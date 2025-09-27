MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar

Hasil Sprint Race MotoGP Jepang 2025 dari Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Bagnaia leads, Martin, Bezzecchi collide at start of 2025 Japanese MotoGP Sprint
Bagnaia leads, Martin, Bezzecchi collide at start of 2025 Japanese MotoGP Sprint

Kebangkitan Francesco Bagnaia di Motegi berlanjut dengan kemenangan Sprint Race pertamanya musim ini, dari posisi pole, di MotoGP Jepang.

Bagnaia memimpin dari awal hingga akhir, sementara rekan setimnya Marc Marquez naik ke posisi kedua di akhir balapan setelah menghabiskan paruh awal balapan dengan berusaha menyalip mantan rekan setimnya di Honda, Joan Mir, untuk posisi ketiga.

Bintang Ducati tersebut, pemenang 14 Sprint tahun ini, melakukan banyak kesalahan sebelum berhasil Mir dengan 4 lap tersisa. Setelah lepas dari RCV, Marquez dengan cepat menyalip dan menyalip Pedro Acosta dari KTM untuk posisi kedua.

Marquez, yang hanya perlu mengungguli saudaranya, Alex, dengan selisih tiga poin akhir pekan ini untuk dinobatkan sebagai juara pada hari Minggu, berada di jalur yang tepat, sementara pebalap Gresini tersebut berada di luar poin Sprint dengan posisi kesepuluh.

Jorge Martin memicu kecelakaan besar di Tikungan 1 ketika ia menerjang ke sisi dalam, kehilangan kendali atas Aprilia-nya, dan kemudian menabrak sisi samping rekan setimnya, Marco Bezzecchi.

Keduanya membutuhkan bantuan marshal sebelum akhirnya dapat berjalan pergi. Martin - yang kemungkinan akan terkena penalti - terlihat memegang bahunya. 

Dikonfirmasi bahwa pembalap Spanyol itu mengalami fraktur tulang selangka kanan, dan dibawa ke Rumah Sakit Dokkyo Medical University untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Alex Rins, Johann Zarco, dan Jack Miller juga terlibat dalam insiden tersebut, tetapi tetap bertahan di atas motor.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Sprint Race

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/Gap
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)12 Laps
2Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+1.842s
3Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+3.674s
4Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+4.300s
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+5.130s
6Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+8.913s
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+9.102s
8Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+10.334s
9Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+10.480s
10Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+11.487s
11Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+13.492s
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+13.823s
13Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+15.425s
14Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)+16.352s
15Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+18.211s
16Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+20.706s
17Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+21.883s
18Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+43.428s
 Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)DNF
 Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)DNF
 Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)DNF
 Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)DNF
 Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)DNF

* Rookie

Marc Marquez dan Alex (Gresini Ducati) adalah satu-satunya pembalap yang masih bersaing memperebutkan gelar juara dunia, dengan Francesco Bagnaia menghadapi tekanan dari Marco Bezzecchi dari Aprilia untuk posisi ketiga.

Ducati telah memenangkan lima balapan terakhir di Motegi sejak kemenangan Marquez di tahun 2019 untuk Repsol Honda, berkat Jack Miller (GP 2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).

Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano karena cedera pada akhir pekan balapan San Marino.

Pembalap uji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, adalah pembalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

In this article

MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP Results
Klasemen MotoGP 2025 setelah Sprint Race Motegi
33m ago
Marc Marquez, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Dominan, Marc Marquez Makin Dekat ke Gelar
48m ago
Bagnaia leads, Martin, Bezzecchi collide at start of 2025 Japanese MotoGP Sprint
MotoGP News
Terjatuh di FP2, Marc Marquez Bangkit untuk Start Baris Depan
2h ago
Marc Marquez, final practice crash, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Pole di Motegi, Bagnaia: Saya Bisa Melakukan yang Saya Mau dengan Motor
2h ago
Francesco Bagnaia celebrates pole position, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
4h ago
Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP

More News

MotoGP Results
MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi
5h ago
Pedro Acosta, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi
15h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
FOTO: Grosjean Kembali ke Mobil F1 untuk Kali Pertama Sejak 2020
15h ago
Romain Grosjean
MotoGP News
Alex Marquez Jelaskan Penyebab "Bencana" Jumat di Motegi
16h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Meski Cepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci
17h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP