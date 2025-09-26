Meski Cepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci

Pedro Acosta dari KTM mengaku "jauh lebih kesulitan" saat pengereman di Motegi dibandingkan tahun lalu setelah sesi latihan Jumat di Grand Prix MotoGP Jepang 2025.

Acosta meraih pole position MotoGP pertamanya - dan sejauh ini satu-satunya - di Motegi tahun lalu di musim rookie-nya, meskipun terjatuh di kedua balapan saat bersaing untuk kemenangan.

Setelah menemukan peningkatan kecepatan di beberapa putaran terakhir, Pedro Acosta mempertahankannya pada hari Jumat di Jepang dengan mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat kedua di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Acosta mengalami kecelakaan besar di akhir sesi Practice, dengan motornya terguling dan rusak parah, tetapi ia lolos dari cedera parah.

Berbicara kepada TNT Sport pada Jumat sore, Acosta mengatakan ia belum bisa membawa apa pun dari tes Misano untuk membantunya di Motegi, sembari mencatat bahwa ia lebih lemah di area pengereman dengan RC16 2025 dibandingkan 12 bulan lalu.

"Yah, senang dengan hari ini," ujarnya. "Saya pikir kami banyak berkembang. Memang benar saya pikir ini hari yang sulit bagi semua orang, karena kami melihat banyak kecelakaan.

"Semuanya cukup rumit. Tapi kami mengatasinya dengan cara terbaik.

"Memang benar kecelakaan pada akhirnya tidak ada dalam rencana, tapi untungnya kami baik-baik saja.

"Mari kita lihat apakah motornya juga baik-baik saja. Tapi saya pikir secara umum, mengingat betapa sulitnya hari itu, kami harus senang."

Ketika ditanya apakah ia menggunakan solusi baru dari tes Misano, ia menjawab: "Tidak sama sekali. Memang benar tahun lalu kami kompetitif di sini.

"Tahun ini juga sepertinya. Memang benar kami jauh lebih kesulitan daripada tahun lalu di titik pengereman.

"Tapi sekarang waktunya untuk bekerja. Seperti yang saya katakan, treknya cukup sulit hingga akhir PR. Kita lihat saja besok."

Menuju hari Sabtu sebagai salah satu favorit untuk memperebutkan pole position, Acosta khawatir kualifikasi akan "sangat sulit" mengingat kecepatan pembalap di sekitarnya.

"Kami melihat Marco sangat cepat dengan Aprilia di sini," tambahnya. "Kami melihat Honda membuat langkah besar.

"Kami juga melihat Marc [Marquez] dan Pecco [Bagnaia] berada di Q2. Untuk ini, Q2 akan sangat sulit."