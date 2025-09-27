MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Francesco Bagnaia melanjutkan performa kuatnya dengan meraih pole position untuk MotoGP Jepang 2025 di Motegi dengan rekor lap.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'42.911s 7/8 316k 2 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.092s 6/8 317k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.132s 5/7 316k 4 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.158s 4/4 317k 5 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.244s 6/7 310k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.259s 5/7 314k 7 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.348s 8/8 318k 8 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.360s 6/8 314k 9 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.412s 7/8 319k 10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.442s 6/8 314k 11 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.631s 6/8 315k 12 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.660s 7/8 316k Qualifying 1: 13 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* 1'43.429s 3/8 315k 14 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'43.450s 6/8 312k 15 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* 1'43.454s 5/5 311k 16 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) 1'43.551s 7/8 312k 17 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) 1'43.587s 5/7 313k 18 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) 1'43.694s 6/6 316k 19 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) 1'43.918s 6/7 313k 20 Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) 1'44.082s 3/8 316k 21 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'44.178s 2/8 316k 22 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* 1'44.192s 7/8 310k 23 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) 1'44.710s 2/7 313k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2025)

Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Pembalap Lenovo Ducati itu meraih pole keduanya musim ini dengan laptime 1 menit 42,911 detik - rekor baru di Motegi - unggul 0,092 detik dari Joan Mir yang tampil luar biasa untuk Honda.

Marc Marquez akan mengejar kesempatan pertamanya untuk meraih gelar juara tahun ini dari posisi ketiga di grid, lima posisi di depan rival yang juga adiknya, Alex.

Pedro Acosta mengatasi masalah teknis di awal untuk meraih posisi keempat bagi KTM dan akan bergabung di baris kedua dengan Fabio Quartararo dari Yamaha dan Franco Morbidelli dari VR46.

Alex Marquez dan Morbidelli mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengungguli jagoan tuan rumah Ai Ogura dalam prosesnya.

Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaan gelar juara masa lalu bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.

Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan meraih gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia memiliki keunggulan setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.

Francesco Bagnaia praktis sudah dicoret dari pertarungan gelar setelah tertinggal 275 poin di belakang rekan setimnya.

Pecco – pemenang Grand Prix Jepang tahun lalu – kini harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi ketiga, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia muncul sebagai penantang serius, keduanya hanya terpaut 8 poin.

Sementara itu, Pedro Acosta dari KTM bisa menjadi penantang lain setelah meraih pole position sebagai rookie di ajang 2024, sebelum tersingkir dari kedua balapan.

Ducati memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).

Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.

Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.