Razgatlioglu Temukan "Feeling Superbike" dari Tes 850cc/Pirelli

Toprak Razgatlioglu memberikan impresi yang menarik dari tes pertama MotoGP 850cc/Pirelli yang "sangat positif" di Brno.

Razgatlioglu, yang tetap bersama Pramac musim depan, menjadi satu-satunya pembalap Yamaha di tes tersebut dan mencatatkan laptime 1 menit 54,2 detik.

Laptime tersebut cukup kompetitif dibandingkan dengan 1 menit 53,9 dari Marco Bezzecchi dan Raul Fernandez dari Aprilia, dan Fermin Aldeguer mencatat 1 menit 54,0 dengan Ducati.

Waktu Razgatlioglu dilaporkan lebih cepat daripada Pedro Acosta (KTM), Marc Marquez (Ducati), Joan Mir dan Luca Marini (Honda).



Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha. © Gold and Goose

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya senang setelah tes,” kata Razgatlioglu setelah tiba di Assen. “Kami memang belum sepenuhnya siap 100% dengan motor baru ini, tetapi kami sudah menguji 850cc dan ban baru, Pirelli. Dan hasilnya sudah sangat positif.”

"Feelingnya sama, seperti Superbike"

Pembalap tes Yamaha, Augusto Fernandez, mengatakan bahwa Razgatlioglu telah kembali ke gaya pengereman kerasnya di Superbike.

Saat ditanya apakah Razgatlioglu sudah mendapatkan feeling Superbike-nya, Razgatlioglu menjawab: “Belum, tetapi kepercayaan diri semakin meningkat.

“Saat saya mengendarai motor, setiap sesi saya merasa jauh lebih baik, terutama pada ban depan.

“Brno bukanlah trek yang benar-benar membutuhkan pengereman keras, tetapi saya sudah merasa sangat baik.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Kita perlu meningkatkan sesuatu untuk ban belakang, tetapi kita masih memiliki cengkeraman yang luar biasa.

“Tetapi, terutama ban depan, saya merasakan hal yang sama, seperti di Superbike. Perasaannya.”

Kenan Sofuoglu and Toprak Razgatlioglu, 2026 Brno MotoGP. © Gold and Goose

"Saya merasa sangat lambat"

Setelah mengendarai motor 1000cc sepanjang akhir pekan balapan Brno, Razgatlioglu merasa sangat lambat saat mengendarai prototype 850cc.

“Tenaganya lebih rendah karena setelah 1000cc, dengan 850cc… saya merasa sangat lambat.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Semua pabrikan, semua orang, mengatakan [rasanya] sangat lambat.

“Setelah keluar tikungan saat Anda memasukkan gigi ketiga atau keempat… [tidak ada yang terjadi]!

“Oke, tetap saja ini motor yang cepat, tapi setelah 1000 km, Anda merasakan perbedaan yang besar. Ini aneh.

“Awalnya saya berpikir, apakah kita punya masalah di jalan lurus?! Dan setelah saya mengerti, semua orang mengatakan [hal yang sama].”

Dengan akselerasi yang lebih rendah saat keluar dari tikungan, juga karena penghapusan perangkat pengatur ketinggian kendaraan, kecepatan di tikungan bisa menjadi lebih penting.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Sedikit lebih penting, ya. Mungkin tahun depan kita bisa menemukan kecepatan di tikungan yang lebih baik,” kata Razgatlioglu. “Tapi kami baru melakukan pengujian satu hari dan kami perlu bekerja lebih banyak.”

Juara WorldSBK tiga kali, yang finis terbaiknya di MotoGP sejauh ini adalah posisi ke-11, menegaskan bahwa ia tidak terlalu fokus ke motor lain di lintasan.

“Ini bukan jadwal yang mudah bagi saya karena saya banyak berlatih. Saya hanya fokus pada pekerjaan saya dan memahami motor dan ban. Saya hanya fokus pada diri saya sendiri,” katanya.

Meskipun demikian, Razgatlioglu mengakui bahwa uji coba tersebut telah meningkatkan kepercayaan dirinya setelah musim debut MotoGP yang seringkali sulit dengan Yamaha V4 baru dan ban Michelin saat ini.

“Kenapa tidak? Saya mendapatkan motivasi ketika melihat hasil uji coba yang positif,” katanya. “Tetapi Michelin dan motor [1000cc] ini benar-benar berbeda. Kita lihat saja nanti. Saya selalu berusaha sebaik mungkin di setiap akhir pekan balapan.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya harap saya akan terus belajar dan meningkatkan kemampuan saya.”