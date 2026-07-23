Stoner Lalukan Operasi untuk Cedera Tulang Belakang dari 2003

Casey Stoner telah melakukan operasi untuk cedera yang sudah dideritanya sejak tahun 2003.

Casey Stoner. Credit: Gold and Goose.
Casey Stoner. Credit: Gold and Goose.
© Gold & Goose

Juara dunia MotoGP dua kali, Casey Stoner, mengungkapkan operasi yang dijalaninya awal tahun ini untuk cedera tulang belakang yang dideritanya sejak tahun 2003.

Stoner, yang pensiun dari MotoGP pada akhir musim 2012, telah mengalami banyak masalah kesehatan yang terdokumentasi selama bertahun-tahun, yang paling terkenal adalah kelelahan kronis yang seringkali mencegahnya untuk balapan sama sekali.

Namun, masalah tulang belakang yang membuat Stoner menjalani operasi tahun ini adalah satu yang kurang menjonjol, tetapi menurutnya pertama kali muncul saat ia terjatuh dan menghantam tumpukan jerami pada tahun 2003, musim penuh keduanya di Kejuaraan Dunia 125cc.

Casey Stoner
Casey Stoner

Dalam unggahan di akun Instagram-nya, Stoner mengatakan rasa sakit akibat cedera tersebut telah ia alami selama lebih dari 20 tahun, tetapi operasi akhirnya meredakan nyeri punggungnya.

“Tiga bulan hari ini sejak saya menjalani fusi tulang belakang L5-S1 dan penggantian cakram L4-5,” tulis Casey Stoner dalam unggahan media sosial tersebut.

“Semuanya dimulai dengan kecelakaan pada tahun 2003, ketika saya menabrak tumpukan jerami dengan kepala terlebih dahulu. Benturan tersebut menekan tulang belakang saya, dan meskipun saya mengatasinya sebaik mungkin selama lebih dari 20 tahun, beberapa tahun terakhir – dan terutama enam bulan terakhir – menjadi tak tertahankan. Sampai pada titik di mana operasi adalah satu-satunya pilihan yang nyata.

Loading this video will expose you to potential cookies and tracking by the provider

“Proses pemulihan memang mengalami pasang surut, tetapi secara keseluruhan punggung saya tidak pernah terasa sebaik ini selama yang saya ingat.

“Yang paling mengejutkan saya adalah menyadari bahwa bahkan ketika saya merasa punggung saya ‘baik’ sebelumnya, saya masih hidup dengan rasa sakit yang terus-menerus. Baru sekarang saya merasakan bagaimana rasanya tidak sakit punggung sama sekali.

“Saya sangat berterima kasih kepada ahli bedah saya dan seluruh tim medis yang merawat saya selama proses ini. Terima kasih telah mengembalikan kualitas hidup saya.”

Tags:

Casey Stoner
Stoner Lalukan Operasi untuk Cedera Tulang Belakang dari 2003
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Related Articles

MotoGP News
EKSKLUSIF: Pendekatan Berbeda di Balik Gelar Casey Stoner
Casey Stoner with Christian Gabbarini, 2008 MotoGP French Grand Prix, pit box. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Razgatlioglu Disebut sebagai 'Stoner 2.0' Jelang Debut MotoGP
Toprak Razgatlioglu, Pramac Yamaha, 2025 Valencia test
MotoGP News
Stoner: Gelar Ducati "Lebih Sulit", Honda "Lebih Penting"
Casey Stoner wins 2007 MotoGP title.
MotoGP News
Rossi dan Stoner Hidupkan Lagi Rivalitas Mereka di Trek Gokart
Valentino Rossi, Casey Stoner, 2025 Austrian MotoGP
MotoGP News
Pedrosa Menunjuk Sosok Legenda MotoGP yang Paling Mirip Marc Marquez
Marquez, Stoner, Pedrosa
MotoGP News
Dibantu Stoner, Bagnaia Temukan Sesuatu dari Tes Misano
Francesco Bagnaia, Misano

Latest News

MotoGP News
Bos Aprilia Sebut Marc Marquez sebagai Favorit Gelar di 2026
14m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Ducati Masih Mencari Peningkatan untuk Paruh Kedua MotoGP 2026
30m ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 German MotoGP
MotoGP News
Stoner Lalukan Operasi untuk Cedera Tulang Belakang dari 2003
7h ago
Casey Stoner. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Balap untuk VR46 Ducati Tahun Depan, Aldeguer Sedikit Terintimidasi
8h ago
Valentino Rossi, 2026 Czech MotoGP
MotoGP News
Honda Mengonfirmasi Penampilan Wildcard untuk Nakagami di Motegi
22/07/26
Takaaki Nakagami, 2025 MotoGP Japanese Grand Prix, grid. Credit: Gold and Goose.

More News

MotoGP News
Dall'Igna Puji Marc Marquez, Pertarungan Gelar MotoGP Terbuka Lebar
22/07/26
Marc Marquez, 2026 Sachsenring MotoGP.
MotoGP News
"Risiko yang Ingin Saya Ambil" - Mir Jelaskan Keputusannya Gabung Gresini
22/07/26
Joan Mir.
MotoGP News
Marc Marquez Merasa Penyederhanaan Aero MotoGP 2027 Belum Cukup
22/07/26
Marc Marquez, Ducati Corse, 2026 Germany MotoGP
MotoGP News
Rossi Mengunkap Kepuasan Terbesar dari Kariernya di MotoGP
21/07/26
Valentino Rossi, Yamaha Factory Racing, 2020 Andalucian MotoGP
MotoGP News
Konflik Vinales-KTM: "Orang akan Melupakan Anda dalam Sehari"
21/07/26
Maverick Vinales, Tech3 KTM, 2026 German MotoGP