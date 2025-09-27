MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi

Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.

Pedro Acosta, 2025 Japanese MotoGP
Pedro Acosta, 2025 Japanese MotoGP

Pedro Acosta dan bintang rookie tuan rumah Ai Ogura memimpin catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP Jepang 2025.

MotoGP Jepang - Motegi - Hasil Free  Practice 2

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)1'44.108s9/13317k
2Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.125s12/13313k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.213s4/10317k
4Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)+0.230s7/12318k
5Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.233s9/10315k
6Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.312s9/13316k
7Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.413s6/15315k
8Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)+0.420s4/13314k
9Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.483s11/12312k
10Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.522s7/12312k
11Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.526s5/13316k
12Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.536s12/13316k
13Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.559s9/12317k
14Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.568s5/12314k
15Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.765s10/11313k
16Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.774s4/11316k
17Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.784s4/12312k
18Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.831s9/12316k
19Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.899s4/10316k
20Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.971s10/10314k
21Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.035s9/10312k
22Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+1.118s6/11315k
23Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+1.838s11/11312k

* Rookie

Rekor resmi  MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Marc Marquez tak butuh waktu lama untuk memuncaki timesheets, kemudian mengalami kecelakaan lowside di Tikungan 5 - yang sebelumnya sempat membuat Fabio di Giannantonio tersungkur - dan frustrasi dengan upaya marshal untuk mengeluarkan motornya dari gravel.

Marquez finis ketiga tercepat, sementara rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, terus membangun momentum dengan posisi keempat (+0,2 detik).

Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pasangan yang diperkirakan akan digunakan untuk balapan Sprint sore ini.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Ogura dan Alex Marquez, kini akan dimulai.

Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaannya bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.

Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di kelas Sprint, ia akan memastikan gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia unggul setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.

Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.

Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

