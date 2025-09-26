Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi

Marc Marquez menyoroti perubahan set-up motor yang terlalu cepat di sesi latihan GP Jepang.

Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Marc Marquez menjelaskan penyebab hari Jumatnya yang aneh di Grand Prix Jepang 2025, di mana ia tidak merasa nyaman dengan motor meski lolos langsung ke Q2.

Pembalap pabrikan Ducati ini datang ke Motegi dengan peluang nyata mengunci gelar MotoGP 2025, di mana ia hanya perlu menambah keunggulan tiga poin atas Alex Marquez.

Namun, sesi latihan Jumat terbukti rumit bagi Marc Marquez, yang tampak tidak nyaman hampir sepanjang sesi sore dengan motor GP25-nya.

Meski akhirnya lolos dengan nyaman ke Q2, Marquez merasa telah mencoba terlalu banyak pengaturan motor yang berbeda untuk dapat memahami cara beradaptasi dengan kondisi dengan gaya berkendaranya.

“Sesi yang aneh, hari yang aneh,” ujarnya. “Kami memulai FP1 dengan perasaan yang tidak terlalu buruk, tetapi memang benar kami melakukan beberapa kesalahan dalam latihan sore.

“Tetapi perasaan itu cukup banyak berubah dengan motor dan trek, dan kemudian semuanya menjadi lebih sulit.

“Terlepas dari itu, mari kita lihat apakah besok kami dapat meningkatkan gaya berkendara saya dan juga sedikit pada motor. Namun, dengan motor, kami berada di [Q2].

“Masalah kami adalah kami mulai mencoba pengaturan yang berbeda terlalu dini. Dan terkadang lebih baik berkonsentrasi pada gaya berkendara saya dan itu saja.

“Tetapi seperti biasa, di FP1 saya mengalami beberapa masalah dan para teknisi mencoba membantu saya.

“Mungkin juga saya terlalu memaksakan diri untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tetapi mari kita lihat apakah besok kami dapat meningkatkannya.

"Yang terpenting adalah menemukan jalannya. Kami belum latihan terakhir. Kami masih punya waktu di hari Sabtu untuk terus berkembang. Meskipun sepertinya hari ini buruk, kami tetap di posisi ketiga. Jadi, lumayan."

Ia menambahkan: "Pada serangan terakhir [saya membaik]. Sepanjang latihan, saya berada di posisi sekitar posisi ke-10, ke-15. Itu tidak normal.

"Tapi kami juga menyadari beberapa pembalap memasang ban belakang lunak cukup awal. Tapi selain itu, kami perlu meningkatkan performa. Ini akan menjadi target utama untuk besok, mencoba meningkatkan kecepatan balapan."

Satu-satunya rival Marc Marquez yang tersisa dalam perebutan gelar juara, Alex Marquez, justru kesulitan dengan Gresini Ducati miliknya pada hari Jumat, di mana Marquez akan menghadapi Q1 pada Sabtu pagi di sesi kualifikasi.

Namun Marc Marquez yakin adiknya masih bisa melaju ke sesi pole position.

“Seperti yang sudah saya katakan, hari ini memang aneh, dan rasanya tidak normal Alex absen di Q1,” ujarnya.

“Juga banyak bendera kuning di akhir balapan, dan kita lihat saja nanti. Saya perkirakan besok dia akan memiliki kecepatan yang cukup untuk melaju ke Q2.

“Tapi ini baru hari Jumat, jadi tenang, tidak ada tekanan. Saya ingin yang terbaik untuk adik saya, jadi saya harap dia bisa melaju ke Q2.”

In this article

Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi
7h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
FOTO: Grosjean Kembali ke Mobil F1 untuk Kali Pertama Sejak 2020
7h ago
Romain Grosjean
MotoGP News
Alex Marquez Jelaskan Penyebab "Bencana" Jumat di Motegi
7h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Meski Cepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci
8h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Aragon 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
8h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.

More News

F1 News
Hamilton Absen pada Tes Pirelli saat Anjingnya Sakit Parah
9h ago
Lewis Hamilton
MotoGP News
VR46 Akui Menolak Opsi Motor Pabrikan untuk Morbidelli di 2026
10h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
Felipe Massa Menuntut $82 Juta atas Kontroversi 'Crashgate'
13h ago
Felipe Massa
WSBK News
Bulega Berharap Memiliki Akhir Pekan yang Bersih di Aragon
14h ago
Nicolo Bulega, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Mengincar Kemenangan WorldSBK Aragon Pertamanya
14h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.