Marc Marquez Ungkap Faktor Penentu Dominasinya di Musim 2025

Marc Marquez mengatakan kemampuan beradaptasi dengan gaya berkendara adalah "salah satu kekuatan" yang menentukan dominasinya musim ini.

Marc Marquez
Marc Marquez

Saat rekan setim pabrikan Francesco Bagnaia dan Fabio di Giannantonio dari VR46 kesulitan dalam memaksimalkan performa Ducati GP25, Marc Marquez telah meraih 25 kemenangan balapan dan berpeluang memastikan gelar juara di Jepang akhir pekan ini.

Total 512 poin Marquez - yang diraih hanya dalam 16 putaran - sudah lebih dari dua kali lipat dari 237 poin Bagnaia dan melampaui 508 poin yang dibutuhkan Jorge Martin untuk memenangkan kejuaraan tahun lalu dalam 20 putaran.

Marquez menjelaskan bahwa pendekatan adaptif dan lincah dalam mengadaptasi gaya balapnya telah menjadi kunci kesuksesan spektakuler tahun ini.

“Ya, itu salah satu kekuatan gaya balap saya,” ujarnya. "Kadang-kadang, misalnya di Catalunya, di lap ketiga FP1, saya sudah mencatatkan waktu '39.1, lalu di akhir pekan saya tidak bisa meningkatkannya.

"Saya punya kemampuan untuk berkendara dengan cara yang berbeda, dengan pengaturan yang berbeda, tetapi tetap mendapatkan waktu putaran yang sama. Memaksimalkan keunggulan saya dalam gaya berkendara dan keunggulan motor.

"Ini adalah sesuatu yang sangat penting selama 22 akhir pekan Grand Prix."

Marquez bisa meraih gelar MotoGP pertamanya sejak 2019 di Motegi akhir pekan ini jika ia mengungguli sang kakak, Alex, dengan selisih tiga poin saja.

Menjelang akhir pekan ini, Marc berkata: "Ini akan menjadi pekan yang istimewa; atmosfer di Jepang selalu unik, dan saya sangat menyukai treknya.

"Kami akan menghadapi dua balapan ini seperti yang telah kami lakukan sejauh ini, dengan cara yang sama seperti biasanya. Selangkah demi selangkah, berlatih mulai Jumat untuk menjadi kompetitif di Sprint dan kemudian di GP."

Derry Munikartono
Indonesian Editor

Joining Crash.net in 2021 as an Editor for the Indonesian Edition, Derry oversees most of the Indonesian articles on the site.

