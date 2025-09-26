VR46 Akui Menolak Opsi Motor Pabrikan untuk Morbidelli di 2026

Team Manager VR46 MotoGP, Pablo Nieto, mengatakan Ducati sempat menawarkan dua motor pabrikan untuk tahun 2026, tetapi memilih untuk tidak mengambilnya untuk Franco Morbidelli.

Setelah Pramac memutuskan pindah ke Yamaha tahun ini, tim VR46 milik Valentino Rossi jadi tim satelit resmi yang didukung pabrikan Ducati.

Tapi, Ducati memilih untuk memangkas jumlah motor pabrikan mereka dari empat menjadi tiga untuk 2025, dengan hanya Fabio Di Giannantonio di VR46 yang mendapatkan dukungan pabrikan.

Untuk tahun 2026, Ducati akan kembali memiliki empat motor pabrikan setelah mengumumkan Alex Marquez dari Gresini sebagai penerima GP26.

Namun, VR46 mengungkapkan bahwa mereka memiliki opsi untuk GP26 keempat tersebut, tetapi memilih untuk tidak mengambilnya.

Pablo Nieto mengatakan dalam World Feed MotoGP bahwa keputusan ini didasarkan pada kemungkinan kecilnya perbedaan antara GP25 dan GP26, dengan paket yang ada saat ini "fantastis".

"Kami akan memiliki paket yang sama persis [seperti tahun ini]," kata Nieto. "Kami akan memiliki satu motor pabrikan untuk Digia, yaitu motor '26, dan satu motor pabrikan dari '25 untuk Frankie.

"Jadi, kami akan melanjutkan rencana yang sama. Kami memiliki opsi untuk mendapatkan motor ['26] untuk Franco.

"Kami memutuskan untuk tidak mendapatkannya. Itulah mengapa Ducati memberikan motor itu kepada Gresini."

Ditanya kenapa keputusan tersebut diambil, Nieto menambahkan: “Karena pada akhirnya, kami pikir perubahan antara tahun '25 dan '26 tidak akan terlalu besar karena Anda akan memiliki mesin yang sama, motor yang hampir sama.

“Tentu saja, Ducati akan mempersiapkan sesuatu untuk masa depan.

“Tapi saya pikir itu akan lebih difokuskan pada tahun '27. Jadi, ini pendapat pribadi kami.

“Jadi, kami memutuskan untuk seperti ini. Kami telah melihat bahwa motor '25 dengan, misalnya, Marc [Marquez] dan DiGia sangat fantastis.”

Pengembangan mesin untuk pabrikan yang tidak berada di kategori D dalam peringkat konsesi dibekukan selama dua tahun pada awal musim ini, yang dirujuk Nieto.

Michele Masini dari Gresini memberikan jawaban singkat terkait hal ini ketika ditanyai pada Jumat sore di Motegi.

“Bukan tugas saya untuk membalas VR46,” ujarnya. “Mungkin lebih baik berbicara dengan Ducati tentang hal itu. Saya pikir tim Gresini telah menjalani musim yang luar biasa. Jadi, kami hanya fokus pada pekerjaan.”