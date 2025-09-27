MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole

Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Jepang 2025 di Motegi.

Francesco Bagnaia melanjutkan performa kuatnya dengan meraih pole position untuk MotoGP Jepang 2025 di Motegi dengan rekor lap.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'42.911s7/8316k
2Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.092s6/8317k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.132s5/7316k
4Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.158s4/4317k
5Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.244s6/7310k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.259s5/7314k
7Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.348s8/8318k
8Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.360s6/8314k
9Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.412s7/8319k
10Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.442s6/8314k
11Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.631s6/8315k
12Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.660s7/8316k
 Qualifying 1:     
13Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*1'43.429s3/8315k
14Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)1'43.450s6/8312k
15Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*1'43.454s5/5311k
16Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)1'43.551s7/8312k
17Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)1'43.587s5/7313k
18Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)1'43.694s6/6316k
19Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)1'43.918s6/7313k
20Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)1'44.082s3/8316k
21Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'44.178s2/8316k
22Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*1'44.192s7/8310k
23Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)1'44.710s2/7313k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2025)
Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Pembalap Lenovo Ducati itu meraih pole keduanya musim ini dengan laptime 1 menit 42,911 detik - rekor baru di Motegi - unggul 0,092 detik dari Joan Mir yang tampil luar biasa untuk Honda.

Marc Marquez akan mengejar kesempatan pertamanya untuk meraih gelar juara tahun ini dari posisi ketiga di grid, lima posisi di depan rival yang juga adiknya, Alex.

Pedro Acosta mengatasi masalah teknis di awal untuk meraih posisi keempat bagi KTM dan akan bergabung di baris kedua dengan Fabio Quartararo dari Yamaha dan Franco Morbidelli dari VR46.

Alex Marquez dan Morbidelli mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengungguli jagoan tuan rumah Ai Ogura dalam prosesnya.

Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaan gelar juara masa lalu bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.

Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan meraih gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia memiliki keunggulan setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.

Francesco Bagnaia praktis sudah dicoret dari pertarungan gelar setelah tertinggal 275 poin di belakang rekan setimnya.

Pecco – pemenang Grand Prix Jepang tahun lalu – kini harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi ketiga, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia muncul sebagai penantang serius, keduanya hanya terpaut 8 poin.

Sementara itu, Pedro Acosta dari KTM bisa menjadi penantang lain setelah meraih pole position sebagai rookie di ajang 2024, sebelum tersingkir dari kedua balapan.

Ducati memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).

Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.

Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

