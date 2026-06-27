MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh

Hasil lengkap kualifikasi MotoGP Belanda 2026 di Sirkuit Assen, putaran 10 dari 22.

Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
Jorge Martin, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose
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Dominasi Aprilia di akhir pekan MotoGP Belanda 2026 berlanjut, dengan empat RS-GP mengisi empat posisi teratas di sesi kualifikasi Assen.

Tapi, kali ini bukan Marco Bezzecchi di depan, melainkan Jorge Martin yang meraih pole pertamanya dengan Aprilia.

Pole-sitter Brno Ai Ogura berada di posisi kedua untuk Trackhouse, sementara pemimpin klasemen Bezzecchi melengkapi barisan depan setelah membatalkan lap terbaiknya karena bendera kuning yang dikibarkan Pedro Acosta.

Rekan setim Ogura, Raul Fernandez, mengira ia telah merebut pole position, tetapi lapnya kemudian dianulir karena melanggar batas lintasan, sehingga ia finis di posisi keempat.

Bezzecchi, yang kehilangan poin berharga karena dilarang balapan di Grand Prix Brno Minggu lalu, memulai Sprint sore ini dengan keunggulan delapan poin atas Martin.

Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
Marc Marquez, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Francesco Bagnaia, pembalap Aprilia masa depan, menjadi yang terbaik di antara yang lain, di posisi kelima, untuk Ducati.

Fabio di Giannantonio dari VR46 memulai balapan dari posisi keenam, mendorong juara bertahan dan pemenang Assen bertahan, Marc Marquez, ke baris ketiga.

Marquez kehilangan dua lap sebelumnya karena melanggar batas lintasan, tetapi tidak pernah benar-benar menjadi ancaman bagi Aprilia.

Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
Pedro Acosta, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Seperti yang terjadi di sesi latihan terakhir, KTM milik Pedro Acosta mengalami masalah teknis di Tikungan 12.

Pembalap Spanyol, yang gagal menyelesaikan kedua balapan di Brno, berada di posisi kedelapan.

Setelah dinyatakan fit untuk FP2 usai kecelakaan hebat pada hari Jumat, Alex Marquez tidak ikut Kualifikasi 2 tetapi saat ini berencana untuk kembali di Sprint.

Fabio Quartararo dari Yamaha dan Joan Mir dari Honda berjuang di Kualifikasi 1 untuk mencapai Q2.

Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat lap cepat di latihan Jumat.

Sprint Race Assen yang terdiri dari 13 lap, yang akan diadakan dalam kondisi cuaca panas terik, akan dimulai pukul 15.00 waktu setempat (20.00 Waktu Indonesia Barat).

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)1'30.812s5/9310k
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.011s7/9309k
3Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)+0.033s6/9310k
4Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.103s6/9308k
5Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.118s5/8309k
6Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.143s6/9309k
7Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.319s8/9309k
8Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.412s2/7307k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.504s2/5303k
10Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.692s3/5306k
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.792s6/9309k
12Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)No Time0/00
 Qualifying 1:     
13Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)1'31.426s7/7306k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*1'31.718s2/4309k
15Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'31.922s2/8307k
16Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'32.085s7/9305k
17Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)1'32.162s3/7311k
18Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'32.367s7/7304k
19Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'32.790s7/7304k
20Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)1'32.887s2/7304k
21Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)1'32.978s8/8310k
22Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*1'33.125s5/6302k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Assen:

Lap tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 30.540s (2024)
Lap balapan tercepat: Pecco Bagnaia, Ducati, 1m 31.866s (2024)

Free Practice 2

Marco Bezzecchi tetap berada di puncak daftar waktu tercepat selama sesi latihan terakhir MotoGP Belanda 2026 di Assen.

Sama seperti hari Jumat, pemimpin klasemen membentuk posisi satu-dua dengan Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia.

Ai Ogura melengkapi tiga besar dengan pembalap dari RS-GP, diikuti oleh Fabio di Giannantonio dari VR46 Ducati, juara bertahan Marc Marquez dari Ducati, dan Pedro Acosta dari KTM.

