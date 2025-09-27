MotoGP Jepang 2025: Hasil Free Practice 2 di Sirkuit Motegi

Pedro Acosta dan bintang rookie tuan rumah Ai Ogura memimpin catatan waktu selama latihan terakhir untuk MotoGP Jepang 2025.

MotoGP Jepang - Motegi - Hasil Free Practice 2 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) 1'44.108s 9/13 317k 2 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.125s 12/13 313k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.213s 4/10 317k 4 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) +0.230s 7/12 318k 5 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.233s 9/10 315k 6 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.312s 9/13 316k 7 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.413s 6/15 315k 8 Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) +0.420s 4/13 314k 9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.483s 11/12 312k 10 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.522s 7/12 312k 11 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.526s 5/13 316k 12 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.536s 12/13 316k 13 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.559s 9/12 317k 14 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.568s 5/12 314k 15 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.765s 10/11 313k 16 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.774s 4/11 316k 17 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.784s 4/12 312k 18 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.831s 9/12 316k 19 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.899s 4/10 316k 20 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.971s 10/10 314k 21 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.035s 9/10 312k 22 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +1.118s 6/11 315k 23 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +1.838s 11/11 312k

* Rookie

Rekor resmi MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)

Lap balapan tercepat: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Marc Marquez tak butuh waktu lama untuk memuncaki timesheets, kemudian mengalami kecelakaan lowside di Tikungan 5 - yang sebelumnya sempat membuat Fabio di Giannantonio tersungkur - dan frustrasi dengan upaya marshal untuk mengeluarkan motornya dari gravel.

Marquez finis ketiga tercepat, sementara rekan setimnya di Ducati, Francesco Bagnaia, terus membangun momentum dengan posisi keempat (+0,2 detik).

Sebagian besar pembalap menggunakan ban depan medium dan ban belakang lunak, pasangan yang diperkirakan akan digunakan untuk balapan Sprint sore ini.

Kualifikasi 1, untuk mereka yang berada di luar sepuluh besar pada hari Jumat, termasuk Ogura dan Alex Marquez, kini akan dimulai.

Marc Marquez mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini kembali ke Jepang, tempat kejayaannya bersama Honda, dengan keunggulan 182 poin atas adiknya, Alex.

Meskipun Marc Marquez tidak dapat dinobatkan sebagai juara di kelas Sprint, ia akan memastikan gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 jika ia unggul setidaknya 185 poin atas Alex pada Minggu sore.

Joan Mir dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano akibat cedera di akhir pekan balapan San Marino.

Pebalap penguji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, menjadi pebalap tuan rumah kedua yang turun di trek akhir pekan ini.