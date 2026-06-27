MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh
Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.
Dominasi Aprilia di akhir pekan MotoGP Belanda 2026 berlanjut, dengan empat RS-GP mengisi empat posisi teratas di sesi kualifikasi Assen.
Tapi, kali ini bukan Marco Bezzecchi di depan, melainkan Jorge Martin yang meraih pole pertamanya dengan Aprilia.
Pole-sitter Brno Ai Ogura berada di posisi kedua untuk Trackhouse, sementara pemimpin klasemen Bezzecchi melengkapi barisan depan setelah membatalkan lap terbaiknya karena bendera kuning yang dikibarkan Pedro Acosta.
Rekan setim Ogura, Raul Fernandez, mengira ia telah merebut pole position, tetapi lapnya kemudian dianulir karena melanggar batas lintasan, sehingga ia finis di posisi keempat.
Bezzecchi, yang kehilangan poin berharga karena dilarang balapan di Grand Prix Brno Minggu lalu, memulai Sprint sore ini dengan keunggulan delapan poin atas Martin.
Francesco Bagnaia, pembalap Aprilia masa depan, menjadi yang terbaik di antara yang lain, di posisi kelima, untuk Ducati.
Fabio di Giannantonio dari VR46 memulai balapan dari posisi keenam, mendorong juara bertahan dan pemenang Assen bertahan, Marc Marquez, ke baris ketiga.
Marquez kehilangan dua lap sebelumnya karena melanggar batas lintasan, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi ancaman bagi Aprilia.
Seperti yang terjadi di sesi latihan terakhir, KTM milik Pedro Acosta mengalami masalah teknis di Tikungan 12.
Pembalap Spanyol, yang gagal menyelesaikan kedua balapan di Brno, berada di posisi kedelapan.
Setelah dinyatakan fit untuk FP2 usai kecelakaan hebat pada hari Jumat, Alex Marquez tidak ikut Kualifikasi 2 tetapi saat ini berencana untuk kembali di Sprint.
Fabio Quartararo dari Yamaha dan Joan Mir dari Honda berjuang di Kualifikasi 1 untuk mencapai Q2.
Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat lap cepat di latihan Jumat.
Sprint Race Assen yang terdiri dari 13 lap, yang akan diadakan dalam kondisi cuaca panas terik, akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20.00 Waktu Indonesia Barat).
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'30.812s
|5/9
|310k
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.011s
|7/9
|309k
|3
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.033s
|6/9
|310k
|4
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.103s
|6/9
|308k
|5
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.118s
|5/8
|309k
|6
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.143s
|6/9
|309k
|7
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.319s
|8/9
|309k
|8
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.412s
|2/7
|307k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.504s
|2/5
|303k
|10
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.692s
|3/5
|306k
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.792s
|6/9
|309k
|12
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|No Time
|0/0
|0
|Qualifying 1:
|13
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|1'31.426s
|7/7
|306k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|1'31.718s
|2/4
|309k
|15
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'31.922s
|2/8
|307k
|16
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'32.085s
|7/9
|305k
|17
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|1'32.162s
|3/7
|311k
|18
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'32.367s
|7/7
|304k
|19
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'32.790s
|7/7
|304k
|20
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|1'32.887s
|2/7
|304k
|21
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|1'32.978s
|8/8
|310k
|22
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|1'33.125s
|5/6
|302k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Assen:
Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)
Free Practice 2
Marco Bezzecchi tetap berada di puncak daftar waktu tercepat selama sesi latihan terakhir MotoGP Belanda 2026 di Assen.
Sama seperti hari Jumat, pemimpin klasemen membentuk posisi satu-dua dengan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.
Ai Ogura melengkapi tiga besar dengan pembalap dari RS-GP, diikuti oleh Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati, juara bertahan Marc Marquez dari Ducati, dan Pedro Acosta dari KTM.
Jack Miller mengalami kecelakaan di tahap akhir.
Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, menjelang Sprint sore ini.
Sesi latihan dimulai dengan masalah teknis bagi Raul Fernandez dan, sekali lagi, Pedro Acosta.
Acosta, yang berada di posisi ketiga pada hari Jumat, melewatkan paruh pertama sesi latihan akibat masalah tersebut.
Aldeguer mundur dari sisa akhir pekan
Fermin Aldeguer dari Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di ruas tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.
Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan pada Sabtu pagi.
Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat di latihan Jumat.
MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|1'31.611s
|12/16
|312k
|2
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.120s
|7/10
|305k
|3
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP26)
|+0.239s
|12/15
|308k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP26)
|+0.309s
|4/13
|309k
|5
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.379s
|11/14
|309k
|6
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.502s
|9/11
|309k
|7
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP26)
|+0.509s
|9/15
|311k
|8
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP26)
|+0.580s
|9/12
|310k
|9
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP26)
|+0.726s
|5/13
|312k
|10
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.745s
|5/12
|309k
|11
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.755s
|6/14
|311k
|12
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.780s
|7/12
|302k
|13
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.891s
|9/11
|311k
|14
|Diogo Moreira
|BRA
|Pro Honda LCR (RC213V)*
|+1.073s
|5/12
|310k
|15
|Toprak Razgatlioglu
|TUR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)*
|+1.075s
|5/10
|305k
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.165s
|5/12
|309k
|17
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.179s
|10/11
|307k
|18
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+1.186s
|5/10
|306k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+1.401s
|12/13
|311k
|20
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+1.678s
|10/11
|305k
|21
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1)
|+2.387s
|9/13
|303k
|22
|Cal Crutchlow
|GBR
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+2.908s
|5/12
|302k
* Rookie
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