Marc Marquez Bersiap untuk Penentuan Gelar MotoGP di Jepang

Untuk pertama kalinya di tahun 2019, Marc Marquez menuju ajang MotoGP dengan keyakinan bahwa ia bisa dinobatkan sebagai juara dunia.

Enam tahun yang panjang, dipenuhi cedera, operasi, dan paket yang tidak kompetitif, semua telah dirasakan sejak gelar MotoGP terakhirnya.

Ada momen-momen ketika Marquez mempertanyakan kelanjutan karier balapnya, setelah mengalami paceklik kemenangan selama 1.000 hari antara Misano 2021, kemenangan terakhirnya di Honda, sampai Aragon 2024, kemenangan pertama bersama Ducati.

Keputusan pensiun hampir diambil, sebelum akhirnya kepindahan ke Gresini memberinya jawaban atas satu pertanyaan, dan jalan yang diperlukan untuk meraih gelar juara dunia kesembilan akhir pekan ini.

Dengan keunggulan 182 poin, hanya adiknya, Alex, yang masih bersaing memperebutkan gelar juara dunia. Namun itu lebih merupakan perhitungan matematis.

Article continues below ADVERTISEMENT

Sekalipun Alex menunda perayaan Marc dengan kehilangan kurang dari tiga poin dari pembalap pabrikan Ducati Lenovo akhir pekan ini, Alex tetap harus memenangkan semua sepuluh balapan berikutnya dan Marc gagal mencetak poin.

Singkatnya, 'perebutan' gelar juara sudah lama berakhir, tetapi Marc mengakui akan ada ketegangan ekstra di udara akhir pekan ini.

"Kami akan berusaha mempertahankan suasana hati yang sama. Memang benar ini sulit, karena tubuh Anda tahu sesuatu yang besar akan datang," kata Marquez.

"Saya tahu konferensi pers hari Kamis akan sulit, menjawab pertanyaan yang sama [tentang memenangkan gelar juara akhir pekan ini], tetapi kami akan berusaha mempertahankan mentalitas yang sama dan terutama saya ingin mempertahankan level yang sama."

Seperti dalam banyak dari enam gelar kelas premier sebelumnya, Marc akan membalap untuk menang di Motegi, bukan mengumpulkan poin.

Article continues below ADVERTISEMENT

“Itu berarti berjuang untuk kemenangan, meskipun gelar juara masih dipertaruhkan,” tegasnya. “Tidak akan mudah untuk memastikan kemenangan di Motegi karena Alex, seperti yang kita lihat [di tes Misano], membalap cepat di mana pun.”

Sementara itu, Alex akan fokus untuk memperlebar keunggulan 93 poinnya atas rekan setim Marc, Francesco Bagnaia, untuk memastikan 1-2 Marquez di klasemen akhir, yang akan menjadi sejarah MotoGP.