Bagnaia Jelaskan Perubahan Tak Biasa untuk Putaran Motegi

Francesco Bagnaia mengatakan ia bertaruh dengan modifikasi "non-konvensional" yang dilakukan pada Ducati GP25 miliknya saat tes Misano di MotoGP Jepang akhir pekan ini.

Pecco tidak mengungkapkan detail modifikasi yang dilakukan, yang membantu mengembalikan sedikit rasa nyaman di bagian depan yang tidak ditemukannya di GP25.

Satu-satunya petunjuk yang ia berikan adalah: "Ini adalah jenis modifikasi yang belum pernah dilakukan sebelumnya."

Sky Italia mengutip Bagnaia yang mengatakan: “Saya tahu Ducati berusaha memastikan jalur yang mereka tempuh sama dengan tes Misano.

“Agak tidak konvensional; tidak mudah membayangkannya bisa digunakan di sini, tetapi mereka berhasil: kami akan berusaha ke arah itu.”

Menambah rasa penasaran, pembalap Italia itu menggambarkan perubahan tersebut sebagai "tidak sepenuhnya, tetapi sebagian" dari apa yang ia coba di Misano.

Sementara itu, setahun yang lalu, Bagnaia meraih kemenangan ganda sempurna di Motegi.

“Saya melaju sangat cepat, saya harap saya bisa mendapatkan kembali sedikit sensasi itu,” ujarnya.

Marc Marquez, Francesco Bagnaia

"Kejuaraan tanpa rival"

Sementara Bagnaia berusaha mengakhiri paceklik podiumnya, rekan setimnya, Marc Marquez, unggul 182 poin atas sang adik, Alex, dan menghadapi kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar juara pada hari Minggu.

"Saya rasa tidak banyak yang bisa ia tambahkan dari apa yang telah ia lakukan musim ini," kata Bagnaia tentang #93. "Terutama dengan GP25: ia satu-satunya yang bisa mengendarainya dengan performa 100%.

"Kejuaraan ini hampir tanpa rival... dan ia tak terkalahkan."

Meskipun Marc telah memenangkan 11 dari 16 grand prix dan 14 Sprint, kemenangan Bagnaia di COTA - setelah Marc terjatuh dari posisi terdepan - adalah satu-satunya kemenangan lain yang diraih oleh pebalap GP25.

Dengan Alex Marquez unggul 93 poin di posisi kedua, Bagnaia kini menghadapi ancaman baru untuk posisi ketiga klasemen dari pebalap Aprilia, Marco Bezzecchi, yang hanya terpaut delapan poin.