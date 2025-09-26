MotoGP Jepang 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi
Hasil latihan jumat untuk MotoGP Jepang 2025, putaran ke-17 di Sirkuit Motegi.
Francesco Bagnaia menemukan dorongan yang dibutuhkannya dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Jepang 2025 di Motegi.
MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Free Practice 1
|Pos
|Pembalap
|NAT
|Tim (Motor)
|Lap/Gap
|Lap
|Top Speed
|1
|Francesco Bagnaia
|ITA
|Ducati Lenovo (GP25)
|1'44.857s
|14/17
|316k
|2
|Jorge Martin
|SPA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.093s
|16/18
|311k
|3
|Marc Marquez
|SPA
|Ducati Lenovo (GP25)
|+0.102s
|13/17
|317k
|4
|Fabio Di Giannantonio
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP25)
|+0.271s
|16/17
|316k
|5
|Luca Marini
|ITA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.302s
|13/18
|317k
|6
|Franco Morbidelli
|ITA
|Pertamina VR46 Ducati (GP24)
|+0.305s
|6/16
|313k
|7
|Pedro Acosta
|SPA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.343s
|10/16
|317k
|8
|Jack Miller
|AUS
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.370s
|13/16
|313k
|9
|Somkiat Chantra
|THA
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)*
|+0.421s
|14/20
|311k
|10
|Miguel Oliveira
|POR
|Pramac Yamaha (YZR-M1)
|+0.500s
|17/17
|313k
|11
|Marco Bezzecchi
|ITA
|Aprilia Racing (RS-GP25)
|+0.515s
|3/7
|314k
|12
|Joan Mir
|SPA
|Honda HRC Castrol (RC213V)
|+0.566s
|5/15
|316k
|13
|Johann Zarco
|FRA
|Castrol Honda LCR (RC213V)
|+0.642s
|15/17
|313k
|14
|Raul Fernandez
|SPA
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)
|+0.643s
|3/13
|309k
|15
|Alex Marquez
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)
|+0.643s
|11/17
|316k
|16
|Fabio Quartararo
|FRA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+0.660s
|11/16
|310k
|17
|Takaaki Nakagami
|JPN
|Idemitsu Honda LCR (RC213V)
|+0.831s
|11/16
|310k
|18
|Ai Ogura
|JPN
|Trackhouse Aprilia (RS-GP25)*
|+0.874s
|14/18
|311k
|19
|Brad Binder
|RSA
|Red Bull KTM (RC16)
|+0.893s
|9/18
|315k
|20
|Fermin Aldeguer
|SPA
|BK8 Gresini Ducati (GP24)*
|+0.902s
|14/17
|314k
|21
|Maverick Viñales
|SPA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+0.960s
|5/18
|316k
|22
|Alex Rins
|SPA
|Monster Yamaha (YZR-M1)
|+1.008s
|14/18
|315k
|23
|Enea Bastianini
|ITA
|Red Bull KTM Tech3 (RC16)
|+1.009s
|12/15
|313k
* Rookie
Rekor MotoGP Motegi:
Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)
Bagnaia mencatatkan laptime 1 menit 44,857 detik, unggul 0,093 detik dari Jorge Martin (Aprilia) yang memakai ban baru di akhir sesi, dan calon pemenang gelar 2025 Marc Marquez.
Bintang Lenovo Ducati itu mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.
Pembalap Ducati Lenovo ini unggul 182 poin atas adiknya, Alex, dan meskipun Marc tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan memastikan gelar pertamanya sejak 2019 jika unggul setidaknya 185 poin pada Minggu sore.
Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, mengalami dua kecelakaan dan harus absen hampir sepanjang sesi. Jack Miller, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Raul Fernandez juga berada di gravel trap pagi ini.
Joan Mir, dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano karena cedera pada akhir pekan balapan San Marino.
Pembalap uji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, jadi pembalap Jepang kedua yang turun di trek akhir pekan ini.
Ducati telah memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (GP 2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).