Bezzecchi Terkejut dengan Kebangkitan Aprilia dari Pramusim yang Sulit

Marco Bezzecchi "tidak bisa membayangkan" skala kebangkitan Aprilia di MotoGP setelah pramusim yang sulit.

Marco Bezzecchi, 2025 Japanese MotoGP
Marco Bezzecchi, 2025 Japanese MotoGP

Marco Bezzecchi mengaku terkejut dengan skala kebangkitan Aprilia setelah pramusim yang buruk.

Datang ke Aprilia dari VR46 Ducati, Bezzecchi mengemban tanggung jawab pengembangan yang sangat besar setelah rekan satu tim barunya, juara bertahan MotoGP Jorge Martin, melewatkan hampir keseluruhan paruh pertama karena serangkaian cedera.

Hanya berada di posisi kedua belas klasemen kejuaraan dunia setelah enam putaran pertama, Bezzecchi meraih kemenangan di Silverstone dan, setelah peningkatan di kualifikasi, terus menjadi ancaman podium sejak Assen.

Sejak putaran Belanda, Bezzecchi menjadi pembalap dengan perolehan poin tertinggi kedua setelah calon juara Marc Marquez, dan menikmati akhir pekan terkuatnya di Misano lewat torehan kemenangan Sprint Race dan P2 di Grand Prix.

“Melihat awal musim, tentu saja sulit membayangkan hal seperti ini, karena Jorge [Martin] cedera,” kata Bezzecchi.

“Jadi, sejujurnya, tidak, saya tidak bisa membayangkan ini. Tapi ketika semuanya mulai berjalan baik, untungnya semuanya berubah.”

“Tidak memikirkan" Bagnaia

Bezzecchi tiba di Jepang akhir pekan ini hanya terpaut delapan poin dari koleganya dari VR46 Riders Academi, Francesco Bagnaia, dalam perebutan posisi ketiga klasemen.

Jika Bez berhasil mengungguli pembalap pabrikan Ducati itu, ia akan menjadi hasil terbaik Aprilia di klasemen MotoGP, melampaui pencapaian Aleix Espargaro yang finis keempat di tahun 2022.

Namun, Bezzecchi menegaskan ia tidak terpaku pada klasemen.

"Sejujurnya, saya tidak terlalu memperhatikan klasemen saat ini. Tentu saja, di akhir pekan, kita selalu melihat klasemen. Tapi mentalitas saya, target utama saya adalah mencoba melanjutkan performa seperti ini.

"Kami telah kompetitif di banyak akhir pekan dan saya ingin mempertahankan momentum ini dan semoga saya masih bisa berbicara tentang perebutan posisi ketiga menjelang akhir tahun."

Targetkan peningkatan di “perempat terakhir” balapan

Setelah nyaris mengalahkan Marc Marquez di Misano, Bezzecchi fokus pada manajemen ban di akhir balapan.

Pembalap Aprilia itu meraih pole dan memanfaatkan kecelakaan Marquez untuk meraih kemenangan Sprint Race hari Sabtu, sebelum finis kedua dari bintang Ducati Lenovo itu di Grand Prix hari Minggu, hanya terpaut 0,568 detik.

“Sepertinya di akhir balapan, kuartal terakhir, ketika ban sudah cukup lelah, kami masih kekurangan sesuatu untuk bisa berjuang hingga akhir,” kata Bezzecchi.

“Saya bermain bagus, saya kuat, tetapi itu tidak cukup untuk menang. Jadi kami harus memperbaiki area ini dan tentu saja terus memperbaiki stabilitas, serangan waktu, dan segala hal yang terkadang kami alami.”

Mengenai di mana ia bisa menemukan performa ekstra itu, pemenang MotoGP Inggris itu berkata: “Sedikit di mana-mana. Dan yang pasti dengan balapan, saya bisa melangkah lebih jauh dan mencoba menjadi lebih baik.

“Biasanya saya pandai mengendalikan ban, tetapi ini juga motor yang berbeda dibandingkan dengan yang saya gunakan [Ducati] di musim-musim sebelumnya.

“Jadi, saya harus memahami betul sinyal yang diberikan motor agar saya mengerti bahwa ban akan turun.

“Lalu yang pasti, elektronik, semuanya berpengaruh. Selalu ada kombinasi di motor.”

Bezzecchi juga mencoba sasis baru saat menyelesaikan tes Misano di posisi ketiga, di belakang Pedro Acosta (KTM) dan Alex Marquez (Gresini Ducati).

