 30 lap hari Minggu untuk meraih kemenangan Grand Prix musim ini dan kemenangan ke-10 di MotoGP di Sachsenring.

Pencapaian tersebut menyamai rekor Giacomo Agostini dalam hal kemenangan terbanyak di satu sirkuit yang sama, 10 kemenangan.

Ia unggul kurang dari dua detik dari duo Trackhouse, Ai Ogura, yang menyalip rekan setimnya, Raul Fernandez, di akhir balapan.

Ogura kini berada di posisi kedua klasemen, tertinggal 14 poin dari Jorge Martin, yang sedikit memperbesar keunggulannya setelah finis di posisi kelima.

Sama seperti yang dilakukannya pada hari Sabtu di Sprint, Marc Marquez meraih holeshot dari pole position di depan Alex Marquez dari Gresini Ducati.

Start yang buruk bagi Fabio Di Giannantonio dari VR46 membuatnya tertinggal di belakang Ogura dan Fernandez di Tikungan 1.

Fernandez menyalip Ogura di tikungan terakhir pada akhir lap pertama, tetapi Di Giannantonio tidak mampu melakukan manuver serupa.

Pembalap VR46 Ducati itu terjatuh pada lap keempat dari 30 di Tikungan 10 saat berada di posisi kelima.

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Di barisan depan, kakak beradik Marquez terpaut sekitar 0,3 hingga 0,5 detik selama delapan lap pertama, sebelum Alex Marquez kehilangan posisi kedua di tikungan terakhir pada lap kesembilan.

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Hal ini memperbesar keunggulan Marc Marquez menjadi 1,3 detik atas Fernandez, dan selisih tersebut terus bertambah hingga lebih dari dua detik seiring berjalannya balapan.

Marquez tidak berada di bawah tekanan saat ia mengurangi kecepatannya di tahap akhir untuk melewati garis finis dengan selisih 1,996 detik dari para pesaingnya.

Fernandez akhirnya terjepit oleh rekan setimnya, Ogura, yang berhasil merebut posisi kedua di Tikungan 1 dengan enam lap tersisa.

Ia dengan cepat unggul lebih dari tiga detik dari Fernandez, yang melengkapi podium.

Pedro Acosta dari KTM memulai balapan dari posisi kedelapan dan sempat bersaing untuk podium, tetapi hanya mampu finis di posisi keempat, 2,5 detik di belakang Fernandez.

Jorge Martin, 2026 Sachsenring MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

Martin dari Aprilia berhasil menahan serangan akhir dari Pecco Bagnaia dari Ducati untuk mempertahankan posisi kelima, sementara Fabio Quartararo berada di urutan ketujuh dengan Yamaha yang memimpin.

Luca Marini berada di urutan kedelapan untuk Honda di depan duo KTM, Enea Bastianini dan Brad Binder.

Poin terakhir diraih oleh Diogo Moreira dari LCR Honda, Jack Miller dari Pramac, Franco Morbidelli (VR46), Alex Rins (Yamaha), dan Toprak Razgatlioglu (Pramac).

Maverick Vinales (Tech3 KTM) terpaksa mundur ke pit di akhir balapan, sementara Joan Mir dari Honda dan Cal Crutchlow dari LCR mengalami kecelakaan.

Dengan hasil ini, Martin masih memuncaki klasemen, unggul 14 poin atas Ogura, dengan Marquez tertinggal 18 poin dari puncak klasemen. Bezzecchi terlempar dari tiga besar, kini tertinggal 22 poin dari pemimpin klasemen.

MotoGP Jerman - Sachsenring - Hasil Lengkap Balapan

PosPembalapNATTim (Motor)Laps/Gap
1Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)30 laps
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+1.996s
3Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+5.104s
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+7.684s
5Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+11.372s
6Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+11.495s
7Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+17.56s
8Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+18.683s
9Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+19.14s
10Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+22.137s
11Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+22.28s
12Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+26.154s
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+30.91s
14Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+31.511s
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+38.122s
 Maverick VinalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)DNF
 Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)DNF
 Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)DNF

Tags:

Marc Marquez
Ducati Lenovo Team
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Nyaman Menuju Kemenangan ke-10 di Sachsenring
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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