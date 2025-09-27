Pole di Motegi, Bagnaia: Saya Bisa Melakukan yang Saya Mau dengan Motor

Francesco Bagnaia akhirnya menemukan performa terbaiknya setelah meraih pole di Motegi.

Francesco Bagnaia celebrates pole position, 2025 Japanese MotoGP
Francesco Bagnaia celebrates pole position, 2025 Japanese MotoGP

Francesco Bagnaia melanjutkan performa impesifnya dengan meraih pole dengan memecahkan rekor lap Motegi pada kualifikasi untuk MotoGP Jepang.

Setelah musim yang dirundung masalah bagian depan motor, Pecco tiba di Jepang dengan optimisme tinggi bahwa solusi dari tes Misano - meski tidak konvensional - akan dipakai di Motegi.

Sejauh ini solusi tersebut membuahkan hasil, dengan Bagnaia finis keempat di sesi FP2 Sabtu pagi, sebelum melesat untuk meraih pole di depan Joan Mir (Honda) dan rekan satu timnya di Ducati, Marc Marquez.

Pertanyaan besarnya kini tinggal Sprint Race, di mana Bagnaia sering kesulitan dengan tangki bahan bakar yang lebih kecil.

"Sebenarnya Marc tahun lalu mencatatkan waktu 1 menit 42 detik pertama, tapi itu tidak resmi karena dia menyentuh green," Bagnaia tersenyum di parc ferme.

"Tapi bagaimanapun juga, saya senang. Saya tidak ingin bilang [saya kembali], tapi rasanya luar biasa sekarang, perasaan yang saya rasakan."

“Saya bisa lakukan apa yang saya mau”

Kembalinya Bagnaia ke komponen lama yang tidak disebutkan pada GP25 sejauh ini telah membantu memulihkan kepercayaan diri dalam pengereman yang hilang sepanjang tahun.

“Saya merasa saya bisa memacu, saya merasa bisa melakukan apa pun yang saya inginkan dengan motor saya,” kata pembalap Italia tersebut, yang meraih double di Motegi, di antara 18 kemenangannya musim lalu, tetapi hanya meraih satu kemenangan di COTA pada tahun 2025.

“Itu adalah sesuatu yang saya lewatkan dari tahun lalu. Jadi, saya sangat senang dengan hasilnya.”

Motegi mungkin merupakan pole position kedua Bagnaia musim ini, setelah Brno, tetapi kali ini didapat dengan prestasi, tanpa insiden dan bendera kuning.

“Memang benar di Brno, saya sudah meraih pole position musim ini, tetapi sejujurnya, saya tidak tahu mengapa saya melakukannya! Kali ini, saya tahu itu akan datang, memacu seperti ini.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada tim yang telah melakukan pekerjaan luar biasa tadi malam untuk mencoba memberi saya dua spesifikasi motor dengan cara yang sangat mirip.

"Kami memulai akhir pekan dengan pengaturan Misano, tetapi sulit untuk melakukannya untuk kedua motor, jadi mereka melakukan pekerjaan yang luar biasa.”

Sprint Race 12 lap di Motegi akan dimulai pada pukul 15:00 waktu setempat,  atau 13:00 Waktu Indonesia Barat.

