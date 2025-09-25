Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?

Marc Marquez memasuki Grand Prix Jepang akhir pekan ini di Motegi dengan kesempatan pertamanya mengunci gelar MotoGP 2025 dan yang pertama bersama Ducati.

Grand Prix Jepang 2023 merupakan podium balapan utama terakhir bagi pembalap berusia 32 tahun itu bersama tim pabrikan Honda.

Beberapa hari kemudian, ia mengumumkan akan meninggalkan tim untuk bergabung dengan Gresini Ducati dalam upaya membangun kembali kariernya yang tersendat.

Dua tahun setelah momen itu, Marc memiliki kesempatan untuk kembali ke titik awal saat ia kembali ke Grand Prix Jepang pada tahun 2025 dengan tim pabrikan Ducati yang akan menghadapi match point pertamanya dalam perebutan gelar juara.

Marc Marquez berpeluang meraih gelar juara dunia ketujuhnya di kelas premier akhir pekan ini, menyamai rekor Valentino Rossi, sekaligus gelar kesembilannya di semua kelas – sekali lagi, menyamai rekor sang legenda Italia.

Setelah Grand Prix San Marino, di mana ia mengalahkan Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk meraih kemenangan ke-11 musim ini, Marquez memimpin klasemen dengan selisih 182 poin dari Alex Marquez dari Gresini.

Secara matematis, hanya Marquez bersaudara yang kini berpeluang meraih gelar juara dunia 2025.

Marc Marquez tidak dapat memenangkan kejuaraan di Sprint Race, dan harus mengakhiri akhir pekan dengan selisih 185 poin dari adiknya.

Ada banyak kemungkinan untuk itu, tetapi yang paling sederhana adalah ini: di kedua balapan, Marc Marquez harus mengungguli Alex Marquez dengan selisih tiga poin untuk keluar dari persaingan di klasemen.

Jika selisih poin tetap sama setelah Sprint Race, kemenangan Marc Marquez akan memastikan gelar, terlepas dari posisi Alex Marquez di akhir balapan.

Motegi telah menjadi ajang perburuan gelar juara yang membahagiakan bagi Marc Marquez selama bertahun-tahun.

Ia meraih gelar juaranya pada tahun 2014 di kandang Honda dan kembali meraihnya pada tahun 2016. Setelah dipaksa melaju ke putaran final tahun 2017 melawan Andrea Dovizioso, Marquez meraih gelar juara dunia 2018 di Jepang.

Grand Prix Jepang juga menjadi ajang gelar juara dunia pertama Ducati bersama Casey Stoner pada tahun 2007, sekaligus mengakhiri dominasi Honda dan Yamaha selama bertahun-tahun di era modern.

Kenapa harus di Motegi?

Jika Alex Marquez menjaga, atau bahkan memangkas poin Marc Marquez di bawah ambang batas 185 poin setelah akhir pekan Jepang, maka pertarungan gelar akan berlanjut Grand Prix Indonesia akhir pekan depan.

Dari Indonesia, masih tersisa 185 poin untuk diperebutkan. Jadi, meraih gelar di sana hampir pasti hanya formalitas bagi Marc Marquez.

Namun, Mandalika bukanlah tempat  yang yang ramah bagi pebalap berusia 32 tahun itu sejak masuk kalender pada tahun 2022.

Ia melewatkan Grand Prix Indonesia pertama yang digelar di sana setelah kecelakaan parah saat warm-up yang membuatnya berjuang melawan diplopia yang berulang.

Pada tahun 2023, ia mengalami kecelakaan saat Sprint Race dan Grand Prix, sementara tahun lalu ia mengalami masalah mekanis di balapan utama setelah finis ketiga di Sprint.

Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
