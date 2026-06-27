MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh

Dominasi Aprilia di akhir pekan MotoGP Belanda 2026 berlanjut, dengan empat RS-GP mengisi empat posisi teratas di sesi kualifikasi Assen.

Tapi, kali ini bukan Marco Bezzecchi di depan, melainkan Jorge Martin yang meraih pole pertamanya dengan Aprilia.

Pole-sitter Brno Ai Ogura berada di posisi kedua untuk Trackhouse, sementara pemimpin klasemen Bezzecchi melengkapi barisan depan setelah membatalkan lap terbaiknya karena bendera kuning yang dikibarkan Pedro Acosta.

Rekan setim Ogura, Raul Fernandez, mengira ia telah merebut pole position, tetapi lapnya kemudian dianulir karena melanggar batas lintasan, sehingga ia finis di posisi keempat.

Bezzecchi, yang kehilangan poin berharga karena dilarang balapan di Grand Prix Brno Minggu lalu, memulai Sprint sore ini dengan keunggulan delapan poin atas Martin.

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Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Francesco Bagnaia, pembalap Aprilia masa depan, menjadi yang terbaik di antara yang lain, di posisi kelima, untuk Ducati.

Fabio di Giannantonio dari VR46 memulai balapan dari posisi keenam, mendorong juara bertahan dan pemenang Assen bertahan, Marc Marquez, ke baris ketiga.

Marquez kehilangan dua lap sebelumnya karena melanggar batas lintasan, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi ancaman bagi Aprilia.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

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Seperti yang terjadi di sesi latihan terakhir, KTM milik Pedro Acosta mengalami masalah teknis di Tikungan 12.

Pembalap Spanyol, yang gagal menyelesaikan kedua balapan di Brno, berada di posisi kedelapan.

Setelah dinyatakan fit untuk FP2 usai kecelakaan hebat pada hari Jumat, Alex Marquez tidak ikut Kualifikasi 2 tetapi saat ini berencana untuk kembali di Sprint.

Fabio Quartararo dari Yamaha dan Joan Mir dari Honda berjuang di Kualifikasi 1 untuk mencapai Q2.

Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat lap cepat di latihan Jumat.

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Sprint Race Assen yang terdiri dari 13 lap, yang akan diadakan dalam kondisi cuaca panas terik, akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20.00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'30.812s 5/9 310k 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.011s 7/9 309k 3 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.033s 6/9 310k 4 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.103s 6/9 308k 5 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.118s 5/8 309k 6 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.143s 6/9 309k 7 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.319s 8/9 309k 8 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.412s 2/7 307k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.504s 2/5 303k 10 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.692s 3/5 306k 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.792s 6/9 309k 12 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) No Time 0/0 0 Qualifying 1: 13 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) 1'31.426s 7/7 306k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* 1'31.718s 2/4 309k 15 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'31.922s 2/8 307k 16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'32.085s 7/9 305k 17 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) 1'32.162s 3/7 311k 18 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'32.367s 7/7 304k 19 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'32.790s 7/7 304k 20 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) 1'32.887s 2/7 304k 21 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) 1'32.978s 8/8 310k 22 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* 1'33.125s 5/6 302k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)

Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

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Free Practice 2

Marco Bezzecchi tetap berada di puncak daftar waktu tercepat selama sesi latihan terakhir MotoGP Belanda 2026 di Assen.

Sama seperti hari Jumat, pemimpin klasemen membentuk posisi satu-dua dengan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.

Ai Ogura melengkapi tiga besar dengan pembalap dari RS-GP, diikuti oleh Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati, juara bertahan Marc Marquez dari Ducati, dan Pedro Acosta dari KTM.

Jack Miller mengalami kecelakaan di tahap akhir.

Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, menjelang Sprint sore ini.

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Sesi latihan dimulai dengan masalah teknis bagi Raul Fernandez dan, sekali lagi, Pedro Acosta.

Acosta, yang berada di posisi ketiga pada hari Jumat, melewatkan paruh pertama sesi latihan akibat masalah tersebut.

Aldeguer mundur dari sisa akhir pekan

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di ruas tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.

Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan pada Sabtu pagi.

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Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat di latihan Jumat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP26) 1'31.611s 12/16 312k 2 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.120s 7/10 305k 3 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP26) +0.239s 12/15 308k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP26) +0.309s 4/13 309k 5 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP26) +0.379s 11/14 309k 6 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.502s 9/11 309k 7 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP26) +0.509s 9/15 311k 8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP26) +0.580s 9/12 310k 9 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP26) +0.726s 5/13 312k 10 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.745s 5/12 309k 11 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.755s 6/14 311k 12 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.780s 7/12 302k 13 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.891s 9/11 311k 14 Diogo Moreira BRA Pro Honda LCR (RC213V)* +1.073s 5/12 310k 15 Toprak Razgatlioglu TUR Pramac Yamaha (YZR-M1)* +1.075s 5/10 305k 16 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.165s 5/12 309k 17 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.179s 10/11 307k 18 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +1.186s 5/10 306k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +1.401s 12/13 311k 20 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +1.678s 10/11 305k 21 Augusto Fernandez SPA Yamaha Factory Racing (YZR-M1) +2.387s 9/13 303k 22 Cal Crutchlow GBR Castrol Honda LCR (RC213V) +2.908s 5/12 302k

* Rookie

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP. © Gold and Goose

Assen menjadi balapan pertama sejak MotoGP melarang penggunaan perangkat holeshot depan. Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.

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Marco Bezzecchi memulai akhir pekan ini hanya unggul delapan poin dari rekan setimnya Jorge Martin setelah diskors dari Grand Prix Brno akhir pekan lalu.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 23 poin dari Bezzecchi, dengan juara bertahan Marc Marquez mengakui bahwa ia kembali dalam perebutan gelar setelah memperkecil jarak menjadi 40 poin setelah kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir.

Alex Marquez, yang mundur dari Brno setelah kualifikasi, akan mencoba kembali ke MotoGP setelah cedera tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco tetap absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap uji coba Augusto Fernandez masuk sebagai peserta wildcard untuk Yamaha, dan memperkenalkan paket aerodinamika baru.

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