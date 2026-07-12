Acosta Sarankan Penetapan Lap Maksimal untuk Sprint Race MotoGP

Pedro Acosta mengajukan saran untuk Sprint Race MotoGP setelah tontonan yang membosankan di Sachsenring.

Marc Marquez leads Sachsenring MotoGP Sprint.
Marc Marquez leads Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Pedro Acosta menyarankan agar Sprint Race digelar dalam jumlah lap tetap, bukan hanya setengah dari Grand Prix, setelah balapan Sabtu yang 'membosankan' di Jerman.

Tujuh pembalap teratas tetap berada di urutan yang sama dari putaran pertama hingga bendera finis dikibarkan pada putaran ke-15.

Acosta, yang finis di urutan kedelapan, adalah pembalap pertama yang berhasil memperbaiki posisinya setelah naik dari urutan kesepuluh pada lap pembuka.

Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
© Gold and Goose

"15 lap terlalu banyak untuk Sprint Race"

Ketika ditanya apakah balapan yang 'membosankan' itu lebih seru jika di atas motor, ia menjawab:

“Tidak. Tentu tidak. Saya rasa juga cukup sulit untuk menyajikan balapan yang bagus bagi para penggemar jika Sprint terdiri dari 15 lap. Cukup sulit.

“Saya mengerti bahwa aturannya adalah [Sprint] hanya setengah dari balapan [Grand Prix], tetapi 15 lap terlalu banyak untuk Sprint.

“Mungkin bisa sampai lap ke-10, kurang lebih.

“Karena dari posisi pertama hingga kedelapan, saya selalu berada di sana, hanya sekitar 3 detik [hingga lap ke-10]. Ini bisa menjadi tontonan yang bagus.

“Mungkin kurangi jumlah lap dalam balapan sprint, di trek yang memiliki banyak lap.”

Acosta juga membenarkan bahwa mencoba mengikuti pembalap lain dari dekat memang sulit.

“Yang sulit adalah berada di belakang orang lain. Jika Anda benar-benar sangat dekat, ini lebih sulit daripada menyalip.”

Meskipun demikian, pembalap Spanyol itu merasa posisi kedelapan mencerminkan tingkat daya saing KTM saat ini.

“Ini normal. Maksud saya, bukan hal yang mengejutkan bahwa Ducati cepat dan Aprilia cepat. Ini adalah kenyataan.

“Ketika kami kesulitan, biasanya kami kurang lebih bisa berada di lima besar, entah bagaimana caranya. Dan di waktu lain kami kesulitan [dan berada] di posisi alami kami. Yaitu ke-7, ke-9, ke-10 kurang lebih.

“Bagi saya, ini adalah akhir pekan yang normal. Memang benar saya tidak menyangka akan mengalami masalah sebesar itu di bagian depan dan tidak separah itu di bagian belakang.”

Kabar positifnya adalah kondisi pergelangan tangannya setelah menjalani operasi carpal tunnel baru-baru ini.

“Sangat senang dengan kondisi tangan saya. Pada satu titik saya mulai merasakan sedikit nyeri. Tapi itu bukan hal yang menghambat hasil saya saat ini,” katanya. “Saya senang. Saya merasakan jari-jari saya. Saya merasakan tangan saya. Semuanya baik-baik saja.

“Tapi kami agak kesulitan dengan ban depan. Jika kami memiliki cengkeraman seperti di awal, kami bisa mengatasinya.

“Tapi kami mulai kesulitan, dan kami mulai kehilangan kecepatan. Begitulah keadaannya saat ini.”

Start, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
Start, 2026 Sachsenring MotoGP Sprint.
© Gold and Goose

Acosta juga menyambut baik perubahan layout grid MotoGP, yang untuk pertama kalinya meningkatkan jarak antar grid.

“Ini adalah hal pertama yang kami lakukan terkait keselamatan, yaitu membuatnya lebih aman. Tentu saja. Maksud saya, Anda tiba di tikungan pertama dengan start yang bagus, dan Anda bisa menyalip pembalap di jalur Anda.

“Mungkin mencoba menyalip pembalap di jalur depan jauh lebih sulit. Terutama saat pengereman. Tapi Anda tiba di tikungan pertama, dan hanya ada satu pembalap di samping Anda atau mungkin dua, bukan lima di sekeliling.

“Untuk ini, saya pikir kami telah membuat langkah yang baik.”

Tags:

Pedro Acosta
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Acosta Sarankan Penetapan Lap Maksimal untuk Sprint Race MotoGP
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
Di Giannantonio Ungkap Alasan Utamanya Pindah ke KTM
Fabio Di Giannantonio, VR46 Ducati, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Vinales Merasa Lelah di Tengah Drama Kontrak dengan KTM
Maverick Vinales, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Acosta Dinyatakan Fit untuk MotoGP Jerman setelah Operasi
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2026 Dutch MotoGP
MotoGP News
Red Bull KTM Lengkapi Line-Up 2027 dengan Merekrut Di Giannantonio
Fabio di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP.
MotoGP News
RESMI: Alex Marquez Gabung KTM Factory Team untuk Musim 2027
Alex Marquez joins KTM for MotoGP 2027.
MotoGP News
Acosta akan Naik Meja Operasi setelah Mundur dari MotoGP Belanda
Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.

Latest News

MotoGP News
Acosta Sarankan Penetapan Lap Maksimal untuk Sprint Race MotoGP
33s ago
Marc Marquez leads Sachsenring MotoGP Sprint.
MotoGP News
Bagnaia Penasaran dengan Alex Marquez setelah Sprint yang Sulit
15m ago
Pecco Bagnaia, Sachsenring MotoGP Sprint.
MotoGP News
"Karma itu Tidak Ada" - Marc Marquez Tanggapi Olokan Cedera Bezzecchi
1h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jerman 2026: Marc Marquez Mendominasi Sprint Race
10h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Strategi Mengejutkan Marc Marquez di Balik Pole Sachsenring
13h ago
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.

More News

MotoGP News
Bezzecchi Mundur dari MotoGP Jerman setelah Kecelakaan Kualifikasi
14h ago
Marco Bezzecchi, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Red Bull Tetap Bersama KTM di Era Baru MotoGP 850cc
16h ago
Pedro Acosta, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
Nicolo Bulega Mengambil Pengorbanan untuk Pindah ke MotoGP
16h ago
Nicolo Bulega, 2026 UK WorldSBK. Credit: Tony Goldsmith.
F1 News
Norris Ingin Berpasangan dengan Rossi di Le Mans 24 Jam
16h ago
Valentino Rossi, Lando Norris, 2025 Misano MotoGP
MotoGP News
Morbidelli Kembali Mendapatkan Penalti Grid untuk MotoGP Jerman
17h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2026 German MotoGP