Red Bull KTM Lengkapi Line-Up 2027 dengan Merekrut Di Giannantonio

Red Bull KTM mengkonfirmasi susunan pembalap yang sepenuhnya baru untuk musim MotoGP 2027.

Fabio di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP.
Fabio di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Red Bull KTM secara resmi membentuk line-up yang sepenuhnya barudengan menunjuk Fabio di Giannantonio untuk mendampingi Alex Marquez pada tahun 2027.

Kedua pembalap pindah ke pabrik Austria - dengan 'kontrak multi-tahun' - sebagai pemenang balapan untuk tim satelit Ducati; Marquez di Gresini dan di Giannantonio untuk Gresini dan VR46 (di mana ia saat ini memiliki kontrak dengan Ducati).

Pembalap Italia 27 tahun itu saat ini berada di posisi ketiga dalam kejuaraan dunia dan merupakan pembalap andalan Ducati, merayakan tiga podium Grand Prix, termasuk kemenangan di Catalunya.

Seperti Alex Marquez, yang kesepakatannya dengan KTM diumumkan hari ini, di Giannantonio memiliki akses ke GP26 spesifikasi pabrik terbaru.

Tapi berbeda dari pembalap Spanyol itu, Diggia belum pernah memiliki kesempatan untuk balapan di tim pabrikan MotoGP sebelumnya.

Tidak seperti pembalap Spanyol itu, yang bergabung dengan kelas utama bersama Repsol Honda, Diggia belum pernah memiliki kesempatan untuk balapan di tim MotoGP resmi sebelumnya.

Fabio di Giannantonio joins KTM for MotoGP 2027.
Fabio di Giannantonio joins KTM for MotoGP 2027.
© KTM Media

"Babak selanjutnya akan seru dan tak terlupakan"

Direktur KTM Motorsports, Pit Beirer, mengatakan: “Fabio jelas telah melangkah maju untuk menjadi salah satu pembalap terdepan yang konsisten di MotoGP.

"Kami tidak dapat meragukan kecepatan dan komitmennya untuk memberikan performa terbaik. Dia adalah pemain tim yang kuat dan orang yang baik, yang kami tahu akan mudah beradaptasi dengan proyek Red Bull KTM Factory Racing kami.

"Selama pembicaraan kami, kami terkesan dengan betapa bersemangatnya dia untuk memberikan yang terbaik di trek dan di luar trek, dan kami percaya babak selanjutnya bersama akan menyenangkan dan tak terlupakan.

"Selamat datang, Fabio.”

Alex Marquez chases di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP.
Alex Marquez chases di Giannantonio, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Kabar dari KTM mengkonfirmasi bahwa Brad Binder, yang meraih kemenangan pertama tim pabrikan pada tahun 2020, akan meninggalkan tim pabrikan tersebut pada akhir tahun ini.

Rekan setim Binder, Pedro Acosta, sudah lebih dulu dipastikan bergabung dengan Ducati, bersama Marc Marquez, untuk tahun 2027.

KTM bergabung dengan Aprilia, Ducati, dan Yamaha sebagai pabrikan yang sudah melengkapi line-up pembalap pabrikan mereka untuk 2027, menyisakan Honda yang belum mengumumkan siapapun di tim utamanya untuk era 850cc/Pirelli yang baru.

Motor VR46 spesifikasi pabrik milik di Giannantonio akan diberikan kepada pembalap Gresini saat ini, Fermin Aldeguer, yang akan pindah ke tim milik Valentino Rossi tahun depan, sementara pemimpin klasemen WorldSBK, Nicolo Bulega, akan menggantikan Franco Morbidelli di motor spesifikasi satelit.

In this article

Fabio di Giannantonio
Red Bull KTM Factory Racing
KTM
Red Bull KTM Lengkapi Line-Up 2027 dengan Merekrut Di Giannantonio
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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