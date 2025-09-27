Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Motegi
Pembaruan klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race hari Sabtu di Sirkuit Motegi, Jepang.
Marc Marquez selangkah lagi mengamankan gelar MotoGP 2025 setelah finis kedua di belakang rekan setimnya Francesco Bagnaia, di Sprint Race Motegi saat satu-satunya rival yang tersisa, sang adik Alex Marquez, tidak mencatat poin.
Marc perlu menjaga keunggulan setidaknya 185 poin atas Alex untuk memastikan gelar pada Minggu sore. Artinya, pebalap Gresini itu kini harus mengungguli Marc dengan selisih setidaknya tujuh poin untuk mempertahankan gelar juara.
Sementara itu, Bagnaia, yang berada di posisi ketiga klasemen, telah memperlebar keunggulannya atas Marco Bezzecchi dari Aprilia menjadi 20 poin setelah pebalap Aprilia itu ditabrak oleh rekan setimnya sendiri, Jorge Martin, di Tikungan 1 Sprint Race.
Klasemen MotoGP 2025 - Sprint Race Motegi
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap
|Gap
|1
|=
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|521
|2
|=
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|330
|(-191)
|3
|=
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|249
|(-272)
|4
|=
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|229
|(-292)
|5
|=
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|195
|(-326)
|6
|=
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|185
|(-336)
|7
|=
|Fabio di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|179
|(-342)
|8
|=
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|141
|(-380)
|9
|=
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|141
|(-380)
|10
|=
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|117
|(-404)
|11
|=
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|101
|(-420)
|12
|=
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|97
|(-424)
|13
|^1
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|86
|(-435)
|14
|˅1
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|84
|(-437)
|15
|=
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|72
|(-449)
|16
|=
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|70
|(-451)
|17
|=
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|58
|(-463)
|18
|=
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|56
|(-465)
|19
|=
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|45
|(-476)
|20
|=
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|34
|(-487)
|21
|=
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|24
|(-497)
|22
|=
|Pol Espargaro
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|16
|(-505)
|23
|=
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|10
|(-511)
|24
|=
|Lorenzo Savadori
|ITA
|Aprilia Factory (RS-GP25)
|8
|(-513)
|25
|=
|Augusto Fernandez
|SPA
|Yamaha Factory Racing (YZR-M1 V4)
|8
|(-513)
|26
|=
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|2
|(-519)
Cetak Tebal = Riders still in MotoGP title contention.
^X Pembalap naik X posisi di klasemen.
= Posisi pembalap sama seperti putaran sebelumnya.
˅X Pembalap turun X posisi di klasemen.
* Rookie