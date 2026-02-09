Alex Marquez Mengonfirmasi "Beberapa Opsi" untuk MotoGP 2027

Alex Marquez mengatakan bahwa ia sudah memiliki "beberapa opsi" untuk 2027 dan berharap bisa memastikan masa depannya sebelum balapan pertama 2026 di Thailand.

Sejak pindah ke Gresini tahun 2023, Alex Marquez membangun reputasinya sebagai pembalap papan atas, dengan menutup musim lalu sebagai runner-up klasemen.

Marquez juga menjadi pemain kunci di pasar di tengah rumor bahwa ia menjadi favorit untuk bergabung dengan tim pabrikan KTM tahun 2027, menggantikan Pedro Acosta ke Ducati.

Berbicara pada hari Kamis di Sepang tentang masa depannya, Marquez mengatakan tawaran "paling solid" yang ia terima berasal dari Gresini, tetapi mengakui ada beberapa pilihan yang tersedia.

“Saya memiliki beberapa pilihan,” katanya dalam konferensi pers pada hari Kamis di Sepang.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tawaran paling solid adalah dari Gresini, karena saya mengenal tim tersebut, saya tahu segalanya tentangnya, dan aspek emosional, yang penting bagi seorang pembalap, juga sangat cocok.”

“Jika saya bisa mengambil risiko dalam setahun, itu akan terjadi tahun depan karena tidak ada yang tahu jalur mana yang terbaik.

“Itulah mengapa pasar menjadi gila; semua orang menginginkan pembalap top.

“Saat ini, saya cukup santai; saya kurang lebih tahu pilihan apa yang ada di meja. Tapi saya masih mengerjakannya, lalu saya akan memutuskan.

"Jika saya bisa memutuskan sebelum tes di Thailand, saya akan melakukannya. Jika tidak, saya akan menunggu sedikit lebih lama.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Tapi saya ingin masa depan saya sudah pasti sebelum balapan pertama. Kemudian saya akan jelas tentang apa yang akan saya lakukan pada tahun 2027; saya memiliki gambaran yang cukup jelas.”

Alex Marquez tentukan pilihan aero setelah tes Sepang

Para pembalap Ducati telah mengevaluasi sejumlah paket di Sepang, dengan kedua pembalap pabrikan memilih konsep berbeda.

Alex Marquez mengatakan ia menghabiskan sebagian besar hari itu dengan spesifikasi 2024 yang ia gunakan tahun lalu.

“Namun, saya pikir kita masih punya ruang untuk mencoba beberapa hal di Thailand,” katanya. “Jadi, masih belum mendekati.

"Hari ini, aerodinamika yang saya gunakan adalah yang saya gunakan tahun lalu, jadi yang 2024, saya akan mengatakan seperti ini.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya lebih sering menggunakannya karena saya lebih mengenal aerodinamika itu dan saya lebih merasakannya. Tapi masih ada beberapa hal yang perlu dicoba.”

Untuk hari ketiga tes, di mana ia tercepat, Marquez menambahkan: “Hari ini benar-benar bagus. Kami memulai pagi dengan sangat baik. Kemarin sore, karena hujan, kami tidak bisa fokus pada pengaturan motor kami.

“Tapi hari ini kami bisa. Dan kami mampu menyatukan semuanya dan memaksimalkan potensi dari paket yang kami miliki hari ini.

“Meskipun begitu, di Thailand masih ada beberapa hal yang perlu kami coba dan tingkatkan.

“Tapi hari ini saya rasa kami telah memaksimalkan potensi, tidak hanya pada lap tercepat, tetapi simulasi sprint juga cukup bagus.

Article continues below ADVERTISEMENT

Article continues below ADVERTISEMENT

“Saya melakukan beberapa kesalahan, tetapi dari sisi berkendara saya bisa meningkatkannya. Tapi saya mampu tampil cukup konsisten dan menyelesaikan lap dengan catatan waktu yang bagus.”