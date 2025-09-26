Alex Marquez Jelaskan Penyebab "Bencana" Jumat di Motegi

Alex Marquez melabeli hari Jumatnya di MotoGP Jepang sebagai "bencana" karena ia gagal lolos langsung ke Q2 untuk pertama kalinya di tahun 2025.

Pembalap Gresini kini jadi satu-satunya yang mampu menghentikan Marc Marquez dari mengunci gelar 2025, dan ia harus memastikan tidak kalah selisih tiga poin akhir pekan ini untuk menunda penobatan sang kakak hingga di Indonesia.

Itu adalah Jumat yang sulit bagi Marquez bersaudara di Motegi, tapi Alex jadi yang paling terdampak karena ia hanya mampu finis di posisi ke-15 di akhir sesi latihan.

Memulai hari dengan kecelakaan di FP1, pembalap Gresini mendekam di posisi terbawah lembar waktu selama sebagian besar Latihan sore saat ia berjuang melawan kurangnya rasa di bagian depan.

"Maksud saya, pagi ini seperti bencana," ujarnya kepada situs web resmi MotoGP. "Sore ini tidak terlalu buruk, menurut saya, karena setidaknya kami masih mendapatkan beberapa hal positif dalam hal time attack dengan ban belakang Soft.

"Time attack pertama sangat bagus. Memang benar di time attack kedua kami sedikit kurang beruntung dengan bendera kuning dan sebagainya.

"Tapi bagaimanapun, ini bukan hari yang baik bagi kami. Hari yang aneh bagi semua orang, terutama bagi kami.

"Saya tidak merasakan apa-apa di ban depan, saya tidak bisa menghentikan motor dan saya kesulitan dalam hal itu.

"Tapi kami perlu memahami untuk besok. Kami perlu menemukan beberapa solusi.

"Hari ini bukan hari yang baik, tetapi hal positif kecil yang kami miliki adalah kami hanya melewatkan Q2 dengan selisih sepersepuluh detik.

"Jadi, tidak ada masalah, dengan semua masalah yang kami hadapi. Jadi, kami harus positif untuk besok."

Menjelaskan kecelakaan FP1-nya, Marquez mengatakan ia sedang mencoba "perbedaan set-up yang sangat besar" saat itu dan menyadari ada sesuatu yang "tidak terlalu bagus" pada motor setelahnya.

"Maksud saya, memang benar saya tetap menggunakan ban Medium/Medium, terutama ban belakang Medium, untuk mencoba menemukan solusi atas masalah yang kami hadapi karena jika Anda mengganti ban belakang, Anda tidak mengerti apa yang terjadi pada motor," tambahnya.

"Dan kami tahu di sini ban belakang Soft merupakan peningkatan besar dalam hal grip. Jadi, begitulah.

"Saat itu kami dalam kondisi baik. Selain itu, dari kecelakaan itu, ketika saya mengendarai motor yang lain, saya melihat ada sesuatu yang tidak terlalu bagus pada motor pertama.

"Jadi, kami perlu memahami dengan tepat apa yang terjadi, tetap tenang, sabar, dan melakukan pekerjaan kami.

"Kami mengubah set-up pada balapan itu, perbedaan set-up yang cukup besar.

"Dan ketika Anda berubah seperti itu, selalu ada kecelakaan yang tidak Anda pahami. Tapi saya lupa, saya naik motor yang lain dan saya bisa sedikit lebih cepat dari yang kami lakukan."

Menghadapi Q1 untuk pertama kalinya musim ini, ia melihat ini sebagai kesempatan untuk mendapatkan waktu trek tambahan agar lebih memahami permasalahannya.

“Q1 bagi saya adalah kesempatan untuk memiliki waktu 15 menit lebih banyak daripada yang lain,” ujarnya. “Itulah yang akan saya coba lakukan, memahami berbagai hal, menjadi cepat, konsisten, terutama untuk melakukan time attack yang baik.

“Jadi, saya akan fokus pada hal itu untuk memberikan yang terbaik. Dan sejak saat itu saya akan mencoba untuk lolos ke Q2 dan lolos ke Q2 dengan hal-hal yang baru dan tahu apa yang perlu kami lakukan dalam time attack.”