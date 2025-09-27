MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi
Hasil Free Practice 2 untuk MotoGP Jepang 2025 di Sirkuit Motegi, putaran ke-17 dari 22.
Pedro Acosta dan bintang rookie tuan rumah Ai Ogura memimpin catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP Jepang 2025.
MotoGP Jepang - Motegi - Hasil Free Practice 2
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|1'44.108s
|9/13
|317k
|2
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.125s
|12/13
|313k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.213s
|4/10
|317k
|4
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.230s
|7/12
|318k
|5
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.233s
|9/10
|315k
|6
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.312s
|9/13
|316k
|7
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.413s
|6/15
|315k
|8
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|+0.420s
|4/13
|314k
|9
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.483s
|11/12
|312k
|10
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.522s
|7/12
|312k
|11
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.526s
|5/13
|316k
|12
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.536s
|12/13
|316k
|13
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.559s
|9/12
|317k
|14
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.568s
|5/12
|314k
|15
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.765s
|10/11
|313k
|16
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.774s
|4/11
|316k
|17
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.784s
|4/12
|312k
|18
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.831s
|9/12
|316k
|19
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.899s
|4/10
|316k
|20
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.971s
|10/10
|314k
|21
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.035s
|9/10
|312k
|22
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+1.118s
|6/11
|315k
|23
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+1.838s
|11/11
|312k
* Rookie
Rekor resmi MotoGP Motegi:
Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)
Marc Marquez tak butuh waktu lama untuk memuncaki timesheets, kemudian mengalami kecelakaan lowside di Tikungan 5 - yang sebelumnya sempat membuat Fabio di Giannantonio tersungkur - dan frustrasi dengan upaya marshal untuk mengeluarkan motornya dari gravel.
Marquez finis ketiga tercepat, sementara rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, terus membangun momentum dengan posisi keempat (+0,2 detik).
Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pasangan yang diperkirakan akan digunakan untuk balapan Sprint sore ini.
Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Ogura dan Alex Marquez, kini akan dimulai.
Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.
Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaannya bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.
Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di kelas Sprint, ia akan memastikan gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia unggul setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.
Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.
Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.