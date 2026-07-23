Stoner Lalukan Operasi untuk Cedera Tulang Belakang dari 2003

Juara dunia MotoGP dua kali, Casey Stoner, mengungkapkan operasi yang dijalaninya awal tahun ini untuk cedera tulang belakang yang dideritanya sejak tahun 2003.

Stoner, yang pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2012, telah mengalami banyak masalah kesehatan yang terdokumentasi selama bertahun-tahun, yang paling terkenal adalah kelelahan kronis yang seringkali mencegahnya untuk balapan sama sekali.

Namun, masalah tulang belakang yang membuat Stoner menjalani operasi tahun ini adalah satu yang kurang menjonjol, tetapi menurutnya pertama kali muncul saat ia terjatuh dan menghantam tumpukan jerami pada tahun 2003, musim penuh keduanya di Kejuaraan Dunia 125cc.

Casey Stoner

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Stoner mengatakan rasa sakit akibat cedera tersebut telah ia alami selama lebih dari 20 tahun, tetapi operasi akhirnya meredakan nyeri punggungnya.

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“Tiga bulan hari ini sejak saya menjalani fusi tulang belakang L5-S1 dan penggantian cakram L4-5,” tulis Casey Stoner dalam unggahan media sosial tersebut.

“Semuanya dimulai dengan kecelakaan pada tahun 2003, ketika saya menabrak tumpukan jerami dengan kepala terlebih dahulu. Benturan tersebut menekan tulang belakang saya, dan meskipun saya mengatasinya sebaik mungkin selama lebih dari 20 tahun, beberapa tahun terakhir – dan terutama enam bulan terakhir – menjadi tak tertahankan. Sampai pada titik di mana operasi adalah satu-satunya pilihan yang nyata.

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“Proses pemulihan memang mengalami pasang surut, tetapi secara keseluruhan punggung saya tidak pernah terasa sebaik ini selama yang saya ingat.

“Yang paling mengejutkan saya adalah menyadari bahwa bahkan ketika saya merasa punggung saya ‘baik’ sebelumnya, saya masih hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus. Baru sekarang saya merasakan bagaimana rasanya tidak sakit punggung sama sekali.

“Saya sangat berterima kasih kepada ahli bedah saya dan seluruh tim medis yang merawat saya selama proses ini. Terima kasih telah mengembalikan kualitas hidup saya.”

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