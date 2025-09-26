MotoGP Jepang 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi

Francesco Bagnaia menemukan dorongan yang dibutuhkannya dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Jepang 2025 di Motegi.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Free Practice 1 Pos Pembalap NAT Tim (Motor) Lap/Gap Lap Top Speed 1 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP25) 1'44.857s 14/17 316k 2 Jorge Martin SPA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.093s 16/18 311k 3 Marc Marquez SPA Ducati Lenovo (GP25) +0.102s 13/17 317k 4 Fabio Di Giannantonio ITA Pertamina VR46 Ducati (GP25) +0.271s 16/17 316k 5 Luca Marini ITA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.302s 13/18 317k 6 Franco Morbidelli ITA Pertamina VR46 Ducati (GP24) +0.305s 6/16 313k 7 Pedro Acosta SPA Red Bull KTM (RC16) +0.343s 10/16 317k 8 Jack Miller AUS Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.370s 13/16 313k 9 Somkiat Chantra THA Idemitsu Honda LCR (RC213V)* +0.421s 14/20 311k 10 Miguel Oliveira POR Pramac Yamaha (YZR-M1) +0.500s 17/17 313k 11 Marco Bezzecchi ITA Aprilia Racing (RS-GP25) +0.515s 3/7 314k 12 Joan Mir SPA Honda HRC Castrol (RC213V) +0.566s 5/15 316k 13 Johann Zarco FRA Castrol Honda LCR (RC213V) +0.642s 15/17 313k 14 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP25) +0.643s 3/13 309k 15 Alex Marquez SPA BK8 Gresini Ducati (GP24) +0.643s 11/17 316k 16 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.660s 11/16 310k 17 Takaaki Nakagami JPN Idemitsu Honda LCR (RC213V) +0.831s 11/16 310k 18 Ai Ogura JPN Trackhouse Aprilia (RS-GP25)* +0.874s 14/18 311k 19 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.893s 9/18 315k 20 Fermin Aldeguer SPA BK8 Gresini Ducati (GP24)* +0.902s 14/17 314k 21 Maverick Viñales SPA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +0.960s 5/18 316k 22 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.008s 14/18 315k 23 Enea Bastianini ITA Red Bull KTM Tech3 (RC16) +1.009s 12/15 313k

* Rookie

Rekor MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)

Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Article continues below ADVERTISEMENT

Bagnaia mencatatkan laptime 1 menit 44,857 detik, unggul 0,093 detik dari Jorge Martin (Aprilia) yang memakai ban baru di akhir sesi, dan calon pemenang gelar 2025 Marc Marquez.

Bintang Lenovo Ducati itu mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini unggul 182 poin atas adiknya, Alex, dan meskipun Marc tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan memastikan gelar pertamanya sejak 2019 jika unggul setidaknya 185 poin pada Minggu sore.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, mengalami dua kecelakaan dan harus absen hampir sepanjang sesi. Jack Miller, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Raul Fernandez juga berada di gravel trap pagi ini.

Joan Mir, dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano karena cedera pada akhir pekan balapan San Marino.

Article continues below ADVERTISEMENT

Pembalap uji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, jadi pembalap Jepang kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

Ducati telah memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (GP 2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).