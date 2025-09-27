Terjatuh di FP2, Marc Marquez Bangkit untuk Start Baris Depan

Marc Marquez akan memulai upayanya mengunci gelar MotoGP 2025 dari baris depan setelah melewati sesi latihan Sabtu yang rumit pada Sabtu pagi di MotoGP Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo itu terjatuh di awal sesi latihan terakhir, kemudian frustrasi dengan para marshal yang kesulitan menyeimbangkan GP25-nya saat mencoba melakukan pemulihan.

Berambisi untuk mengeluarkan GP25-nya dari gravel dan melanjutkan persiapan penting untuk balapan, Marquez justru frustrasi dengan upaya marshal saat motornya hampir terguling.

Setelah kembali ke trek, calon juara dunia sembilan kali itu berhasil menyalakan kembali motornya dan kembali ke pit, menyelesaikan sesi di posisi ketiga.

“Tidak ada yang bilang ini akan mudah!"

"Tidak ada yang bilang ini akan mudah!" sindir Marquez setelahnya. "Tapi sejujurnya, saya merasa semakin baik."

Article continues below ADVERTISEMENT

"Memang benar kecelakaan kecil di FP2 sedikit memengaruhi kepercayaan diri, tetapi kemudian di kualifikasi, saya merasa nyaman dengan motornya, terutama di putaran terakhir."

"Setiap kali saya keluar ke trek, saya merasa semakin baik."

Marc Marquez after qualifying, 2025 Japanese MotoGP

Marquez sempat meraih pole position sebelum akhirnya kehilangan posisi dari Joan Mir (Honda), dan kemudian rekan setimnya, Francesco Bagnaia, yang kemudian bangkit kembali.

"Target tercapai, itu baris terdepan," tegas Marquez. "Sekarang kami akan berusaha mencapai target berikutnya, yaitu memperebutkan podium di sprint race, dan target utamanya besok."

Article continues below ADVERTISEMENT

"Target utama" itu adalah meraih setidaknya tiga poin lebih banyak dari sang adik, Alex, akhir pekan ini, yang memungkinkan Marc meraih gelar juara dunia 2025 pada Minggu sore.

Alex hanya mampu meraih posisi kedelapan di grid untuk Gresini Ducati, setelah berjuang keras di Kualifikasi 1.