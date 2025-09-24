Rossi dan Stoner Hidupkan Lagi Rivalitas Mereka di Trek Gokart

Dua rival lama MotoGP, Valentino Rossi dan Casey Stoner, kembali berbagi trek akhir pekan lalu saat berpartisipasi dalam ajang gokart bersama VR46 Academy.

Kedua legenda Grand Prix, yang total memiliki 11 gelar juara dunia, mewarnai MotoGP dengan rivalitas mereka di akhir dekade 2000-an.

Salah satu momen rivalitas mereka yang paling terkenal adalah Grand Prix Spanyol 2011, saat Rossi menabrak Stoner di sirkuit Jerez yang basah.

Hal itu memicu sindiran Stoner yang terkenal, "Ambisimu lebih besar daripada bakatmu," kepada pembalap Italia itu.

Tapi, hubungan mereka kini telah jauh membaik, dengan Stoner diundang ke VR46 Ranch tahun lalu untuk berkendara dengan Rossi dan akademinya.

Rossi dan Stoner juga berinteraksi dengan ramah saat keduanya berada di Grand Prix Austria, sebelum kembali lagi ke paddock pada MotoGP San Marino akhir pekan lalu.

Setelah putaran Misano, Rossi menyelenggarakan hari gokart untuk VR46 Academy Corridonia miliknya, dengan Stoner diundang juga.

Tidak ada catatan waktu yang muncul dari ajang tersebut, yang juga menampilkan pebalap seperti Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi.

Sejak pensiun dari MotoGP pada akhir tahun 2021, Rossi telah terjun ke dunia balap mobil secara penuh, dengan pembalap Italia tersebut saat ini berkompetisi di kelas LMGT3 dari Kejuaraan Ketahanan Dunia.

Rossi telah membantu BMW No.46 yang dikendarai WRT meraih beberapa podium dalam dua musimnya di WEC sejauh ini, sekaligus menambahkan kemenangan GT World Challenge dalam beberapa tahun terakhir.

Ia akan kembali beraksi akhir pekan ini di Fuji untuk putaran WEC enam jam di Jepang, yang berlangsung bersamaan dengan Grand Prix Jepang MotoGP.

Stoner mulai terjun ke dunia balap mobil setelah pensiun dari MotoGP di akhir tahun 2012. Pembalap Australia ini mengikuti ajang yang kini dikenal sebagai Super2 dalam seri Supercars di tanah kelahirannya, dengan finis terbaik kelima dalam satu musimnya di tahun 2013.

Sejak itu, Stoner telah berjuang melawan sindrom kelelahan kronis, tetapi baru-baru ini mengatakan bahwa kesehatannya telah membaik.

Dalam kunjungannya ke Grand Prix San Marino, Stoner memberikan sedikit bantuan kepada juara dunia dua kali yang sedang berjuang, Bagnaia, dalam tes pasca-balapan.