Marc Marquez Anggap Isu Perubahan Nilai Gelar MotoGP Bukan di Tangannya

Marc Marquez menuju Grand Prix Jepang akhir pekan ini dengan kesempatan pertamanya untuk mengunci gelar MotoGP 2025.

Untuk meraihnya, Marc Marquez hanya perlu mengungguli Alex Marquez menambah tiga poin keunggulan dari Alex Marquez di akhir Grand Prix hari Minggu.

Itu akan menjadi gelar MotoGP ketujuh Marc Marquez, atau kesembilan dengan menghitung titel 125cc 2010 dan Moto2 2012.

MotoGP secara tradisional menempatkan signifikansi yang besar terhadap gelar kategori bahwa, dengan jumlah gelar Marquez, Valentino Rossi, dan Giacomo Agostini dihitung secara keseluruhan.

Namun, muncul laporan setelah Grand Prix San Marino bahwa Dorna Sports - yang sekarang dimiliki oleh Liberty Media, yang perwakilannya hadir di Misano - telah menyarankan penyiar di Jepang untuk menyebut Marquez sebagai juara dunia tujuh kali jika ia memenangkan gelar akhir pekan ini.

Jelang putaran Motegi, unggahan media sosial MotoGP sejauh ini hanya menyebutkan tujuh gelar juara kelas utama Marquez.

Ketika ditanya tentang hal ini pada hari Kamis di Jepang, Marquez berkata: "Itu bukan di tangan saya.

"Maksud saya, tentu saja, bagi saya yang terpenting... Saya selalu bilang, kapan pun saya akan pensiun nanti, itu tidak masalah - tentu saja, angka-angka sangat penting.

"Tapi yang terpenting adalah orang-orang mengingat saya karena telah memberikan segalanya di trek.

"Misalnya, nilai kejuaraan ini di dalam diri saya lebih besar daripada yang lain.

"Tapi pada akhirnya, secara angka, itu sama saja. Tapi dengan atmosfer dan segalanya, semua yang terjadi, karier seorang pembalap berbeda.

"Jadi, pada akhirnya, angka tetaplah angka. Itu bukan di tangan saya. Tapi yang terpenting adalah meningkatkan angka-angka itu - tidak masalah bagaimana caranya."

"Bukan bencana" jika gelar dipastikan setelah Jepang

Setelah memenangi 11 Grand Prix dan 14 Sprint race musim ini, nyaris tidak ada keraguan di paddock bahwa Marquez akan mengunci gelar akhir pekan ini.

Namun, ia menekankan bahwa "bukan bencana" jika harus menunggu setelah Jepang.

"Mustahil untuk tidak memikirkannya, terutama saat wawancara atau di paddock," ujarnya. "Semua orang menanyakan hal yang sama, bagaimana perasaanmu.

"Kamu merasakannya, tetapi pada akhirnya emosinya cukup konstan, yang merupakan hal terpenting.

"Jika ini balapan terakhir, hasilnya akan sangat berbeda. Tapi memang benar saya hampir menutup siklus yang dimulai lima tahun lalu dengan cedera yang sangat parah.

"Jadi, mari kita lihat apakah kami bisa finis sebaik mungkin. Dan saya ulangi: jika bukan akhir pekan ini, ini bukan bencana. Kami masih punya lima peluang lagi."