Jack Miller mengalami kecelakaan di tahap akhir.

Semua pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, menjelang Sprint sore ini.

Sesi latihan dimulai dengan masalah teknis bagi Raul Fernandez dan, sekali lagi, Pedro Acosta.

Acosta, yang berada di posisi ketiga pada hari Jumat, melewatkan paruh pertama sesi latihan akibat masalah tersebut.

Aldeguer mundur dari sisa akhir pekan

Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
Fermin Aldeguer, Friday practice crash, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Fermin Aldeguer dari Gresini dinyatakan tidak fit setelah mengalami patah tulang di ruas tulang belakang T7 dalam kecelakaan saat latihan Jumat. Pembalap muda Spanyol ini juga diperkirakan akan absen di Grand Prix Jerman.

Rekan setimnya, Alex Marquez, yang terjatuh tak lama setelah Aldeguer di Tikungan 11 yang sama, menyebabkan bendera merah dikibarkan, lolos dari patah tulang dan dinyatakan fit untuk melanjutkan balapan pada Sabtu pagi.

Franco Morbidelli akan menjalani penalti tiga posisi di grand prix karena menghalangi Enea Bastianini saat melakukan lap cepat di latihan Jumat.

MotoGP Belanda 2026 - Assen - Hasil Free Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP26)1'31.611s12/16312k
2Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.120s7/10305k
3Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP26)+0.239s12/15308k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP26)+0.309s4/13309k
5Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP26)+0.379s11/14309k
6Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.502s9/11309k
7Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP26)+0.509s9/15311k
8Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP26)+0.580s9/12310k
9Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP26)+0.726s5/13312k
10Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.745s5/12309k
11Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.755s6/14311k
12Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.780s7/12302k
13Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.891s9/11311k
14Diogo MoreiraBRAPro Honda LCR (RC213V)*+1.073s5/12310k
15Toprak RazgatliogluTURPramac Yamaha (YZR-M1)*+1.075s5/10305k
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.165s5/12309k
17Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.179s10/11307k
18Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+1.186s5/10306k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+1.401s12/13311k
20Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+1.678s10/11305k
21Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1)+2.387s9/13303k
22Cal CrutchlowGBRCastrol Honda LCR (RC213V)+2.908s5/12302k

* Rookie

Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
Marco Bezzecchi, 2026 Assen MotoGP.
© Gold and Goose

Assen menjadi balapan pertama sejak MotoGP melarang penggunaan perangkat holeshot depan. Format grid baru, dengan jarak yang lebih besar antar baris, akan diperkenalkan mulai putaran berikutnya di Sachsenring.

Marco Bezzecchi memulai akhir pekan ini hanya unggul delapan poin dari rekan setimnya Jorge Martin setelah diskors dari Grand Prix Brno akhir pekan lalu.

Fabio di Giannantonio kini tertinggal 23 poin dari Bezzecchi, dengan juara bertahan Marc Marquez mengakui bahwa ia kembali dalam perebutan gelar setelah memperkecil jarak menjadi 40 poin setelah kemenangan di tiga dari empat balapan terakhir.

Alex Marquez, yang mundur dari Brno setelah kualifikasi, akan mencoba kembali ke MotoGP setelah cedera tulang selangka dan tulang belakang dalam kecelakaan besar di Catalunya sebulan yang lalu.

Johann Zarco tetap absen karena cedera ligamen lutut di ajang yang sama. Pembalap Prancis itu kembali digantikan di LCR oleh Cal Crutchlow, yang menggantikannya untuk keempat kalinya.

Pembalap uji coba Augusto Fernandez masuk sebagai peserta wildcard untuk Yamaha, dan memperkenalkan paket aerodinamika baru.

In this article

Marc Marquez
Marco Bezzecchi
Jorge Martin
Fabio di Giannantonio
Francesco Bagnaia
Toprak Razgatlioglu
Joan Mir
Ai Ogura
MotoGP Belanda 2026: Martin Pimpin Aprilia 1-2-3-4, Marc Marquez Ketujuh
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

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