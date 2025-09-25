Quartararo: Motor 2026 Yamaha akan Menentukan Masa Depan Saya

Fabio Quartararo mengatakan “Yamaha 2026 akan menentukan masa depannya” dengan pabrikan Iwata.

Fabio Quartararo, 2025 Japanese MotoGP
Fabio Quartararo, 2025 Japanese MotoGP

Fabio Quartararo merasa kurang puas dengan uji coba penuh pertamanya dengan mesin V4 Yamaha di Misano.

Selalu menggunakan Inline4 di YZR-M1 sejak era MotoGP, Yamaha mengambil langkah berani dengan melakukan pengembangan mesin V4, yang berjalan beriringan dengan versi I4 musim ini.

Dan setelah serangkaian tes privat dengan pembalap penguji Andrea Dovizioso dan Augusto Fernandez, prototype V4 Yamaha akhirnya melakoni debut Grand Prix-nya di Misano,  dengan Fernandez turun sebagai wild-card.

Tapi Quartararo, yang menjajal motor itu secara resmi pada tes pasca-balapan di Misano, mengeluhkan beberapa aspek dari motor baru tersebut.

“Sejauh ini, saya tidak melihat kemajuan di area yang kami butuhkan,” ujarnya di Italia. “Kecepatan tertingginya cukup lambat. Gripnya masih belum ada. Kami masih banyak yang harus diperbaiki di bagian elektronik. Aerodinamikanya kurang lebih seperti salinan dari Inline4.”

Ketika ditanya di Motegi apakah kata-kata tersebut ditujukan untuk menekan Yamaha, Quartararo menegaskan bahwa masa depannya bersama Yamaha akan tergantung pada paket YZR-M1 tahun depan.

“Saya rasa saya tidak perlu terlalu menekan mereka, karena motor yang akan kami gunakan pada tahun 2026 adalah motor yang akan menentukan masa depan saya. Saya rasa mereka ingin mempertahankan saya dan mereka tahu apa yang harus mereka lakukan," GPone.com mengutip pernyataan Quartararo.

“Jadi saya tidak terlalu memaksakan diri. Saya hanya menunggu. Jelas, kami baru memulai, tetapi saya harap mereka akan memberikan beberapa informasi terbaru di area yang paling sulit kami kuasai.”

Yamaha belum mengonfirmasi secara resmi apakah V4 - yang akan melakoni dua wildcard lagi dengan pembalap penguji Augusto Fernandez di Sepang dan Valencia - akan menggantikan Inline4 untuk YZR-M1 musim depan.

“10 dari 10” untuk Marquez

Quartararo juga menilai kebangkutan Marc Marquez, dengan pebalap Ducati Lenovo itu di ambang gelar pertamanya sejak 2019 - ketika mereka saling berebut kemenangan dalam beberapa balapan.

“Bagi saya, yang terpenting adalah enam tahun di antaranya, antara duel kami di 2019 dan sekarang,” kata Quartararo.

“Pada 2020, ia berada di puncak performanya. Di balapan pertama ia sangat cepat, ia bangkit dari gravel dan hampir finis kedua. 

"Lalu apa yang terjadi [cedera lengan], terjadilah. Setelah itu, cederanya semakin parah, motornya tidak lagi kompetitif, jadi ia pindah ke tim satelit dan kemudian ke tim pabrikan.

“Musimnya sungguh luar biasa. Secara mental, ini tentang seberapa kuat ia dan kualitasnya sebagai pebalap. Bagi saya, nilainya 10 dari 10.”

Fabio Quartararo: Motor 2026 Yamaha akan Menentukan Masa Depan Saya
Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

Read More

Latest News

MotoGP News
Quartararo: Motor 2026 Yamaha akan Menentukan Masa Depan Saya
5h ago
Fabio Quartararo, 2025 Japanese MotoGP
MotoGP News
Bagnaia Jelaskan Perubahan Tak Biasa untuk Putaran Motegi
5h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Verstappen akan Debut Balapan GT3 di Nordschleife dengan Ferrari
5h ago
Max Verstappen
MotoGP News
Bagaimana Marc Marquez Bisa Mengunci Gelar MotoGP 2025 di Motegi?
8h ago
Marc Marquez, Ducati Corse, 2025 San Marino MotoGP
WSBK News
Pirelli Siapkan Kompon Ban yang Lebih Keras untuk WorldSBK Aragon
8h ago
Pirelli logo on the side of a trailer at the 2025 Catalan MotoGP. Credit: Gold and Goose.

More News

WSBK News
Gerloff Optimistis Menuju Putaran Aragon setelah Tes yang Produktif
9h ago
Garrett Gerloff, 2025 French WorldSBK, grid. Credit: Gold and Goose.
MotoGP News
Yamaha "Tempatkan Satu Matanya ke 2026" saat MotoGP Menuju Asia
9h ago
Fabio Quartararo, 2025 MotoGP San Marino Grand Prix. Credit Gold and Goose.
MotoGP News
Bagnaia akan Mereplikasi Solusi dari Tes Misano untuk Putaran Motegi
10h ago
Francesco Bagnaia, 2025 San Marino MotoGP
F1 News
Grosjean Kembali ke Mobil F1 Lima Tahun setelah Kecelakaan Berapinya
12h ago
Romain Grosjean
MotoGP News
"Gigi Mulai Berpikir Lagi" - Ducati Beri Peringatan ke Rival MotoGP
12h ago
Gigi Dall'Igna, Ducati Corse, 2025 MotoGP season