Pedrosa Kenang Bagaimana 'Aura' Rossi Membuatnya Menderita

Dani Pedrosa mengatakan ia "sedikit menderita" saat bertarung melawan Valentino Rossi di MotoGP karena kemampuan pembalap Italia itu untuk "mengalahkan Anda" di luar lintasan balap.

Selama tahun 2000-an, Valentino Rossi adalah pembalap acuan di Kejuaraan Dunia MotoGP, mengoleksi tujuh gelar juara dunia premier antara tahun 2001 dan 2009.

Di akhir tahun 2000-an, ia menghadapi sekumpulan pembalap muda dengan talenta luar biasa seperti Casey Stoner, Dani Pedrosa, dan Jorge Lorenzo, meskipun masih mampu mengalahkan mereka semua secara langsung dalam perebutan gelar.

Pedrosa, yang membalap di MotoGP bersama Honda antara tahun 2006 dan 2018 sebelum pensiun, mengatakan ia "tidak setenang" saat menyalip Rossi dibandingkan dengan pembalap lain.

Ia juga mencatat bahwa Rossi mampu mengendalikan emosinya di luar lintasan, dengan legenda MotoGP tersebut terkenal dengan kemampuannya memanfaatkan media untuk keuntungannya melawan para rival.

“Valentino Rossi telah melakukan hal yang luar biasa untuk olahraga kita,” ujar Pedrosa, yang kini menjadi pembalap tes KTM, dalam podcast Andrea Migno.

“Ketika saya bersamanya di lintasan, terutama di tahun-tahun awal, dan saya harus menyalipnya, saya tidak setenang pembalap lain. Bisa dibilang dia memiliki aura yang tidak dimiliki banyak pembalap lain.

“Rossi bisa mengalahkanmu di lintasan, tetapi terkadang dia tidak perlu melakukannya di sana, dia bisa mengalahkanmu di luar lintasan.

“Karena karakter saya, saya sedikit kesulitan dengan itu.”

Rivalitas terbesar Pedrosa di MotoGP terjadi melawan Jorge Lorenzo, dengan kepahitan di antara keduanya yang begitu hebat sehingga raja Spanyol harus memaksa mereka berjabat tangan setelah pertarungan sengit di Grand Prix Spanyol tahun 2008.

Mengenai hari-harinya melawan juara MotoGP tiga kali tersebut, Pedrosa, pemenang Grand Prix MotoGP 31 kali, mengatakan: “Dengan Jorge, ceritanya berbeda, karena rivalitas kami sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Dia memiliki kualitas yang luar biasa dalam menikung, dan juga dalam pengereman.

“Dan selama bertahun-tahun, dia banyak berkembang. Dia kesulitan di awal balapan, dan dia fokus untuk memperbaikinya.

“Lalu, tentang menjadi lebih baik di putaran pertama balapan; lalu, tentang membalap di tengah hujan.”