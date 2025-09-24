Meski Tidak Menyukainya, Alex Marquez Coba Kuasai Slide Control

Alex Marquez fokus menyesuaikan diri dengan fitur slide control baru MotoGP di Misano.

Alex Marquez, Misano
Setelah menambah jarak 25 poin atas Francesco Bagnaia di akhir pekan San Marino, Alex Marquez menghabiskan tes Misano bekerja dengan fungsi slide control yang baru diperkenalkan.

Pertama kali diperkenalkan di Austria, tujuan utama sistem ini adalah membantu mencegah highside yang tidak dapat diatasi oleh Traction Control saja.

Namun, ada juga elemen performa, yang menurut Marquez harus mereka coba manfaatkan.

“Kami punya slide control baru dari Austria. ‘SC’, seperti yang mereka sebut di Ducati. Jadi setelah semua balapan ini, mereka memiliki lebih banyak informasi, sehingga mereka mencoba sedikit meningkatkannya,” kata Alex yang membalap untuk Gresini Racing.

“Kami hanya mencoba untuk lebih memahami apa yang terjadi dengan kontrol itu.

“Maksud saya, ini untuk keselamatan, tetapi Anda juga mencoba untuk meningkatkan performa,” jelasnya. “Terutama saat ban turun, itu sedikit lebih mudah.

“Kami melihatnya dari data, bahwa itu lebih mudah bagi para pebalap. Jadi saya bukan penggemar berat slide control itu. Saya pikir pebalap seharusnya membuat perbedaan yang lebih besar, tetapi itu ada dalam aturan dan kami perlu mengambil keuntungan darinya.”

Marquez juga melakukan beberapa perubahan kecil pada set-up sebelum memimpin sesi pagi, lalu finis di posisi kedua secara keseluruhan di belakang Pedro Acosta (KTM) di sore hari.

“Saya sedikit lebih cepat dengan ban bekas dibandingkan saat balapan, ketika saya sedikit kesulitan di lap-lap terakhir,” kata Alex, yang finis di posisi kedua di San Marino Sprint dan ketiga di Grand Prix.

“Jadi mungkin kami menemukan sesuatu pada set-up, tapi tidak banyak. Hanya ada sedikit peningkatan pada keseimbangan, tapi tidak terlalu signifikan. Jadi, ini benar-benar tes yang mudah bagi kami.”

Alex, yang telah dipastikan memiliki Ducati spek pabrikan pada tahun 2026, akan tiba di Motegi akhir pekan ini sebagai penantang gelar yang tersisa untuk Marc.

Marc unggul 182 poin di puncak klasemen, sementara Alex unggul 93 poin dari Bagnaia, dengan enam balapan tersisa.

