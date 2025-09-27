MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar
Hasil Sprint Race MotoGP Jepang 2025 dari Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Kebangkitan Francesco Bagnaia di Motegi berlanjut dengan kemenangan Sprint Race pertamanya musim ini, dari posisi pole, di MotoGP Jepang.
Bagnaia memimpin dari awal hingga akhir, sementara rekan setimnya Marc Marquez naik ke posisi kedua di akhir balapan setelah menghabiskan paruh awal balapan dengan berusaha menyalip mantan rekan setimnya di Honda, Joan Mir, untuk posisi ketiga.
Bintang Ducati tersebut, pemenang 14 Sprint tahun ini, melakukan banyak kesalahan sebelum berhasil Mir dengan 4 lap tersisa. Setelah lepas dari RCV, Marquez dengan cepat menyalip dan menyalip Pedro Acosta dari KTM untuk posisi kedua.
Marquez, yang hanya perlu mengungguli saudaranya, Alex, dengan selisih tiga poin akhir pekan ini untuk dinobatkan sebagai juara pada hari Minggu, berada di jalur yang tepat, sementara pebalap Gresini tersebut berada di luar poin Sprint dengan posisi kesepuluh.
Jorge Martin memicu kecelakaan besar di Tikungan 1 ketika ia menerjang ke sisi dalam, kehilangan kendali atas Aprilia-nya, dan kemudian menabrak sisi samping rekan setimnya, Marco Bezzecchi.
Keduanya membutuhkan bantuan marshal sebelum akhirnya dapat berjalan pergi. Martin - yang kemungkinan akan terkena penalti - terlihat memegang bahunya.
Dikonfirmasi bahwa pembalap Spanyol itu mengalami fraktur tulang selangka kanan, dan dibawa ke Rumah Sakit Dokkyo Medical University untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
Alex Rins, Johann Zarco, dan Jack Miller juga terlibat dalam insiden tersebut, tetapi tetap bertahan di atas motor.
MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sprint Race
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|12 Laps
|2
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+1.842s
|3
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+3.674s
|4
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+4.300s
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+5.130s
|6
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+8.913s
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+9.102s
|8
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+10.334s
|9
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+10.480s
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+11.487s
|11
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+13.492s
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+13.823s
|13
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+15.425s
|14
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|+16.352s
|15
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+18.211s
|16
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+20.706s
|17
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+21.883s
|18
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+43.428s
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|DNF
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|DNF
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|DNF
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|DNF
* Rookie
Marc Marquez dan Alex (Gresini Ducati) adalah satu-satunya pembalap yang masih bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dengan Francesco Bagnaia menghadapi tekanan dari Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk posisi ketiga.
Ducati telah memenangkan lima balapan terakhir di Motegi sejak kemenangan Marquez di tahun 2019 untuk Repsol Honda, berkat Jack Miller (GP 2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).
Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano karena cedera pada akhir pekan balapan San Marino.
Pembalap uji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, adalah pembalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.