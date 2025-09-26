Penilaian Marc Marquez untuk Jumat yang "Aneh" di Motegi

Marc Marquez menjelaskan penyebab hari Jumatnya yang aneh di Grand Prix Jepang 2025, di mana ia tidak merasa nyaman dengan motor meski lolos langsung ke Q2.

Pembalap pabrikan Ducati ini datang ke Motegi dengan peluang nyata mengunci gelar MotoGP 2025, di mana ia hanya perlu menambah keunggulan tiga poin atas Alex Marquez.

Namun, sesi latihan Jumat terbukti rumit bagi Marc Marquez, yang tampak tidak nyaman hampir sepanjang sesi sore dengan motor GP25-nya.

Meski akhirnya lolos dengan nyaman ke Q2, Marquez merasa telah mencoba terlalu banyak pengaturan motor yang berbeda untuk dapat memahami cara beradaptasi dengan kondisi dengan gaya berkendaranya.

“Sesi yang aneh, hari yang aneh,” ujarnya. “Kami memulai FP1 dengan perasaan yang tidak terlalu buruk, tetapi memang benar kami melakukan beberapa kesalahan dalam latihan sore.

“Tetapi perasaan itu cukup banyak berubah dengan motor dan trek, dan kemudian semuanya menjadi lebih sulit.

“Terlepas dari itu, mari kita lihat apakah besok kami dapat meningkatkan gaya berkendara saya dan juga sedikit pada motor. Namun, dengan motor, kami berada di [Q2].

“Masalah kami adalah kami mulai mencoba pengaturan yang berbeda terlalu dini. Dan terkadang lebih baik berkonsentrasi pada gaya berkendara saya dan itu saja.

“Tetapi seperti biasa, di FP1 saya mengalami beberapa masalah dan para teknisi mencoba membantu saya.

“Mungkin juga saya terlalu memaksakan diri untuk mengatasi masalah-masalah itu. Tetapi mari kita lihat apakah besok kami dapat meningkatkannya.

"Yang terpenting adalah menemukan jalannya. Kami belum latihan terakhir. Kami masih punya waktu di hari Sabtu untuk terus berkembang. Meskipun sepertinya hari ini buruk, kami tetap di posisi ketiga. Jadi, lumayan."

Ia menambahkan: "Pada serangan terakhir [saya membaik]. Sepanjang latihan, saya berada di posisi sekitar posisi ke-10, ke-15. Itu tidak normal.

"Tapi kami juga menyadari beberapa pembalap memasang ban belakang lunak cukup awal. Tapi selain itu, kami perlu meningkatkan performa. Ini akan menjadi target utama untuk besok, mencoba meningkatkan kecepatan balapan."

Satu-satunya rival Marc Marquez yang tersisa dalam perebutan gelar juara, Alex Marquez, justru kesulitan dengan Gresini Ducati miliknya pada hari Jumat, di mana Marquez akan menghadapi Q1 pada Sabtu pagi di sesi kualifikasi.

Namun Marc Marquez yakin adiknya masih bisa melaju ke sesi pole position.

“Seperti yang sudah saya katakan, hari ini memang aneh, dan rasanya tidak normal Alex absen di Q1,” ujarnya.

“Juga banyak bendera kuning di akhir balapan, dan kita lihat saja nanti. Saya perkirakan besok dia akan memiliki kecepatan yang cukup untuk melaju ke Q2.

“Tapi ini baru hari Jumat, jadi tenang, tidak ada tekanan. Saya ingin yang terbaik untuk adik saya, jadi saya harap dia bisa melaju ke Q2.”