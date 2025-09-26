Meski Cepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci

Pedro Acosta tampil cepat pada hari Jumat di Motegi, namun mengakui KTM masih kurang di satu area vital.

Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
© Gold and Goose

Pedro Acosta dari KTM mengaku "jauh lebih kesulitan" saat pengereman di Motegi dibandingkan tahun lalu setelah sesi latihan Jumat di Grand Prix MotoGP Jepang 2025.

Acosta meraih pole position MotoGP pertamanya - dan sejauh ini satu-satunya - di Motegi tahun lalu di musim rookie-nya, meskipun terjatuh di kedua balapan saat bersaing untuk kemenangan.

Setelah menemukan peningkatan kecepatan di beberapa putaran terakhir, Pedro Acosta mempertahankannya pada hari Jumat di Jepang dengan mengakhiri sesi sebagai pembalap tercepat kedua di belakang Marco Bezzecchi dari Aprilia.

Acosta mengalami kecelakaan besar di akhir sesi Practice, dengan motornya terguling dan rusak  parah, tetapi ia lolos dari cedera parah.

Berbicara kepada TNT Sport pada Jumat sore, Acosta mengatakan ia belum bisa membawa apa pun dari tes Misano untuk membantunya di Motegi, sembari mencatat bahwa ia lebih lemah di area pengereman dengan RC16 2025 dibandingkan 12 bulan lalu.

"Yah, senang dengan hari ini," ujarnya. "Saya pikir kami banyak berkembang. Memang benar saya pikir ini hari yang sulit bagi semua orang, karena kami melihat banyak kecelakaan.

"Semuanya cukup rumit. Tapi kami mengatasinya dengan cara terbaik.

"Memang benar kecelakaan pada akhirnya tidak ada dalam rencana, tapi untungnya kami baik-baik saja.

"Mari kita lihat apakah motornya juga baik-baik saja. Tapi saya pikir secara umum, mengingat betapa sulitnya hari itu, kami harus senang."

Ketika ditanya apakah ia menggunakan solusi baru dari tes Misano, ia menjawab: "Tidak sama sekali. Memang benar tahun lalu kami kompetitif di sini.

"Tahun ini juga sepertinya. Memang benar kami jauh lebih kesulitan daripada tahun lalu di titik pengereman.

"Tapi sekarang waktunya untuk bekerja. Seperti yang saya katakan, treknya cukup sulit hingga akhir PR. Kita lihat saja besok."

Menuju hari Sabtu sebagai salah satu favorit untuk memperebutkan pole position, Acosta khawatir kualifikasi akan "sangat sulit" mengingat kecepatan pembalap di sekitarnya.

"Kami melihat Marco sangat cepat dengan Aprilia di sini," tambahnya. "Kami melihat Honda membuat langkah besar.

"Kami juga melihat Marc [Marquez] dan Pecco [Bagnaia] berada di Q2. Untuk ini, Q2 akan sangat sulit."

In this article

Pedro Acosta
KTM
Meski Tercepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

F1 News
FOTO: Grosjean Kembali ke Mobil F1 untuk Kali Pertama Sejak 2020
56m ago
Romain Grosjean
MotoGP News
Alex Marquez Jelaskan Penyebab "Bencana" Jumat di Motegi
1h ago
Alex Marquez, Gresini Ducati, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Meski Cepat, Pedro Acosta Kesulitan pada Satu Area Kunci
2h ago
Pedro Acosta, KTM Factory Racing, 2025 Japanese MotoGP
WSBK Results
WorldSBK Aragon 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit MotorLand
2h ago
Nicolo Bulega, 2025 Aragon WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
F1 News
Hamilton Absen pada Tes Pirelli saat Anjingnya Sakit Parah
3h ago
Lewis Hamilton

More News

MotoGP News
VR46 Akui Menolak Opsi Motor Pabrikan untuk Morbidelli di 2026
4h ago
Franco Morbidelli, VR46 Ducati, 2025 Japanese MotoGP
F1 News
Felipe Massa Menuntut $82 Juta atas Kontroversi 'Crashgate'
7h ago
Felipe Massa
WSBK News
Bulega Berharap Memiliki Akhir Pekan yang Bersih di Aragon
7h ago
Nicolo Bulega, 2025 French WorldSBK. Credit: Gold and Goose.
WSBK News
Razgatlioglu Mengincar Kemenangan WorldSBK Aragon Pertamanya
8h ago
Toprak Razgatlioglu, 2025 French WorldSBK, pit lane. Credit: Gold and Goose.
Moto2 Results
Moto2 Jepang 2025: Dixon Mendominasi Latihan Jumat di Motegi
8h ago
Jake Dixon, Moto2, 2025, Japanese GP