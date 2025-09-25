Quartararo: Motor 2026 Yamaha akan Menentukan Masa Depan Saya

Fabio Quartararo merasa kurang puas dengan uji coba penuh pertamanya dengan mesin V4 Yamaha di Misano.

Selalu menggunakan Inline4 di YZR-M1 sejak era MotoGP, Yamaha mengambil langkah berani dengan melakukan pengembangan mesin V4, yang berjalan beriringan dengan versi I4 musim ini.

Dan setelah serangkaian tes privat dengan pembalap penguji Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez, prototype V4 Yamaha akhirnya melakoni debut Grand Prix-nya di Misano, dengan Fernandez turun sebagai wild-card.

Tapi Quartararo, yang menjajal motor itu secara resmi pada tes pasca-balapan di Misano, mengeluhkan beberapa aspek dari motor baru tersebut.

“Sejauh ini, saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan,” ujarnya di Italia. “Kecepatan tertingginya cukup lambat. Gripnya masih belum ada. Kami masih banyak yang harus diperbaiki di bagian elektronik. Aerodinamikanya kurang lebih seperti salinan dari Inline4.”

Ketika ditanya di Motegi apakah kata-kata tersebut ditujukan untuk menekan Yamaha, Quartararo menegaskan bahwa masa depannya bersama Yamaha akan tergantung pada paket YZR-M1 tahun depan.

“Saya rasa saya tidak perlu terlalu menekan mereka, karena motor yang akan kami gunakan pada tahun 2026 adalah motor yang akan menentukan masa depan saya. Saya rasa mereka ingin mempertahankan saya dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," GPone.com mengutip pernyataan Quartararo.

“Jadi saya tidak terlalu memaksakan diri. Saya hanya menunggu. Jelas, kami baru memulai, tetapi saya harap mereka akan memberikan beberapa informasi terbaru di area yang paling sulit kami kuasai.”

Yamaha belum mengonfirmasi secara resmi apakah V4 - yang akan melakoni dua wildcard lagi dengan pembalap penguji Augusto Fernandez di Sepang dan Valencia - akan menggantikan Inline4 untuk YZR-M1 musim depan.

“10 dari 10” untuk Marquez

Quartararo juga menilai kebangkutan Marc Marquez, dengan pebalap Ducati Lenovo itu di ambang gelar pertamanya sejak 2019 - ketika mereka saling berebut kemenangan dalam beberapa balapan.

“Bagi saya, yang terpenting adalah enam tahun di antaranya, antara duel kami di 2019 dan sekarang,” kata Quartararo.

“Pada 2020, ia berada di puncak performanya. Di balapan pertama ia sangat cepat, ia bangkit dari gravel dan hampir finis kedua.

"Lalu apa yang terjadi [cedera lengan], terjadilah. Setelah itu, cederanya semakin parah, motornya tidak lagi kompetitif, jadi ia pindah ke tim satelit dan kemudian ke tim pabrikan.

“Musimnya sungguh luar biasa. Secara mental, ini tentang seberapa kuat ia dan kualitasnya sebagai pebalap. Bagi saya, nilainya 10 dari 10.”