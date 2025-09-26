MotoGP Jepang 2025: Hasil Latihan Jumat dari Sirkuit Motegi

Hasil latihan jumat untuk MotoGP Jepang 2025, putaran ke-17 di Sirkuit Motegi.

Francesco Bagnaia, 2025 Japanese MotoGP
Francesco Bagnaia menemukan dorongan yang dibutuhkannya dengan memimpin latihan pembuka MotoGP Jepang 2025 di Motegi.

MotoGP Jepang 2025 - Motegi - Hasil Free Practice 1

PosPembalapNATTim (Motor)Lap/GapLapTop Speed
1Francesco BagnaiaITADucati Lenovo (GP25)1'44.857s14/17316k
2Jorge MartinSPAAprilia Racing (RS-GP25)+0.093s16/18311k
3Marc MarquezSPADucati Lenovo (GP25)+0.102s13/17317k
4Fabio Di GiannantonioITAPertamina VR46 Ducati (GP25)+0.271s16/17316k
5Luca MariniITAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.302s13/18317k
6Franco MorbidelliITAPertamina VR46 Ducati (GP24)+0.305s6/16313k
7Pedro AcostaSPARed Bull KTM (RC16)+0.343s10/16317k
8Jack MillerAUSPramac Yamaha (YZR-M1)+0.370s13/16313k
9Somkiat ChantraTHAIdemitsu Honda LCR (RC213V)*+0.421s14/20311k
10Miguel OliveiraPORPramac Yamaha (YZR-M1)+0.500s17/17313k
11Marco BezzecchiITAAprilia Racing (RS-GP25)+0.515s3/7314k
12Joan MirSPAHonda HRC Castrol (RC213V)+0.566s5/15316k
13Johann ZarcoFRACastrol Honda LCR (RC213V)+0.642s15/17313k
14Raul FernandezSPATrackhouse Aprilia (RS-GP25)+0.643s3/13309k
15Alex MarquezSPABK8 Gresini Ducati (GP24)+0.643s11/17316k
16Fabio QuartararoFRAMonster Yamaha (YZR-M1)+0.660s11/16310k
17Takaaki NakagamiJPNIdemitsu Honda LCR (RC213V)+0.831s11/16310k
18Ai OguraJPNTrackhouse Aprilia (RS-GP25)*+0.874s14/18311k
19Brad BinderRSARed Bull KTM (RC16)+0.893s9/18315k
20Fermin AldeguerSPABK8 Gresini Ducati (GP24)*+0.902s14/17314k
21Maverick ViñalesSPARed Bull KTM Tech3 (RC16)+0.960s5/18316k
22Alex RinsSPAMonster Yamaha (YZR-M1)+1.008s14/18315k
23Enea BastianiniITARed Bull KTM Tech3 (RC16)+1.009s12/15313k

* Rookie

Rekor MotoGP Motegi:

Lap tercepat: Pedro Acosta, KTM, 1m 43.018s (2024)
Fastest race lap: Jorge Martin, Ducati, 1m 44.461s (2024)

Bagnaia mencatatkan laptime 1 menit 44,857 detik, unggul 0,093 detik dari Jorge Martin (Aprilia) yang memakai ban baru di akhir sesi, dan calon pemenang gelar 2025 Marc Marquez.

Bintang Lenovo Ducati itu mendapatkan kesempatan pertamanya untuk memenangkan kejuaraan dunia tahun ini di Jepang.

Pembalap Ducati Lenovo ini unggul 182 poin atas adiknya, Alex, dan meskipun Marc tidak dapat dinobatkan sebagai juara di Sprint Race, ia akan memastikan gelar pertamanya sejak 2019 jika unggul setidaknya 185 poin pada Minggu sore.

Rekan setim Martin, Marco Bezzecchi, mengalami dua kecelakaan dan harus absen hampir sepanjang sesi. Jack Miller, Franco Morbidelli, Enea Bastianini, dan Raul Fernandez juga berada di gravel trap pagi ini.

Joan Mir, dan bintang rookie tuan rumah, Ai Ogura, kembali beraksi setelah absen di tes Misano karena cedera pada akhir pekan balapan San Marino.

Pembalap uji HRC, Takaaki Nakagami, yang mengalami cedera ligamen lutut saat terjatuh di Brno, jadi pembalap Jepang kedua yang turun di trek akhir pekan ini.

Ducati telah memenangkan kelima balapan yang digelar di Motegi sejak kemenangan Marc Marquez di Repsol Honda pada 2019, berkat Jack Miller (GP 2022), Jorge Martin (Sprint & GP 2023), dan Francesco Bagnaia (Sprint & GP 2024).

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

