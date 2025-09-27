MotoGP Jepang 2025: Bagnaia Pecahkan Rekor Lap untuk Pole
Hasil lengkap kualifikasi dan starting grid untuk Sprint Race dan Grand Prix MotoGP Jepang 2025 di Motegi.
Francesco Bagnaia melanjutkan performa kuatnya dengan meraih pole position untuk MotoGP Jepang 2025 di Motegi dengan rekor lap.
MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Kualifikasi Lengkap
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'42.911s
|7/8
|316k
|2
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.092s
|6/8
|317k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.132s
|5/7
|316k
|4
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.158s
|4/4
|317k
|5
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.244s
|6/7
|310k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.259s
|5/7
|314k
|7
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.348s
|8/8
|318k
|8
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.360s
|6/8
|314k
|9
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.412s
|7/8
|319k
|10
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.442s
|6/8
|314k
|11
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.631s
|6/8
|315k
|12
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.660s
|7/8
|316k
|Qualifying 1:
|13
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|1'43.429s
|3/8
|315k
|14
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'43.450s
|6/8
|312k
|15
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|1'43.454s
|5/5
|311k
|16
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|1'43.551s
|7/8
|312k
|17
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|1'43.587s
|5/7
|313k
|18
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'43.694s
|6/6
|316k
|19
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|1'43.918s
|6/7
|313k
|20
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|1'44.082s
|3/8
|316k
|21
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'44.178s
|2/8
|316k
|22
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|1'44.192s
|7/8
|310k
|23
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|1'44.710s
|2/7
|313k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Motegi:
Lap tercepat: Francesco Bagnaia, Ducati, 1m 42.911s (2025)
Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)
Pembalap Lenovo Ducati itu meraih pole keduanya musim ini dengan laptime 1 menit 42,911 detik - rekor baru di Motegi - unggul 0,092 detik dari Joan Mir yang tampil luar biasa untuk Honda.
Marc Marquez akan mengejar kesempatan pertamanya untuk meraih gelar juara tahun ini dari posisi ketiga di grid, lima posisi di depan rival yang juga adiknya, Alex.
Pedro Acosta mengatasi masalah teknis di awal untuk meraih posisi keempat bagi KTM dan akan bergabung di baris kedua dengan Fabio Quartararo dari Yamaha dan Franco Morbidelli dari VR46.
Alex Marquez dan Morbidelli mencapai Kualifikasi 2 dengan memimpin Q1, mengungguli jagoan tuan rumah Ai Ogura dalam prosesnya.
Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.
Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaan gelar juara masa lalu bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.
Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan meraih gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia memiliki keunggulan setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.
Francesco Bagnaia praktis sudah dicoret dari pertarungan gelar setelah tertinggal 275 poin di belakang rekan setimnya.
Pecco – pemenang Grand Prix Jepang tahun lalu – kini harus berjuang keras untuk mempertahankan posisi ketiga, dengan Marco Bezzecchi dari Aprilia muncul sebagai penantang serius, keduanya hanya terpaut 8 poin.
Sementara itu, Pedro Acosta dari KTM bisa menjadi penantang lain setelah meraih pole position sebagai rookie di ajang 2024, sebelum tersingkir dari kedua balapan.
Ducati memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).
Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.
Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.