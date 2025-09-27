Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Motegi

Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Motegi, Jepang.

Marc Marquez selangkah lagi mengamankan gelar MotoGP 2025 setelah finis kedua di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia, di Sprint Race Motegi saat satu-satunya rival yang tersisa, sang adik Alex Marquez, tidak mencatat poin.

Marc perlu menjaga keunggulan setidaknya 185 poin atas Alex untuk memastikan gelar pada Minggu sore. Artinya, pebalap Gresini itu kini harus mengungguli Marc dengan selisih setidaknya tujuh poin untuk mempertahankan gelar juara.

Sementara itu, Bagnaia, yang berada di posisi ketiga klasemen, telah memperlebar keunggulannya atas Marco Bezzecchi dari Aprilia menjadi 20 poin setelah pebalap Aprilia itu ditabrak oleh rekan setimnya sendiri, Jorge Martin, di Tikungan 1 Sprint Race.

Pos PembalapNATTim (Motor)LapGap
1=Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)521 
2=Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)330(-191)
3=Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)249(-272)
4=Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)229(-292)
5=Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)195(-326)
6=Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)185(-336)
7=Fabio di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)179(-342)
8=Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*141(-380)
9=Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)141(-380)
10=Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)117(-404)
11=Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)101(-420)
12=Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)97(-424)
13^1Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)86(-435)
14˅1Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)84(-437)
15=Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)72(-449)
16=Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*70(-451)
17=Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)58(-463)
18=Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)56(-465)
19=Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)45(-476)
20=Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)34(-487)
21=Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)24(-497)
22=Pol EspargaroSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)16(-505)
23=Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)10(-511)
24=Lorenzo SavadoriITAAprilia Factory (RS-GP25)8(-513)
25=Augusto FernandezSPAYamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)8(-513)
26=Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*2(-519)

Cetak Tebal = Riders still in MotoGP title contention.

^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi  pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie

