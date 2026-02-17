EKSKLUSIF: Stoner Ingin Lebih Sering Naik Motor setelah Pulih

Casey Stoner berharap dapat lebih sering mengendarai sepeda motor tahun ini setelah penurunan kondisi kesehatan di akhir 2025 mencegahnya untuk berkendara.

Stoner, yang karier lima tahunnya di MotoGP membuahkan dua gelar pada tahun 2007 dan 2011, menceritakan masalah kelelahan kronis - yang membuatnya absen di beberapa balapan tahun 2009 - pada beberapa kesempatan, di mana inkonsistensi dan tingkat keparahan efeknya membuat itu sulit diprediksi dan ditangani.

Berbicara kepada Crash.net pada akhir Januari, tepat sebelum perilisan video game Ride 6, di mana Stoner berperan sebagai salah satu tokoh di game, mengatakan bahwa dia mulai bersepeda dan senang dengan kondisi fisiknya sepanjang 2025. Namun, ia membawa virus sepulangnya dari Eropa, membuat kondisi kesehatannya menurun.

Sejak saat itu, dia tidak lagi berada di atas sepeda, terlebih motor motor.

“Sayangnya, beberapa bulan lalu, kesehatan saya kembali memburuk, jadi saya tidak sempat bersepeda,” katanya.

“Sebelumnya, saya kembali bersepeda dan kebugaran saya—saya sangat senang dengan kondisi saya saat itu.

“Lalu tiba-tiba, setelah kembali dari Eropa, saya terkena virus, dan itu membuat saya kembali mengalami kelelahan kronis.

“Jadi, saya harus mundur dan menjauh dari sepeda motor, tetapi mudah-mudahan tahun ini kita bisa kembali ke trek dan mulai lebih menikmati sepeda motor.”

Stoner menyambangi Italia pada akhir tahun 2024 untuk berlatih di VR46 Motoranch milik mantan rivalnya, Valentino Rossi, serta di acara flat-track selama pameran EICMA tahun itu di Milan.

Pembalap Australia itu mengendarai Beta dua tak, tetapi menderita carpal tunnel saat berkendara.

“Itu bagus,” kata Stoner tentang waktunya di atas Beta di VR46 ranch. “Kami perlahan mulai melakukan sedikit lebih banyak hal dengan motor dan hal-hal seperti itu, tetapi saya sangat kesulitan dengan carpal tunnel.

“Saya sebenarnya tidak pernah mengalaminya seumur hidup saya, saya pikir itu hanya kram lengan, dan saya pikir ‘Semakin sering saya berkendara, seharusnya semakin membaik’, tetapi malah semakin parah.

“Jadi, ketika saya berada di peternakan Vale [Valentino Rossi], saya tidak bisa melakukan lebih dari empat atau lima tikungan sekaligus tanpa lengan saya kram hingga saya tidak bisa mengendalikannya.”

Stoner kembali pada tahun 2025 dan kali ini ia harus mengatasi nyeri lengan, tetapi ini lebih mudah diatasi karena, dengan waktu di atas sepeda, efeknya berkurang.

“Kami kembali ke sana tahun ini [2025], sedikit lebih baik dan berubah menjadi sedikit lebih banyak nyeri lengan.

"Jadi, sebenarnya, seiring berjalannya malam, tepat saat waktunya berhenti, lengan saya mulai terasa lebih baik dan lebih baik, jadi kami melakukan lebih banyak putaran berturut-turut.

“Tapi karena saya sudah lama tidak mengendarai motor, karena masalah kesehatan, tubuh saya kesulitan pulih dengan cepat, jadi aliran darah di lengan saya terganggu.

“Sesuatu yang sudah saya lakukan selama bertahun-tahun tiba-tiba saya hentikan dan pada dasarnya tidak bersepeda selama tujuh atau delapan tahun, jadi butuh waktu untuk mengembalikan kekuatan lengan saya.”