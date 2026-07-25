"Keajaiban Murni" - Gaya Balap MotoGP Razgatlioglu Dijelaskan

Alberto Giribuola, Crew Chief Toprak Razgatlioglu di MotoGP, mengatakan bahwa pembalap Pramac Yamaha itu "terkadang melakukan keajaiban" di bagian-bagian tertentu dari lintasan.

Toprak Razgatlioglu sedang menjalani adaptasi yang sulit di MotoGP, saat ia mencoba menyesuaikan gaya berkendaranya dengan ban Michelin.

Namun, juara dunia World Superbike tiga kali itu diperkirakan untuk menemukan lonjakan performa di 2027 saat MotoGP beralih ke Pirelli, ban yang sudah familiar untuknya di World Superbike.

Meski pembalap Pramac itu belum menembus 10 besar di balapan, ada kilasan performa darinya, termasuk saat finis ke-11 di Hungaria.

Toprak Razgatlioglu and crew chief Alberto Giribuola © Gold and Goose

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“Bahkan kami pun merasa takut…”

Alberto Giribuola, yang sebelumnya mendampingi Andrea Dovizioso, melihat beberapa kesamaan antara pemenang 15 kali balapan MotoGP itu dan Razgatlioglu.

Namun, Giribuola mencatat bahwa Razgatlioglu memiliki sesuatu yang ekstra di tikungan kecepatan tinggi yang bahkan membuat timnya "takut" saat menontonnya.

“Dia termasuk dalam kelompok pembalap yang mengerem terlambat, jadi seperti Dovi, dia adalah pembalap yang mengerem terlambat,” kata Giribuola kepada GPOne.

“Namun, Dovi jauh lebih spesifik pada sektor tertentu - misalnya, meskipun dia benar-benar seorang pembalap yang piawai melakukan late-brake, dia benar-benar kesulitan di beberapa bagian lintasan berkecepatan tinggi, seperti Phillip Island.

“Toprak, di sisi lain, bahkan di bagian lintasan yang cepat, terkadang menunjukkan keajaiban; dia memasuki tikungan tertentu dengan sangat agresif sehingga bahkan kami pun merasa takut, jadi dia adalah pembalap yang piawai mengerem keras tetapi juga memiliki kilasan kecemerlangan di area lain, mungkin lebih serba bisa dalam beberapa hal.

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“Karakteristik luar biasa lain yang dimilikinya adalah jika dia mengikuti orang lain, dia dapat langsung mengimbangi dan melakukan hal yang sama meskipun dia belum pernah melakukannya sebelumnya.

“Jadi, dia memiliki kemampuan untuk beradaptasi dan mengamati.

“Hanya dengan memiliki titik acuan, dia dapat membuat perbedaan besar, sedangkan pembalap lain seringkali tidak dapat mengimbangi seseorang yang lebih cepat darinya.”

Toprak Razgatlioglu leads Fabio Quartararo, Franco Morbidelli, 2026 MotoGP Czech Grand Prix,… © Gold & Goose

Razgatlioglu akan tetap bersama tim Pramac Yamaha musim depan, setelah menandatangani kontrak multi-tahun dengan merek Jepang tersebut.

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Ia diberitakan akan memiliki rekan satu tim baru, pembalap unggulan Moto2, Izan Guevara.

Di tim pabrikan Yamaha, Jorge Martin dan Ai Ogura akan menggantikan Fabio Quartararo dan Alex Rins.

Quartararo pindah ke Honda, sementara Rins sedang mempertimbangkan opsi di World Superbike untuk tahun 2027.