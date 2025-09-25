"Gigi Mulai Berpikir Lagi" - Ducati Beri Peringatan ke Rival MotoGP

Team Manager Ducati, Davide Tardozzi, mengatakan regulasi MotoGP "berjalan sangat baik" karena pabrikan rival telah memperkecil ketertinggalan ke Ducati, tetapi ia memperingatkan "Gigi mulai berpikir ulang".

Meski melalui pra-musim yang sulit di mana mereka harus menyimpan mesin spek 2025 mereka, Ducati tetap dominan musim ini - sebagian besar berkat Marc Marquez.

Pembalap berusia 32 tahun itu telah memenangkan 11 Grand Prix dan 14 Sprint Race dengan GP25, sementara Francesco Bagnaia meraih kemenangan ke-12 di hari Minggu untuk paket saat ini COTA.

Namun dalam beberapa balapan terakhir, Ducati menghadapi tantangan serius dari Aprilia and KTM, dengan Marco Bezzecchi terus menekan Marquez hingga garis finis di Misano.

Menjelang Grand Prix Jepang, Tardozzi mengatakan kepada saluran resmi MotoGP bahwa Ducati merasa yakin untuk mengakhiri pengembangan di tahun 2025 karena performa awal musim mereka.

Article continues below ADVERTISEMENT

Namun, tekanan yang semakin besar dari rival telah mendorong manajer umum Gigi Dall’Igna untuk "membuka beberapa laci untuk sesuatu yang baru".

"Kami pikir menghentikan pengembangan motor 2025 adalah keputusan yang baik karena kami melihat performanya luar biasa di awal tahun," kata Tardozzi.

"Tapi sepertinya aturan Dorna bekerja dengan sangat baik, karena lawan kami jauh lebih berkembang tahun ini.

"Gigi sekarang mulai berpikir ulang.

"Dia bilang lebih baik kami kembali ke meja kerja dan mulai membuka beberapa laci untuk sesuatu yang baru dan mulai memikirkan tahun depan di akhir tahun."

Article continues below ADVERTISEMENT

Dalam upaya menutup kesenjangan performa di MotoGP, sistem konsesi baru diberlakukan untuk tahun 2024 dengan sejumlah batasan kepada Ducati sekaligus menawarkan skala keuntungan yang dapat disesuaikan kepada para pesaing, tergantung pada rating yang mereka dapatkan berdasarkan hasil.

Untuk pertama kalinya dalam dua tahun, tiga pabrikan telah memenangkan Grand prix, sementara semua merek telah naik podium.

Ducati “sangat bangga” saat Marc Marquez makin dekat ke gelar 2025

Grand Prix Jepang akhir pekan ini bisa menjadi saksi Marc Marquez meraih gelar juara dunia ketujuhnya di kelas premier jika ia mengungguli Alex Marquez dengan selisih tiga poin di akhir balapan.

Menanggapi kemungkinan ini, Tardozzi menambahkan: “Kami sangat bangga karena kami membawa kembali seorang juara yang luar biasa untuk menang dan kami berharap itu akan terjadi.

“Namun, kemungkinannya sangat, sangat tinggi.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Menang di sini, di Jepang, adalah sesuatu yang istimewa, tetapi jika bukan di Jepang, jika di Indonesia atau di mana pun, yang terpenting adalah Marc akan kembali menjadi juara dunia.”